Cât de tânără era Nicoleta Luciu când a început relația cu Sile Cămătaru. Câți ani avea, de fapt + singura imagine cu ei împreună

S-a aflat, în sfârșit, adevărul gol-goluț despre relația amoroasă dintre Nicoleta Luciu și Sile Cămătaru! Secretul, ținut sub cheie mai bine de două decenii, a lăsat pe toată lumea cu gura căscată. Temuputul interlop ar fi cunoscut-o pe blondină la o vârstă extrem de fradegă.

Ruptura dintre realitate și ceea ce se afișa pe sticlă s-a produs în plină vară, în anul 2003. La acea vreme, bomba sexy a României părea de nedespărțit de partenerul ei oficial, Dinu Maxer. În spatele acestei fațade, însă, se scria o altă poveste.

Cât de tânără era Nicoleta Luciu când a început relația cu Sile Cămătaru

Deși mulți credeau că era o femeie matură, în momentul în care s-a aprins scânteia cu celebrul interlop Sile Cămătaru, fosta actriță era de o tinerete uluitoare. Fiind născută în luna septembrie a anului 1980, calculele sunt mai mult decât clare: în acele luni fierbinți ale anului 2003, când s-a dat startul escapadelor amoroase, focoasa brunetă avea doar 22 de ani!

Recent, Nuțu Cămătaru a povestit fără nicio reținere despre slăbiciunile fratelui său, dar și despre femeile celebre care i-au trecut prin pat. Interlopul a ținut să precizeze că viața lui a fost una disciplinată, dar marcată de o pasiune uriașă pentru frumusețile autohtone. Locul de întâlnire nu era vreun club de fițe de pe malul lacului din nordul Capitalei, ci o zonă modestă.

”Eram în Drumul Taberei, pe la terasele alea multe, înainte să le dărâme, nu în Herăstrău”, a explicat Nuțu Cămătaru.

Liderul lumii interlope nu s-a sfiit să recunoască faptul că fetele de oraș roiau în jurul lor. Acesta a povestit că atât el, cât și fratele său s-au iubit cu multe femei celebre din showbiz, inclusiv cu focoasa Nicoleta Luciu.

”N-am băut și n-am fumat niciodată! Am făcut toată viață sport, aleargă dar am un viciu: îmi plac femeile și nu mă pot plânge, am fost întotdeauna înconjurat de cele mai frumoase fete. Am fost și eu, și Sile cu femei celebre: Nicoleta Luciu, Rose-Marie, care dansa la „Surprize, Surprize!”, pentru Andreea Marin, și multe altele! Păi, Elena Ioniță (n.r.- una dintre membrele trupei DeCorazon și actrița de telenovele) a zis că-i logodnica mea, dar n-a fost! Nu mai am nicio treabă. Am fost în 2003. Era domnișoară. Păi a cui să spună că e logodnica? A lui Vasile de pe uliță?! Dacă nu zicea că-i logodnica lui Nuțu Cămătaru, cine mai auzea de ea?! Sile a fost și el cu Nicoleta Luciu. Cum să se zică că noi aveam nevoie de prostituate, când noi eram cu cele mai frumoase fete?”, a povestit Nuțu Cămătaru în volumul cărții „Dresor de lei și de fraieri: Viața lui Nuțu Cămătaru”.

Reacția lui Dinu Maxer

După aceste dezvăluiri, Dinu Maxer, care era iubitul oficial al Nicoletei Luciu în perioada respectivă, a avut o reacție neașteptată. Deși au trecut decenii de la acel moment, artistul a recunoscut că încă mai are semne de întrebare cu privire la fidelitatea fostei sale partenere și a mărturisit public că și-ar fi dorit ca actrița să pună capăt speculațiilor.

”Eu nu știu nimic despre acest episod, n-am nimic de spus. Sunt curios însă și mă întreb de ce Nicoleta nu apare să declare ceva? De ce tace? Noi am avut o relație frumoasă, de opt ani, până în 2005. Când ne-am cunoscut era domnișoară. Ne-am despărțit cu o săptămână înainte de Paște, a fost o despărțire liniștită, apoi n-am mai avut despre ce să vorbim, Nicoleta a avut familia ei, eu, pe a mea. Nu mai vorbim de mulți ani”, a spus Dinu Maxer.

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Cum a reacționat Nicoleta Luciu, după dezvăluirile făcute de Sile Cămătaru în emisiunea lui Dan Capatos, ”Procesul Cămătarilor”