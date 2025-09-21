Cât costă 1 litru de must la piață. Suma piperată nu îi împiedică pe români să cumpere

Toamna aduce cu ea aromele tradiționale ale mustului proaspăt, iar piețele din România sunt pline de oameni care stau la coadă pentru a gusta această băutură dulce și naturală. Prețul pentru un litru este piperat, iar pentru cei care nu pot ajunge la piață, aplicațiile de livrare vin cu o variantă mai scumpă, aproape dublă.

Mustul a devenit vedeta toamnei în piețele din România, unde prețul unui litru ajunge la 15 lei. Standurile atrag mulțimi de cumpărători, iar cozile lungi arată cât de mult este așteptată această băutură tradițională, apreciată pentru prospețimea și dulceața sa naturală. Pentru cei care locuiesc departe de piețe, există varianta aplicațiilor de livrare, însă aici costurile sunt considerabil mai mari, aproape duble față de cele practicate direct la producători.

Ce este mustul

Unii clienți au descoperit acum pentru prima dată gustul mustului, fiind curioși să încerce sucul de struguri proaspăt stors, în timp ce alții vin an de an special pentru el, atrași de aroma autentică și amintirea tradițiilor de toamnă. Indiferent de experiență, toți cei care cumpără must se bucură de un produs sezonier, care marchează începutul transformării strugurilor în vin, dar care păstrează în forma sa naturală gustul dulce și parfumat al fructelor.

Mustul este sucul proaspăt obținut prin stoarcerea strugurilor copți, înainte de a începe procesul de fermentație. Este băutura naturală care precede vinul, deoarece dacă este lăsat la fermentat, mustul se transformă în vin datorită drojdiilor care schimbă zahărul din struguri în alcool.

Are un gust dulce, dat de conținutul ridicat de zaharuri naturale, nu conține alcool cât timp nu a început fermentația și este apreciat pentru aportul de vitamine și antioxidanți, în special resveratrolul, care are efecte benefice asupra inimii și vaselor de sânge. Mustul se consumă mai ales toamna, imediat după culesul viilor, fiind o băutură tradițională și apreciată pentru prospețimea și savoarea sa.

