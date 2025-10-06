Acasă » Știri » Cât costă să te reprezinte un avocat în 2025. Suma colosală încasată pentru 30 de minute

Cât costă să te reprezinte un avocat în 2025. Suma colosală încasată pentru 30 de minute

De: Andreea Stăncescu 06/10/2025 | 16:49
Cât costă să te reprezinte un avocat în 2025. Suma colosală încasată pentru 30 de minute
Ce preț vei plăti pentru un avocat

Alegerea unui avocat implică nu doar experiența și specializarea acestuia, ci și banii pe care îi poți plăti În 2025, tarifele practicate pe piața juridică diferă în funcție de tipul de caz sau complexitatea procedurilor. De la simple consultații online, până la procese complexe sau expertize judiciare, costurile variază, iar informarea corectă te poate ajuta să iei o decizie avantajoasă și realistă potivită pentru bugetul stabilit.

Costurile serviciilor juridice pot varia semnificativ în funcție de tipul de problemă și de complexitatea acesteia. Pe lângă casele de avocatură, există numeroase platforme la care clienții pot apela pentru un răspund cât mai rapid, la un preț mai avantajos ce se încadreazăîn bugetul fiecăruia.

Ce sumă poate fi încasată în doar 30 de minute

Cea mai ieftină opțiune pentru a intra în contact cu un avocat este consultația de 30 de minute, la un tarif de 300 de lei, unde poți primi îndrumări punctuale pentru problema ta juridică, conform platformei Legalhour. Această variantă oferă posibilitatea unei prime orientări rapide, înainte de a decide dacă este necesară o colaborare mai amplă.

Prețurile variază în funcție de caz și pot ajunge până la mii de lei. De exemplu, pentru un divorț simplu, onorariile se situează de regulă între 1.000 și 1.500 de lei, în timp ce un divorț cu copii poate depăși 2.000 de lei. Pentru redactarea unei notificări sau somații, tarifele pornesc de la 750 de lei, iar o consultanță online sau prin telefon începe de la 300 de lei. Analiza unui contract sau emiterea unei opinii scurte se încadrează, în general, de la 600 de lei în sus. În cazul expertizelor judiciare, prețurile variază: cele mai simple pornesc de la 1.000 – 2.000 de lei, în timp ce expertizele uzuale pot ajunge între 3.000 și 5.000 de lei.

Un român a dezvăluit câți bani economisește în Elveția cu un salariu de 6.000 de euro. Suma reprezintă o mică avere
Un român a dezvăluit câți bani economisește în Elveția cu un salariu de...
Un bărbat din Târgu Frumos a mers la spital, crezând că are o afecțiune banală, dar medicii nu l-au mai putut salva. Familia nu își explică TRAGEDIA
Un bărbat din Târgu Frumos a mers la spital, crezând că are o...

Pe lângă tarifele fixe afișate pe site-urile cabinetelor de avocatură, există și posibilitatea de a solicita o estimare personalizată, adaptată situației concrete. Platformele de servicii permit utilizatorilor să creeze o cerere de ofertă și să compare răspunsurile primite de la mai mulți avocați. Astfel, ei pot observa costurile înainte de a lua o decizie, și se asigură accesul la informații transparente și la soluții potrivite pentru fiecare caz.

CITEȘTE ȘI: Cum se face plata la CASS de la 1 ianuarie 2026 pentru românii cu venituri din activități independente

Război cu iz de telenovelă în familia lui Leo de la Strehaia! Aur de jumătate de milion de euro, amenințări online și ordin de protecție

