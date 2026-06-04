Cătălin Brînză e istorie? Naba Salem, în ipostaze compromițătoare cu o altă ispită

Nici bine nu și-a confirmat relația cu Cătălin Brînză, că Naba Salem a și apărut în ipostaze compromițătoare cu o altă ispită de la Insula Iubirii. Brunețica exotică a fost surprinsă în timp ce dansa aproap goală în fața unui coleg de la Antena 1. Fanii s-au întrebat imediat dacă relația cu Cătălin s-a terminat.

În urmă cu două luni, Naba Salem și-a oficializat relația cu Cătălin Brînză, cel care a ispitit-o pe Maria Avram în emisiunea Insula Iubirii. Cu toate acestea, ea a apărut recent într-un filmuleț cam indecent lângă ispita Mattia Carnessali, care a avut o idilă cu Bianca în show-ul de la Antena 1.

Naba Salem, filmare incendiară cu Mattia

După ce s-a filmat lângă Mattia îmbrăcată doar într-un prosop, Naba Salem a dat imediat naștere unor speculații. Fanii s-au panicat și au întrebat-o dacă s-a despărțit de Cătălin Brînză sau dacă între ea și italian s-a înfiripat ceva mai mult decât o simplă prietenie. Au existat și voci care au susținut că totul este doar o strategie pentru vizualizări.

Momentan, nu se știe dacă Naba s-a despărțit de Cătălin și dacă a făcut aceeastă „mișcare” pentru a îl face gelos, dar sunt șanse ca adevărul să iasă la iveală în curând.

Cum s-a îndrăgostit de Cătălin Brînză

În urmă cu ceva vreme, Naba a povestit și cum a ajuns să formeze un cuplu cu colegul său, Cătălin Brînză. Bruneta a spus că era convinsă că este doar o prietenie între ei și că i-a fost greu să accepte că are sentimente mai profunde.

„Da, suntem împreună dinainte cu o săptămână să ajungem în România din Thailanda. Noi ne știm de un an jumate și am fost prieteni foarte buni. Eu eram într-o relație, el în altă relație, după ne-am despărțit. După ne-am apropiat din ce în ce mai mult. Noi povesteam mereu împreună și am simțit că avem o conexiune, eram foarte apropiată de el, dar nu înțelegeam de ce. La un moment dat mi-a spus că sunt singurul om care a reușit să îl citească fără să îmi spună el nimic. Acum, eram în Thailanda pe balansoar și ne-am pupat din greșeală. Am întors capul și am dat buză în buză, iar eu am zis „ew”. Și a zis el, cum adică „ew”. După 10 secunde, la fel, ne-am pupat fără să vrem. După faza asta am rămas împreună. Asta s-a întâmplat după ce a terminat el filmările la Insula Iubirii.”, a spus Naba Salem.

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