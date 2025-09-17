Cine a trimis-o pe Raluca Bădulescu la Asia Express, de fapt? Semnele care i s-au arătat în numerologie au uimit-o total!

De când și-a găsit pasiunea pentru numerologie, Vica Blochina are un mare succes în domeniu! Face treabă bună, ce-i drept, și nu este un secret, mai ales că vedeta merge la foarte multe cursuri pentru a-și dezvolta cunoștintele, ba chiar predă și ea. Într-un interviu exclusiv pentru CANCAN.RO, Vica ne-a dezvăluit cine este vedeta care îi cere de cele mai multe ori ajutorul, dar și cum arata harta numerolgică a fiului său, Edan Pițurcă.

Vica este exemplul femeii care atunci când își dorește să evolueze, o poate face oricând, la orice vârstă. Vedeta și-a găsit pasiunea pentru numerologie nu de foarte mult timp și are un mare succes! Merge la foarte multe cursuri și are ședințe constante cu clienții ei, iar printre cei fideli se numără și Raluca Bădulescu, prietena ei de suflet.

Cifra armoniei în relația de cuplu

Vica Blochina a vorbit deschis despre numerologia în relațiile de iubire. În cazul în care vă întrebați dacă există compatibilitate între dumneavoastră și partener/parteneră pe baza unui număr, vedeta are răspunsul, care este mai simplu decât ne-am fi așteptat:

„În general, când se naște omul, vine cu o dată de naștere care îi influențează viața. Contează atât data nașterii, cât și numele pe care îl ai. În data de naștere se ascund toate informațiile. Sunt mii se formule care calculează tot: despre bani, iubire, sănătate, moarte, orice. Compatibilitatea în cuplu se calculează. Acum, totul depinde de cum noi trăim data noastră de naștere. Oamenii cu cifre nearmonioase, pot trăi bine o viață întreagă și invers. Când le vezi cifrele, dai direcția clară unui om pentru a trăi în armonie. Asta este cheia. Armonia în cuplu nu se calculează doar după ziua nașterii. Energia omului se schimbă la 36 de ani. Numărul dragostei este 6. Și aici, când vorbim despre această cifră, poate să se întoarcă pe dos când nu ești într-o energie pozitivă.”, a dezvăluit Vica Blochina pentru CANCAN.RO

Raluca Bădulescu a mers în Asia Express datorită Vicăi Blochina

Una dintre vedetele care apelează constant la Vica Blochina este nimeni alta decât Raluca Bădulescu. Inclusiv, decizia de a merge în Asia Express a fost influențată de harta numerologică făcută de prietena ei, și nu a regretat absolut deloc:

„Eu nu am greșit niciodată calculul. Nimeni nu mi-a spus că am bătut câmpii. Eu lucrez foarte mult cu Raluca Bădulescu. Totul s-a întâmplat conform a ceea ce am lucrat noi. Inclusiv decizia ei de a pleca la Asia Express a fost luată din numerologie. Ea este anul 5, iar Florin este anul 3. Posibilitățile lor vin dacă pleacă în străinătate. Așa lucrează universul în viața anumitor oameni.”, a declarat Vica Blochina în exclusivitate pentru CANCAN.RO

Vica Blochina a vorbit deschis despre impactul cifrelor asupra vieții ei. Vedeta a dezvăluit faptul că era la un pas să intre în depresie dacă nu ar fi fost ghidată de harta numerologică, având un an plin de provocări:

„Mie cifrele mi-au schimbat viața. Eu nu fac treaba asta pentru business. Doar îmi place ce fac. Nu am prețuri mari, am prețuri mici, pentru că îmi place să le ofer oamenilor o altă perspectivă a vieții. Și îmi place să găsesc echilibrul, mă gândesc la sănătatea mea și a celor din jur. Nu mai iau nicio decizie fără să mă uit pe calendar. Anul ăsta am fost supusă multor încercări, dar am reușit să gestionez. Dacă nu îmi știam energia anului meu personal și anume, 7, cred că intram în depresie, dar am reușit să gestionez”, a mai spus Vica Blochina pentru CANCAN.RO

Vica Blochina, despre analiza numerologică a fiului său, Edan Pițurcă

Vica Blochina are motive să fie mândră! Are un copil în vârstă de 18 ani, Edan, împreună cu Victor Pițurcă. Chiar dacă cei doi nu mai formează un cuplu, reușesc să aibă o relație decentă de dragul fiului lor. Mai mult, Vica reușește să îi fie atât mamă, cât și prietenă băiatului ei. Vedeta a vorbit despre relațiile karmice pe care le are fiul său, Edan:

„I-am făcut numerologia fiului meu. Mai ales lui, pentru că la noi există relațiile karmice: mamă, tată, bunici și așa mai departe. El nu m-a crezut, până când au venit colegii lui la noi și m-au întrebat despre cifre. Atunci a fost validarea din partea lui. Tot ce este în data lui de naștere, se potrivește perfect. Până la vârsta de 14 ani, copiii stau sub aura părinților. Părinții influențează karma copilului până la 14 ani, deci aici trebuie să fie părinții atenți, pentru că ei răspund de viitorul lor, din punct de vedere karmic.”, a dezvăluit Vica Blochina, în exclusivitate pentru CANCAN.RO

