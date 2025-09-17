Acasă » Exclusiv » Cine a trimis-o pe Raluca Bădulescu la Asia Express, de fapt? Semnele care i s-au arătat în numerologie au uimit-o total!

Cine a trimis-o pe Raluca Bădulescu la Asia Express, de fapt? Semnele care i s-au arătat în numerologie au uimit-o total!

De: Rebeka Pascu 17/09/2025 | 14:57
Cine a trimis-o pe Raluca Bădulescu la Asia Express, de fapt? Semnele care i s-au arătat în numerologie au uimit-o total!
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
9 poze
Vezi galeria foto

De când și-a găsit pasiunea pentru numerologie, Vica Blochina are un mare succes în domeniu! Face treabă bună, ce-i drept, și nu este un secret, mai ales că vedeta merge la foarte multe cursuri pentru a-și dezvolta cunoștintele, ba chiar predă și ea. Într-un interviu exclusiv pentru CANCAN.RO, Vica ne-a dezvăluit cine este vedeta care îi cere de cele mai multe ori ajutorul, dar și cum arata harta numerolgică a fiului său, Edan Pițurcă.

Vica este exemplul femeii care atunci când își dorește să evolueze, o poate face oricând, la orice vârstă. Vedeta și-a găsit pasiunea pentru numerologie nu de foarte mult timp și are un mare succes! Merge la foarte multe cursuri și are ședințe constante cu clienții ei, iar printre cei fideli se numără și Raluca Bădulescu, prietena ei de suflet.

(SURSA: INSTAGRAM.COM)

 Cifra armoniei în relația de cuplu

Vica Blochina a vorbit deschis despre numerologia în relațiile de iubire. În cazul în care vă întrebați dacă există compatibilitate între dumneavoastră și partener/parteneră pe baza unui număr, vedeta are răspunsul, care este mai simplu decât ne-am fi așteptat:

„În general, când se naște omul, vine cu o dată de naștere care îi influențează viața. Contează atât data nașterii, cât și numele pe care îl ai. În data de naștere se ascund toate informațiile. Sunt mii se formule care calculează tot: despre bani, iubire, sănătate, moarte, orice. Compatibilitatea în cuplu se calculează. Acum, totul depinde de cum noi trăim data noastră de naștere. Oamenii cu cifre nearmonioase, pot trăi bine o viață întreagă și invers. Când le vezi cifrele, dai direcția clară unui om pentru a trăi în armonie. Asta este cheia. Armonia în cuplu nu se calculează doar după ziua nașterii. Energia omului se schimbă la 36 de ani.  Numărul dragostei este 6. Și aici, când vorbim despre această cifră, poate să se întoarcă pe dos când nu ești într-o energie pozitivă.”, a dezvăluit Vica Blochina pentru CANCAN.RO

Cine sunt nativii care vor străluci în săptămânile următoare. Sunt vizate patru ZODII, care sunt pe punctul de a experimenta o perioadă magică
Cine sunt nativii care vor străluci în săptămânile următoare. Sunt vizate patru ZODII,...
BANC | „Salut, Bulă! Vii la mine la nuntă?”
BANC | „Salut, Bulă! Vii la mine la nuntă?”

Raluca Bădulescu a mers în Asia Express datorită Vicăi Blochina

Una dintre vedetele care apelează constant la Vica Blochina este nimeni alta decât Raluca Bădulescu. Inclusiv, decizia de a merge în Asia Express a fost influențată de harta numerologică făcută de prietena ei, și nu a regretat absolut deloc:

„Eu nu am greșit niciodată calculul. Nimeni nu mi-a spus că am bătut câmpii. Eu lucrez foarte mult cu Raluca Bădulescu. Totul s-a întâmplat conform a ceea ce am lucrat noi. Inclusiv decizia ei de a pleca la Asia Express a fost luată din numerologie. Ea este anul 5, iar Florin este anul 3. Posibilitățile lor vin dacă pleacă în străinătate. Așa lucrează universul în viața anumitor oameni.”, a declarat Vica Blochina în exclusivitate pentru CANCAN.RO

Raluca Bădulescu și fostul soț, Florin
Raluca Bădulescu și fostul soț la Asia Express/ Sursa: Antena 1

Vica Blochina a vorbit deschis despre impactul cifrelor asupra vieții ei. Vedeta a dezvăluit faptul că era la un pas să intre în depresie dacă nu ar fi fost ghidată de harta numerologică, având un an plin de provocări:

