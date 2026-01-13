Acasă » Exclusiv » Cătălin Măruță, afacerea despre care nu vorbea niciodată la TV! Ce sumă exorbitantă încasa lunar vedeta de la Pro TV

Cătălin Măruță, afacerea despre care nu vorbea niciodată la TV! Ce sumă exorbitantă încasa lunar vedeta de la Pro TV

De: Veronica Mavrodin 13/01/2026 | 17:53
Cătălin Măruță, afacerea despre care nu vorbea niciodată la TV! Ce sumă exorbitantă încasa lunar vedeta de la Pro TV
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
5 poze
Vezi galeria foto

Cătălin Măruță rămâne fără emisiunea de la PRO TV, însă este departe de a avea vreo problemă financiară. Din contră: prezentatorul TV se numără printre cei mai bine plătiți influenceri din România, iar CANCAN.RO a aflat ce sume uriașe a încasat pentru campanii de imagine, inclusiv pentru pachetele de promovare „Familia Măruță”.

Cătălin Măruță își ia adio de la PRO TV după 18 ani de emisie „Happy Hour”, devenită ulterior „La Măruță”. Prezentatorul TV nu rămâne însă nici pe departe fără venituri, chiar dacă va decide să rămână liber de contract. În jurul lui deja „roiesc” oferte, iar dincolo de podcastul său de succes, Măruță își monetizează spectaculos imaginea, și nu doar pe a lui, ci pe a întregii familii.

Mai exact, un pachet „Familia Măruță” costa mai mult de un sfert de milion de euro, potrivit unor surse CANCAN.RO.

Pentru a fi și mai preciși, în urmă cu câțiva ani, Cătălin Măruță, împreună cu soția și cei doi copii, au avut un contract cu un celebru lanț de magazine, care le-ar fi adus nu mai puțin de 300.000 de euro la semnătură, spun surse CANCAN.RO.

Cât cere Măruță pentru o singură postare

Mai mult, aceleași surse ne-au dezvăluit că o singură postare de promovare a prezentatorului TV pe rețelele de socializare ajunge la ordinul zecilor de mii de euro.

Influența sa online explică perfect aceste tarife:

Facebook: 2,1 milioane de urmăritori

Instagram: 830.000 de urmăritori

YouTube Podcast: aproape 500.000 de abonați ( dublu față de canalul emisiunii „La Măruță”)

TikTok: 1 milion de urmăritori

Își permite să „se pensioneze”

Cu asemenea încasări, nici nu e de mirare că Măruță vrea să scape de munca zilnică de la redacție și să „se pensioneze”, așa cum declară chiar el. În prima sa declarație oficială după anunțul închiderii emisiunii, soțul Andrei a amintit de un interviu oferit în urmă cu 11 ani, când spunea că la 40 de ani voia să se pensioneze. Mai mult, Măruță dă de înțeles că el ar fi luat decizia închiderii emisiunii, și nu conducerea PRO TV, așa cum s-a vehiculat până acum.

„Vă mulțumesc tuturor celor care mi-ați dat mesaje de susținere și mi-ați transmis gânduri bune… E o alegere făcută cu inima, la timpul ei. Vă mulțumesc și celor care astăzi mi-ați făcut oferte de job. vă sunt recunoscător și mă simt, evident, bine să văd și să simt dragostea voastră.  Dar vreau să vă spun tuturor că nu e nimic dramatic sau scandalos în spatele informației că emisiunea de la tv se oprește într-o lună. E o decizie la care mă gândesc de niște ani deja (bine, am zis și in 2015 într-un interviu, pentru “Revista OK!” că la 40 de ani vreau să mă pensionez și, sincer, nici acum nu îmi fac calcule concrete pentru asta ).  Dar îmi doresc pentru mine și pentru fiecare dintre voi, bucurii, timp cu familia, evoluție emoțională și profesională. Mă emoționează grija pe care mi-o purtați și atenția pe care mi-o acordați și vă mulțumesc încă o dată pentru tot. Pana pe 6 februarie ne vedem la emisiune!”, a scris Cătălin Măruță pe rețelele de socializare. 

VEZI ȘI: Florin Călinescu îi desființează pe șefii de la Pro TV, după înlăturarea lui Măruță: „Sunt oameni acolo cu aceleași salarii de 10–15 ani”

VEZI ȘI: Lovitura primită de Cătălin Măruță înainte de decizia finală a șefilor de la Pro TV. Cum a început, de fapt, sfârșitul pentru „La Măruță”

