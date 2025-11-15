Cât de târziu s-a sunat la 112 în cazul Sarei, fetița moartă în urma unei anestezii. Mama susține că procedura a început la ora 17:06

Ies la iveală detalii tulburătoare în cazul Sarei, fetița de doi ani care și-a pierdut viața pe scaunul medicului stomatolog după o anestezie generală. Părinții copilei au lansat acuzații grave, susținând că apelul la 112 ar fi fost efectuat cu întârziere. Când s-ar fi sunat, de fapt, la 112?

De asemenea, a doua zi după tragedie, ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat că, potrivit informațiilor pe care le avea la acel moment, solicitarea pentru ambulanță nu a fost făcută imediat, ci mult mai târziu.

Când s-a sunat, de fapt, la 112 în cazul Sarei

Informațiile privind orele la care au fost solicitate echipajele medicale la clinica stomatologică din București sunt foarte importante pentru a stabili, în cadrul anchetei, modul în care i-a fost acordat primul ajutor fetiței în momentul în care medicii au observat că aceasta a intrat în stop cardio-respirator.

Așadar, primul apel a fost făcut la ora 18:41, iar cel de-al doilea, cu 10 minute mai târziu, mai exact la ora 18:51. Cele două apeluri au fost pentru a solicita un echipaj medical pentru o persoană inconștientă, care a intrat în stop cardio-respirator.

Cele două apeluri au fost direcționate către ISU, Ambulanță și Poliție de către dispecerii STS. O oră și 10 minute mai târziu, la ora 19:49, a fost înregistrat un alt apel la 112, prin care se solicita un echipaj de poliție în legătură cu același caz. STS precizează că și acest apel a fost transferat către Poliție, ISU și Ambulanță, conform procedurilor care se aplică în astfel de situații.

Aceste detalii sunt foarte importante, deoarece părinții micuței au declarat presei, în noaptea tragediei, că personalul medical de la clinica stomatologică ar fi chemat ambulanța mult mai târziu, aproximativ la o oră după ce fetița a început să se simtă rău și a intrat în stop cardio-respirator.

Procedura ar fi început la ora 17:06, conform mamei fetiței, și la ora 17:30 a intrat în stop cardio-respirator. Aceste date vor fi verificate în anchetă. În pezent, Parchetul și Poliția desfășoară o investigație, deocamdată cu privire la o faptă de ucidere din culpă, în legătură cu moartea copilei de 2 ani.

„Eu, personal, nu aș face niciodată anestezie pediatrică în afara spitalului.” Cine este medicul care intervine în tragedia momentului

A fost o tragedie în condiții experimentale? Fetița de 2 ani a murit în cabinetul stomatologic care promova „sedarea profundă” revoluționară