Cât de mare a crescut Codruț, fiul Mariei Constantin. Tânărul are 16 ani și e vopsit

Maria Constantin se poate mândri cu fiul ei, Codruț, care a crescut frumos și împlinit, împlinind recent 16 ani. Adolescentul este nu doar un copil responsabil, ci și un sprijin de nădejde pentru mama sa, iar relația lor apropiată se reflectă în momentele speciale petrecute împreună.

Maria Constantin reușește să-și împartă timpul între carieră și familia sa. Cântăreața are un fiu în vârstă de 16 ani care este elev în clasa a X-a la un liceu economic, fiind pasionat de acest domeniu. El a devenit un adolescent preocupat de viitorul său și chiar și-a făcut o schimbare de look: și-a vopsit părul.

Maria Constantin, vacanță de ziua de naștere a fiului său

Cântăreața a plecat într-o vacanță în Italia alături de soț și fiul ei, Codruț, pentru a sărbători ziua de naștere a adolescentului. Aceasta a fost prima experiență a fiului ei cu avionul și prima vizită în Italia, iar familia s-a bucurat de peisaje superbe, dealuri pline de viță de vie și momente speciale alături de prieteni și rude.

Cântăreața a pregătit pentru fiul ei o surpriză de neuita chiar în Venețiat, iar printre ele se numără tortul aniversar și o masă festivă cu fructe de mare, pregătite de cumnata sa, făcând ca cele șase zile de vacanță să fie pline de emoție și bucurie.

“L-am dus pe fiul meu și la Veneția, un loc unde eu mă simt tot timpul excelent. La fel s-a simțit și el. I-a plăcut foarte tare. Ne-am relaxat, ne-am distrat, am mers și la un parc acvatic de distracții, Aqualandia, cu foarte multe tobogane, cu plajă, cu nisip alb adus din Mexic, foarte frumos, am stat acolo o zi întreagă și ne-am distrat. Am făcut și puțin shopping la un outlet din apropiere, am mers la niște restaurante unde se mănâncă foarte bine, ne-am întâlnit cu prieteni, cu fini pe care i-am botezat, ne-am revăzut cu familia, cu absolut toți prietenii, a fost o vacanță pe cinste, fiul meu a rămas chiar foarte impresionat. Pe lângă mâncarea foarte bună i-a plăcut și stilul de viață din Italia. Ne-ar fi plăcut să stăm mult mai mult dar era singura variantă, între evenimente, să mergem în Italia, și să petrecem puțin timp împreună cu fiul meu. Noi de asta facem vacanțele iarna și mergem la căldură pentru că în timpul anului sunt ocupată cu cântările și evenimentele. Codruț își dorește foarte tare să revină în Italia, mai ales că a împlinit 16 ani și l-am sărbătorit acolo într-un mod inedit”, a povestit Maria Constantin pentru Click.ro.