„Mie cifrele mi-au schimbat viața. Eu nu fac treaba asta pentru business. Doar îmi place ce fac. Nu am prețuri mari, am prețuri mici, pentru că îmi place să le ofer oamenilor o altă perspectivă a vieții. Și îmi place să găsesc echilibrul, mă gândesc la sănătatea mea și a celor din jur. Nu mai iau nicio decizie fără să mă uit pe calendar. Anul ăsta am fost supusă multor încercări, dar am reușit să gestionez. Dacă nu îmi știam energia anului meu personal și anume, 7, cred că intram în depresie, dar am reușit să gestionez”, a mai spus Vica Blochina pentru CANCAN.RO

Vica Blochina este extrem de mândră de fiul ei, Edan! Băiatul a devenit major de curând
Vica Blochina este extrem de mândră de fiul ei, Edan/ Sursa: Instagram

Vica Blochina, despre analiza numerologică a fiului său, Edan Pițurcă

Vica Blochina are motive să fie mândră! Are un copil în vârstă de 18 ani, Edan, împreună cu Victor Pițurcă. Chiar dacă cei doi nu mai formează un cuplu, reușesc să aibă o relație decentă de dragul fiului lor. Mai mult, Vica reușește să îi fie atât mamă, cât și prietenă băiatului ei. Vedeta a vorbit despre relațiile karmice pe care le are fiul său, Edan:

„I-am făcut numerologia fiului meu. Mai ales lui, pentru că la noi există relațiile karmice: mamă, tată, bunici și așa mai departe. El nu m-a crezut, până când au venit colegii lui la noi și m-au întrebat despre cifre. Atunci a fost validarea din partea lui. Tot ce este în data lui de naștere, se potrivește perfect. Până la vârsta de 14 ani, copiii stau sub aura părinților. Părinții influențează karma copilului până la 14 ani, deci aici trebuie să fie părinții atenți, pentru că ei răspund de viitorul lor, din punct de vedere karmic.”, a dezvăluit Vica Blochina, în exclusivitate pentru CANCAN.RO

CITEȘTE ȘI: Ce tarif are Vica Blochina pentru un workshop în numerologie. A băgat mii de euro în formarea ei

NU RATA: Ce spune cifra karmică despre Elena Udrea? Vica Blochina: ”Acești oameni nu au voie să…”

