Cât costă ținuta pe care Andreea a purtat-o în ziua în care s-a căsătorit cu Dorian Popa. Fanii au crezut că nu văd bine!

Andreea, soția lui Dorian Popa, a strălucit la nunta organizată în mare secret! Aceasta a purtat o ținută superbă, însă prețul nu este deloc unul piperat. Partenera de viață a celebrului vlogger nu a pus prea mult preț pe felul în care s-a îmbrăcat. Află, în articol, cât costă compleul alb pe care l-a ales pentru ziua în care a spus „DA”!

Dorian Popa și-a cerut partenera de soție în vara acestui an cu un superb inel cu diamant, iar acum cei doi au făcut și marele pas. Celebrul vlogger și soția lui, Andreea, s-au căsătorit în Maldive, într-un decor de vis. Artistul a fost cel care a organizat totul în mare secret. Nici măcar aleasa inimii lui nu a bănuit ce urma să se întâmple. Tinerii căsătoriți au avut parte de o ceremonie discretă, pe plajă, fără tradiții.

Cât costă ținuta purtată de Andreea, soția lui Dorian Popa

Andreea nu a avut nicio idee despre surpriza pe care urma să i-o facă Dorian Popa, și anume o ceremonie de nuntă. Totuși, tânăra a ales să poarte o ținută albă superbă, care i-a pus în valoare silueta impecabilă. Mai mult decât atât, a accesorizat-o cu o coroniță din flori naturale.

Ținuta purtată de Andreea este, de fapt, un compleu în stil glam, cu accente ușor boho, perfect pentru evenimente sau outfituri de vacanță. Deși arată precum o creație de lux, prețul este unul extrem de accesibil. Se pare că a costat 406 lei.

„Un outfit impecabil, destinat femeii moderne care iubește eleganța minimalistă, dar de impact. Acest set compus din top bustieră cu mâneci lungi detașabile și fustă lungă cu talie înaltă și drapaj lateral este alegerea ideală pentru evenimente speciale, petreceri de vară sau apariții pe litoral”, se arată pe site-ul oficial, unde apare compleul.

Andreea este o femeie care pune foarte mare preț pe carieră, și nu pe aspectele materiale. De altfel, după căsătorie, Dorian Popa a transmis un mesaj în care a subliniat că este foarte mândru de soția sa pentru că muncește din greu pentru a ajunge unde își dorește.

„Sunt foarte mândru de soția mea. Într-un moment în care reprezentanții noii generații sunt destul de ‘porniți’ împotriva studiilor și caută din ce în ce mai multe modalități rapide de îmbogățire, excluzând ideea de carieră construită ‘brick by brick’ (n.r cărămidă cu cărămidă), ea a ales Facultatea de Medicină, dorindu-și să de îndrepte către specializarea ‘chirurg estetician’. Pe lângă toate astea, se antrenează ca un personal trainer și arată ca un fotomodel de podium. Îți mulțumesc, Doamne, pentru îngerul ce mi l-ai trimis”, a spus Dorian Popa.