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Vedeta care a refuzat ani la rând emisiunea „La Măruță” rupe tăcerea. Ce s-a întâmplat în spatele camerelor de filmat: „Am fost obligată să mă duc”
Exclusiv
Vedeta care a refuzat ani la rând emisiunea „La Măruță” rupe tăcerea. Ce s-a întâmplat în spatele camerelor…
Cătălin Măruță, ofertat după plecarea de la PRO TV. Anunțul oficial al prezentatorului „La Măruță”
Exclusiv
Cătălin Măruță, ofertat după plecarea de la PRO TV. Anunțul oficial al prezentatorului „La Măruță”
România nu forțează Unirea cu Republica Moldova: „Este dreptul lor să decidă”
Mediafax
România nu forțează Unirea cu Republica Moldova: „Este dreptul lor să decidă”
Daniel Băluță îl îndeamnă pe Ciprian Ciucu să-și depună mandatul: „Este ales pentru a găsi soluții, nu pentru a se plânge”
Gandul.ro
Daniel Băluță îl îndeamnă pe Ciprian Ciucu să-și depună mandatul: „Este ales pentru...
Cuplul momentului în România. Cunoscuta cântăreață se iubește cu fostul fotbalist FCSB
Prosport.ro
Cuplul momentului în România. Cunoscuta cântăreață se iubește cu fostul fotbalist FCSB
Președintele care a dat lovitura cu transferul lui Mutu, asasinat la înmormântarea mamei sale
Adevarul
Președintele care a dat lovitura cu transferul lui Mutu, asasinat la înmormântarea mamei...
Scandalul Pandorogate: Decăderea lui „Kim Kardashian a Italiei” și cozonacul care a distrus un imperiu de 82 de milioane de dolari
Digi24
Scandalul Pandorogate: Decăderea lui „Kim Kardashian a Italiei” și cozonacul care a distrus...
Imagini revoltătoare la Colegiul „Mihail Sturza” din Iași / Tavan prăbușit într-o sală de clasă
Mediafax
Imagini revoltătoare la Colegiul „Mihail Sturza” din Iași / Tavan prăbușit într-o sală...
Parteneri
Cum arăta Naba Salem de la Survivor 2026 înainte de operații estetice! Drama prin care a trecut vedeta
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arăta Naba Salem de la Survivor 2026 înainte de operații estetice! Drama prin care...
FOTO. Milionarul de 58 de ani se iubește cu o femeie mai tânără cu 21 de ani
Prosport.ro
FOTO. Milionarul de 58 de ani se iubește cu o femeie mai tânără cu 21...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Destinația de vacanță pe care a ales-o Corina Caragea la început de an: „Aceste peisaje mi-au tăiat respirația”. Imaginile publicate de prezentatoarea TV
Click.ro
Destinația de vacanță pe care a ales-o Corina Caragea la început de an: „Aceste peisaje...
Vladimir Putin și sosiile. Ce spune un fost șef al MI6 despre folosirea de dubluri: „Ar fi fost o țintă pentru dronele ucrainene”
Digi 24
Vladimir Putin și sosiile. Ce spune un fost șef al MI6 despre folosirea de dubluri:...
Trump le cere iranienilor să continue protestele și să preia controlul instituțiilor: „Ucigașii vor plăti. Ajutorul e pe drum”
Digi24
Trump le cere iranienilor să continue protestele și să preia controlul instituțiilor: „Ucigașii vor plăti....
Cel mai nou SUV Renault arată mai bine decât Volvo XC90 și Audi Q7. Francezii au descoperit rețeta de succes
Promotor.ro
Cel mai nou SUV Renault arată mai bine decât Volvo XC90 și Audi Q7. Francezii...
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – Explică-mi și mie de ce te-ai culcat cu soră-mea?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – Explică-mi și mie de ce te-ai culcat cu soră-mea?
Un telefon Mate XT, supus unor teste brutale. Este mai rezistent decât Samsung TriFold? – VIDEO
go4it.ro
Un telefon Mate XT, supus unor teste brutale. Este mai rezistent decât Samsung TriFold? –...
Puțini știu! Care este diferența dintre Panteon și Partenon?
Descopera.ro
Puțini știu! Care este diferența dintre Panteon și Partenon?
Nu l-ați întâlnit niciodată pe Mario în această ipostază
Go4Games
Nu l-ați întâlnit niciodată pe Mario în această ipostază
Daniel Băluță îl îndeamnă pe Ciprian Ciucu să-și depună mandatul: „Este ales pentru a găsi soluții, nu pentru a se plânge”
Gandul.ro
Daniel Băluță îl îndeamnă pe Ciprian Ciucu să-și depună mandatul: „Este ales pentru a găsi...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
BANC | Dentistul și pacienta pensionară
BANC | Dentistul și pacienta pensionară
Copilul lui Dani Vicol trăiește o reală drama, la 6 ani de la accidentul lui Mario Iorgulescu! Melek ...
Copilul lui Dani Vicol trăiește o reală drama, la 6 ani de la accidentul lui Mario Iorgulescu! Melek a izbucnit nervos: „Îmi plângea cu hohote și nu reușeam să aflu de ce”
(P) eTELEDOC nu este doar o aplicație. Este o schimbare a modului în care oamenii accesează serviciile ...
(P) eTELEDOC nu este doar o aplicație. Este o schimbare a modului în care oamenii accesează serviciile medicale
Melek, acuzații grave la adresa lui Mario Iorgulescu la Dan Capatos Show: „Nu este în nicio clinică, ...
Melek, acuzații grave la adresa lui Mario Iorgulescu la Dan Capatos Show: „Nu este în nicio clinică, stă la hotel. Se plimbă prin baruri”
Ce se întâmplă cu producătoarea Greta și Ciucă după ce Cătălin Măruță a fost dat afară de ...
Ce se întâmplă cu producătoarea Greta și Ciucă după ce Cătălin Măruță a fost dat afară de la PRO TV. Prima reacție a conducerii
Captură impresionantă în Spania. Cum au ascuns niște traficanți 10 tone de substanțe interzise! ...
Captură impresionantă în Spania. Cum au ascuns niște traficanți 10 tone de substanțe interzise! Polițiștii au dat la lopată de zor
Vezi toate știrile
×