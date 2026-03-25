Acasă » Știri » Cât costă peștele în Piața Obor de Buna Vestire: chiar și 95 de lei/kg

Cât costă peștele în Piața Obor de Buna Vestire: chiar și 95 de lei/kg

De: Andreea Stăncescu 25/03/2026 | 12:04
Cât costă peștele în Piața Obor de Buna Vestire: chiar și 95 de lei/kg
Astăzi, de Buna Vestire, credincioșii pot marca sărbătoarea cu dezlegare la pește, o tradiție respectată în timpul Postului Paștelui. În piețele din București, precum Obor, oferta este variată, însă unele prețuri au crescut semnificativ, ajungând până la 95 de lei pe kilogram pentru anumite specii.

În Biserica ortodoxă, anumite zile de post permit dezlegarea la pește, împreună cu untdelemn și vin. Această tradiție, menționată încă din Tipicul Sfântului Sava cel Sfințit (439-532), oferă credincioșilor o mângâiere spirituală. Zilele cu dezlegare la pește nu încalcă postul, ci îmbină rigorile ascetice cu bucuria prezenței lui Hristos, reprezentând un moment de celebrare și reflecție teologică profundă pentru credincioși.

Cât costă peștele de Buna Vestire

De Buna Vestire, piața Obor a devinit un punct de întâlnire pentru cei care doresc să respecte tradiția și să aducă pe masa de sărbătoare pește proaspăt sau preparate din pește. Deși prețurile au crescut față de anii anteriori, creștinii nu renunță la acest obicei și aleg tipul de pește în funcție de bugetul pe care îl au.

Printre cele mai căutate produse se numără șprotul sărat, care a urcat la 21 de lei/kg, macroul afumat la 59,90 lei/kg și macroul proaspăt la 38 lei/kg. Somnul se găsește la 34 lei/kg, șalăul la 49 lei/kg, iar dorada și bibanul de mare variază între 54 și 54,90 lei/kg. Pentru cei care preferă pești mai puțin obișnuiți, rondele de morun se vinde cu 95 lei/kg, în timp ce novacul și chefalul au prețuri accesibile, între 16 și 24,90 lei/kg.

Icrele sunt și ele la mare căutare, icrele de crap costând 12 lei/100 g, icrele de somn 35 lei/100 g, iar icrele de știucă 65 lei/100 g. Alte opțiuni includ păstrăv eviscerat la 38,90 lei/kg, păstrăv românesc între 34,90 și 37,90 lei/kg, calcanul la 95 lei/kg și fileul de crap la 45 lei/kg.