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

Tags:
Iți recomandăm
Toto Dumitrescu a primit mandat și poliția l-a încătușat, din nou. Raportul toxicologic schimbă TOTUL
Exclusiv
Toto Dumitrescu a primit mandat și poliția l-a încătușat, din nou. Raportul toxicologic schimbă TOTUL
Bogdan Mocanu rupe tăcerea despre separarea de Iasmina! Ce s-a întâmplat, de fapt, între cei doi: „Știu că sună egoist, dar trebuie să fiu eu ok”
Exclusiv
Bogdan Mocanu rupe tăcerea despre separarea de Iasmina! Ce s-a întâmplat, de fapt, între cei doi: „Știu că…
Prințul William l-a prezentat Regelui Charles pe Donald Trump: „Acesta este tatăl meu”
Mediafax
Prințul William l-a prezentat Regelui Charles pe Donald Trump: „Acesta este tatăl meu”
Cine sunt nativii care vor străluci în săptămânile următoare. Sunt vizate patru ZODII, care sunt pe punctul de a experimenta o perioadă magică
Gandul.ro
Cine sunt nativii care vor străluci în săptămânile următoare. Sunt vizate patru ZODII,...
Imaginile cu cea mai frumoasă hocheistă au stârnit controverse. „Abia dacă acoperă ceva”
Prosport.ro
Imaginile cu cea mai frumoasă hocheistă au stârnit controverse. „Abia dacă acoperă ceva”
Maghiarii își refac monumentele din Ardeal. Coloana comemorativă a generalului Bem, reclădită după un secol
Adevarul
Maghiarii își refac monumentele din Ardeal. Coloana comemorativă a generalului Bem, reclădită după...
VIDEO Ministrul Agriculturii îi ceartă pe români pentru că mănâncă avocado: „Costă cât 3 kilograme de roșii. Sigur că deficitul crește”
Digi24
VIDEO Ministrul Agriculturii îi ceartă pe români pentru că mănâncă avocado: „Costă cât...
Scandal în Parlament între AUR și USR. Simion: USR s-a transformat într-o „grupare extremistă de stânga” / Dimitriu: Gurul lor, Georgescu, tocmai a fost pus sub acuzare pentru trădare
Mediafax
Scandal în Parlament între AUR și USR. Simion: USR s-a transformat într-o „grupare...
Parteneri
Îl mai recunoști? Astăzi este unul dintre cei mai apreciați cântăreți din din țara noastră. Fotografii de colecție din copilărie
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Îl mai recunoști? Astăzi este unul dintre cei mai apreciați cântăreți din din țara noastră....
FOTO. Mădălina Ghenea, pur și simplu superbă într-o ținută sumară
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea, pur și simplu superbă într-o ținută sumară
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Daciana Sârbu, primele declarații despre noul iubit! Ce a spus despre o nouă căsătorie? „Nu mă ascund, nu mint, sunt liniștită!”
Click.ro
Daciana Sârbu, primele declarații despre noul iubit! Ce a spus despre o nouă căsătorie? „Nu...
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
WOWBiz.ro
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică...
Scandal uriaș cu vedete. O influenceriță celebră își acuză fostul iubit, cântăreț, că a publicat o filmare intimă cu ei doi
Antena 3
Scandal uriaș cu vedete. O influenceriță celebră își acuză fostul iubit, cântăreț, că a publicat...
Un doctor și-a lăsat pacientul pe masa de operație ca să întrețină relații intime cu asistenta. Acum, își poate relua cariera în Anglia
Digi 24
Un doctor și-a lăsat pacientul pe masa de operație ca să întrețină relații intime cu...
„Palmă” dată de Traian Băsescu ambasadorului rus la București. „Cum stăm cu aroganţa Domnule Ambasador?”
Digi24
„Palmă” dată de Traian Băsescu ambasadorului rus la București. „Cum stăm cu aroganţa Domnule Ambasador?”
Dacia a lansat versiunea PICK-UP pentru unul din modelele sale. Cât costă? FOTO
Promotor.ro
Dacia a lansat versiunea PICK-UP pentru unul din modelele sale. Cât costă? FOTO
Se dau bani pentru femeile însărcinate. Despre ce sumă este vorba
kanald.ro
Se dau bani pentru femeile însărcinate. Despre ce sumă este vorba
Destin negru pentru doi tineri care se iubeau încă din copilărie. Ambii parteneri s-au sinucis, după o eroare a poliției
StirileKanalD
Destin negru pentru doi tineri care se iubeau încă din copilărie. Ambii parteneri s-au sinucis,...
De ce a ajuns Elena Merișoreanu pe mâinile medicilor? Problema de sănătate care nu i-a dat pace artistei în ultimele săptămâni: „E foarte dureroasă.”
kfetele.ro
De ce a ajuns Elena Merișoreanu pe mâinile medicilor? Problema de sănătate care nu i-a...
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc cum au decurs ultimele clipe din viața sa
WOWBiz.ro
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc...
Un administrator de blocuri din Cluj-Napoca a păgubit mai mulți locatari cu aproape 1 milion de lei
observatornews.ro
Un administrator de blocuri din Cluj-Napoca a păgubit mai mulți locatari cu aproape 1 milion...