Tags:
Iți recomandăm
Andrei Lemnaru se va reîntoarce în Anglia! Care este motivul: „Pentru o perioadă”
Știri
Andrei Lemnaru se va reîntoarce în Anglia! Care este motivul: „Pentru o perioadă”
Cum a fost cerută de soție Mara Bănică de la Asia Express. Gestul extrem de romantic al soțului ei: „Locuia în Germania”
Știri
Cum a fost cerută de soție Mara Bănică de la Asia Express. Gestul extrem de romantic al soțului…
Primarul interimar al Capitalei „dă drumul la căldură” pentru circa 1 milion de bucureșteni
Mediafax
Primarul interimar al Capitalei „dă drumul la căldură” pentru circa 1 milion de...
Un român a dezvăluit câți bani economisește în Elveția cu un salariu de 6.000 de euro. Suma reprezintă o mică avere
Gandul.ro
Un român a dezvăluit câți bani economisește în Elveția cu un salariu de...
O medaliată olimpică a încins internetul! Ce fotografii a putut să posteze
Prosport.ro
O medaliată olimpică a încins internetul! Ce fotografii a putut să posteze
Sorin Oprescu a fost adus la audieri în Grecia și a făcut primele declarații: „M-am dus să aștept un prieten”. Ce regretă
Adevarul
Sorin Oprescu a fost adus la audieri în Grecia și a făcut primele...
„Președintele a pierdut controlul”. Comportamentul bizar al lui Donald Trump stârnește îngrijorare în SUA
Digi24
„Președintele a pierdut controlul”. Comportamentul bizar al lui Donald Trump stârnește îngrijorare în...
Criza TRAFICULUI din București – prea multe mașini, prea puține soluții
Mediafax
Criza TRAFICULUI din București – prea multe mașini, prea puține soluții
Parteneri
Transformarea ireală a lui Ghiță Mureşan, gigantul de 2,31 metri! Cum arată românul care a jucat în NBA, la 54 de ani. Cu ce se ocupă în prezent
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Transformarea ireală a lui Ghiță Mureşan, gigantul de 2,31 metri! Cum arată românul care a...
Jucătoarea și-a pus silicoane și a adus-o în discuție pe Halep: „Sânii ei erau un handicap”
Prosport.ro
Jucătoarea și-a pus silicoane și a adus-o în discuție pe Halep: „Sânii ei erau un...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Zodiile care se vor reinventa începând cu 15 octombrie. Vine cea mai bună perioadă, cu noroc, belșug și fericire
Click.ro
Zodiile care se vor reinventa începând cu 15 octombrie. Vine cea mai bună perioadă, cu...
S-A AFLAT! Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă BOMBA, la un an după tragedie
WOWBiz.ro
S-A AFLAT! Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă...
Trei tineri au plecat la plimbare cu un Cybertruck. Însă au avut un accident, portierele s-au blocat, iar mașina a luat foc
Antena 3
Trei tineri au plecat la plimbare cu un Cybertruck. Însă au avut un accident, portierele...
Angela Merkel acuză Polonia și statele baltice pentru începerea războiului din Ucraina
Digi 24
Angela Merkel acuză Polonia și statele baltice pentru începerea războiului din Ucraina
Toate școlile din Constanța vor fi închise miercuri. Un ciclon lovește sud-estul României: risc de inundații majore
Digi24
Toate școlile din Constanța vor fi închise miercuri. Un ciclon lovește sud-estul României: risc de...
Dacia surprinde Europa: Sandero, Stepway, Jogger și Logan intră într-o nou eră!
Promotor.ro
Dacia surprinde Europa: Sandero, Stepway, Jogger și Logan intră într-o nou eră!
Scriitoare Jilly Cooper, autoarea seriei ,,Riders” și ,,Rivals”, a murit la 88 de ani. Familia și fanii sunt în stare de șoc
kanald.ro
Scriitoare Jilly Cooper, autoarea seriei ,,Riders” și ,,Rivals”, a murit la 88 de ani. Familia...
„Un gest criminal!” Mama Andreei Cuciuc face acuzații grave. E convinsă că moartea fetei nu a fost întâmplătoare: „O clipă de neatenție și viața ei s-a sfârșit”
StirileKanalD
„Un gest criminal!” Mama Andreei Cuciuc face acuzații grave. E convinsă că moartea fetei nu...
Femeia româncă, stabilită în Italia, condusă pe ultimul drum după aproape 9 luni de când s-a stins din viață! Motivul și desfășurarea evenimentelor sunt de-a dreptul șocante
kfetele.ro
Femeia româncă, stabilită în Italia, condusă pe ultimul drum după aproape 9 luni de când...
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
WOWBiz.ro
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și...
Cod galben de ninsori şi cod roşu de ploi în 3 judeţe. Cel mai friguros început de octombrie din ultimii ani
observatornews.ro
Cod galben de ninsori şi cod roşu de ploi în 3 judeţe. Cel mai friguros...
BANCUL ZILEI. Bulă este obligat să renunțe la plăceri: - E cazul s-o cam rărești cu escapadele
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă este obligat să renunțe la plăceri: - E cazul s-o cam rărești...
Review Dreame Z30 Station – Aspirator vertical premium sau gadget inteligent? Ambele și încă ceva în plus
go4it.ro
Review Dreame Z30 Station – Aspirator vertical premium sau gadget inteligent? Ambele și încă ceva...
Care este cel mai scump obiect construit vreodată de om?
Descopera.ro
Care este cel mai scump obiect construit vreodată de om?
A pozat goală în Playboy în urmă cu 23 de ani, însă ce s-a aflat acum despre trecutul Gabrielei Cristea întrece orice așteptare: „Mi-au dat lacrimile...”
Viva.ro
A pozat goală în Playboy în urmă cu 23 de ani, însă ce s-a aflat...
Fostul fotbalist al lui FC U Craiova riscă să rămână paralizat după o accidentare șocantă! Reacția lui Adrian Mititelu. Video
Fanatik.ro
Fostul fotbalist al lui FC U Craiova riscă să rămână paralizat după o accidentare șocantă!...
S-a găsit mașina de lux care dispăruse din garajul Elenei Udrea. Cine e afaceristul care a cumpărat limuzina
Fanatik.ro
S-a găsit mașina de lux care dispăruse din garajul Elenei Udrea. Cine e afaceristul care...
Bucurie imensă pentru Elena Udrea. Toți românii se roagă pentru ea: Vă doresc tot binele din lume (VIDEO)
Capital.ro
Bucurie imensă pentru Elena Udrea. Toți românii se roagă pentru ea: Vă doresc tot binele...
Ninge în Bucureşti. Brr! Un ciclon polar aduce vortexul peste România
Romania TV
Ninge în Bucureşti. Brr! Un ciclon polar aduce vortexul peste România
Romania are un potențial imens în industria jocurilor video
Go4Games
Romania are un potențial imens în industria jocurilor video
Dan Diaconescu are dovada! Mesajul care dă peste cap ancheta în cazul lui Călin Georgescu
Capital.ro
Dan Diaconescu are dovada! Mesajul care dă peste cap ancheta în cazul lui Călin Georgescu
Olga Barcari, cu nervii la limită. Ce a înfuriat-o pe partenera lui Karmen Minune
evz.ro
Olga Barcari, cu nervii la limită. Ce a înfuriat-o pe partenera lui Karmen Minune
Cresc pensiile până în 2030. Iată cum poți calcula venitul în funcție de ce pensie primești acum
Gandul.ro
Cresc pensiile până în 2030. Iată cum poți calcula venitul în funcție de ce pensie...
Femeia celebră de 76 de ani care arată ca o adolescentă uimeşte din nou. Ce a mâncat în fiecare zi fără să se îngraşe deloc
as.ro
Femeia celebră de 76 de ani care arată ca o adolescentă uimeşte din nou. Ce...
Când începe Chefi la cuțite sezonul 16! Adrenalina și noutățile surprinzătoare duc competiția la un nou nivel din prima ediție
A1
Când începe Chefi la cuțite sezonul 16! Adrenalina și noutățile surprinzătoare duc competiția la un...
Alina, primele DECLARAȚII după eliminarea din „Casa Iubirii”: „Am realizat că Robert nu era ceea ce părea” Fosta concurentă, dezamăgită de jocurile toxice ale colegului ei: „Mi s-a părut că îi plăcea foarte mult situația în care se afla”
radioimpuls.ro
Alina, primele DECLARAȚII după eliminarea din „Casa Iubirii”: „Am realizat că Robert nu era ceea...
„Craiova avea nevoie de un asemenea jucător”. Cine l-a impresionat pe Adrian Mutu. Mirel Rădoi l-a scos în a doua repriză cu FCSB
Fanatik.ro
„Craiova avea nevoie de un asemenea jucător”. Cine l-a impresionat pe Adrian Mutu. Mirel Rădoi...
Dumitru Dragomir anunță transferul „noului Haaland” la FCSB: „18 ani, 3 milioane de euro. E peste tot ce are Gigi Becali”
Fanatik.ro
Dumitru Dragomir anunță transferul „noului Haaland” la FCSB: „18 ani, 3 milioane de euro. E...
Știrile zilei, 1 octombrie 2025
Yellow News
Știrile zilei, 1 octombrie 2025
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Andrei Lemnaru se va reîntoarce în Anglia! Care este motivul: „Pentru o perioadă”
Andrei Lemnaru se va reîntoarce în Anglia! Care este motivul: „Pentru o perioadă”
Cum a fost cerută de soție Mara Bănică de la Asia Express. Gestul extrem de romantic al soțului ...
Cum a fost cerută de soție Mara Bănică de la Asia Express. Gestul extrem de romantic al soțului ei: „Locuia în Germania”
Mitică Dragomir o ia pe urmele lui Gigi Becali! Ce vrea să facă pentru niște copii defavorizați: ...
Mitică Dragomir o ia pe urmele lui Gigi Becali! Ce vrea să facă pentru niște copii defavorizați: „Legal”
Atenție, elevi! Autoritățile închid școlile în acest județ din cauza condițiilor meteo: „Rămâneți în locuințe”
Atenție, elevi! Autoritățile închid școlile în acest județ din cauza condițiilor meteo: „Rămâneți în locuințe”
Câți bani economisește un român din Elveţia care are un salariu de 6.000 de euro. Suma e o mică ...
Câți bani economisește un român din Elveţia care are un salariu de 6.000 de euro. Suma e o mică avere!
Ce se întâmplă chiar acum în stațiunea de 50 de milioane de euro a lui Selly! ”Este felul nostru ...
Ce se întâmplă chiar acum în stațiunea de 50 de milioane de euro a lui Selly! ”Este felul nostru de…” Ultimele detalii despre proiectul fabulos!
Vezi toate știrile
×