BANCUL ZILEI. – Iubitule, ți-am cumpărat bere, mici și sunt fără chiloți!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Iubitule, ți-am cumpărat bere, mici și sunt fără chiloți!
iPhone Air vs Galaxy S25 Edge: Foarte subțiri, dar cu performanțe superioare
go4it.ro
iPhone Air vs Galaxy S25 Edge: Foarte subțiri, dar cu performanțe superioare
Marea IUBIRE a lui Robert Redford, ultimul star clasic de la Hollywood
Descopera.ro
Marea IUBIRE a lui Robert Redford, ultimul star clasic de la Hollywood
Îl mai ții minte pe Cristi din Banat, artistul care cântă piesa
Viva.ro
Îl mai ții minte pe Cristi din Banat, artistul care cântă piesa "Ca o apă...
Cu ce bani a plătit România construcția de autostrăzi și drumuri expres. Care sunt sumele provenite de la bugetul de stat și cele din PNRR
Fanatik.ro
Cu ce bani a plătit România construcția de autostrăzi și drumuri expres. Care sunt sumele...
Andrei Vlad a dat în judecată FCSB! Câți bani îi cere lui Gigi Becali. Exclusiv
Fanatik.ro
Andrei Vlad a dat în judecată FCSB! Câți bani îi cere lui Gigi Becali. Exclusiv
Călin Georgescu ar putea scăpa nevinovat. Dosarul se poate anula. Greșeală uriașă la Parchetul General și ÎCCJ
Capital.ro
Călin Georgescu ar putea scăpa nevinovat. Dosarul se poate anula. Greșeală uriașă la Parchetul General...
Ministrul Muncii anunţă tichete de masă de 50 de lei pe zi şi subvenţie lunară de 2.250 de lei pentru mamele care revin la muncă
Romania TV
Ministrul Muncii anunţă tichete de masă de 50 de lei pe zi şi subvenţie lunară...
Cei mai buni fotbaliști din SuperLiga României, conform EA SPORTS FC 26
Go4Games
Cei mai buni fotbaliști din SuperLiga României, conform EA SPORTS FC 26
Călin Georgescu e nevinovat! Avocata fostului candidat se ia de procurorul general: Un scenariu de Hollywood
Capital.ro
Călin Georgescu e nevinovat! Avocata fostului candidat se ia de procurorul general: Un scenariu de...
Ruptură între Andrei Nicolescu și Zeljko Kopic. De ce vrea președintele schimbarea antrenorului
evz.ro
Ruptură între Andrei Nicolescu și Zeljko Kopic. De ce vrea președintele schimbarea antrenorului
Cum îți pregătești centrala termică pentru iarnă. Mulți români fac o greșeală BANALĂ
Gandul.ro
Cum îți pregătești centrala termică pentru iarnă. Mulți români fac o greșeală BANALĂ
Gabi Tamaş şi Dan Alexa, luaţi cu maşina de poliţie în Asia Express. Ce li s-a putut întâmpla celor doi pe Drumul Eroilor
as.ro
Gabi Tamaş şi Dan Alexa, luaţi cu maşina de poliţie în Asia Express. Ce li...
Cum a aflat fiica cea mare a Andreei Antonescu că mama ei a pozat în Playboy: „Avea 2 ani”. Reacția surprinzătoare a micuței
A1
Cum a aflat fiica cea mare a Andreei Antonescu că mama ei a pozat în...
Surpriză uriașă! Cardi B, din nou mămică. Vedeta este însărcinată cu al patrulea copil, primul alături de iubitul ei, Stefon Diggs
radioimpuls.ro
Surpriză uriașă! Cardi B, din nou mămică. Vedeta este însărcinată cu al patrulea copil, primul...
Gheorghe Mustață, mesaj radical pentru jucătorii de la FCSB: „Victorie la Botoșani sau război!”. Exclusiv
Fanatik.ro
Gheorghe Mustață, mesaj radical pentru jucătorii de la FCSB: „Victorie la Botoșani sau război!”. Exclusiv
Tragedie în Serbia! A murit după ce a suferit un atac de cord pe teren! Era vărul legendei lui Chelsea și a fost căpitan la Steaua Roșie Belgrad
Fanatik.ro
Tragedie în Serbia! A murit după ce a suferit un atac de cord pe teren!...
Știrile zilei, 11 septembrie 2025
Yellow News
Știrile zilei, 11 septembrie 2025
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Apariția îngrijorătoare a lui Kate Middleon. Fanii s-au speriat să o vadă așa la înmormântarea ...
Apariția îngrijorătoare a lui Kate Middleon. Fanii s-au speriat să o vadă așa la înmormântarea Ducesei de Kent
S-a aflat motivul real pentru care Tyler Robinson l-a împușcat pe Charlie Kirk. Mesajul descoperit ...
S-a aflat motivul real pentru care Tyler Robinson l-a împușcat pe Charlie Kirk. Mesajul descoperit de anchetatori
Cât de mare a crescut Codruț, fiul Mariei Constantin. Tânărul are 16 ani și e vopsit
Cât de mare a crescut Codruț, fiul Mariei Constantin. Tânărul are 16 ani și e vopsit
A doua despărțire pentru o fostă concurentă de la Mireasa! Ghinion în amor după emisiunea de la ...
A doua despărțire pentru o fostă concurentă de la Mireasa! Ghinion în amor după emisiunea de la Antena 1?
Cristi Borcea a dat un nou tun financiar! Afacerea de viitor în care și-a investit banii
Cristi Borcea a dat un nou tun financiar! Afacerea de viitor în care și-a investit banii
Noua înșelăciune de pe WhatsApp. Cum sunt păcăliți românii pentru bani
Noua înșelăciune de pe WhatsApp. Cum sunt păcăliți românii pentru bani
Vezi toate știrile
×