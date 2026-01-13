Cătălin Măruță, afacerea despre care nu vorbea niciodată la TV! Ce sumă exorbitantă încasa lunar vedeta de la Pro TV

Cătălin Măruță rămâne fără emisiunea de la PRO TV, însă este departe de a avea vreo problemă financiară. Din contră: prezentatorul TV se numără printre cei mai bine plătiți influenceri din România, iar CANCAN.RO a aflat ce sume uriașe a încasat pentru campanii de imagine, inclusiv pentru pachetele de promovare „Familia Măruță”.

Cătălin Măruță își ia adio de la PRO TV după 18 ani de emisie „Happy Hour”, devenită ulterior „La Măruță”. Prezentatorul TV nu rămâne însă nici pe departe fără venituri, chiar dacă va decide să rămână liber de contract. În jurul lui deja „roiesc” oferte, iar dincolo de podcastul său de succes, Măruță își monetizează spectaculos imaginea, și nu doar pe a lui, ci pe a întregii familii.

Mai exact, un pachet „Familia Măruță” costa mai mult de un sfert de milion de euro, potrivit unor surse CANCAN.RO.

Pentru a fi și mai preciși, în urmă cu câțiva ani, Cătălin Măruță, împreună cu soția și cei doi copii, au avut un contract cu un celebru lanț de magazine, care le-ar fi adus nu mai puțin de 300.000 de euro la semnătură, spun surse CANCAN.RO.

Cât cere Măruță pentru o singură postare

Mai mult, aceleași surse ne-au dezvăluit că o singură postare de promovare a prezentatorului TV pe rețelele de socializare ajunge la ordinul zecilor de mii de euro.

Influența sa online explică perfect aceste tarife:

Facebook: 2,1 milioane de urmăritori

Instagram: 830.000 de urmăritori

YouTube Podcast: aproape 500.000 de abonați ( dublu față de canalul emisiunii „La Măruță”)

TikTok: 1 milion de urmăritori

Își permite să „se pensioneze”

Cu asemenea încasări, nici nu e de mirare că Măruță vrea să scape de munca zilnică de la redacție și să „se pensioneze”, așa cum declară chiar el. În prima sa declarație oficială după anunțul închiderii emisiunii, soțul Andrei a amintit de un interviu oferit în urmă cu 11 ani, când spunea că la 40 de ani voia să se pensioneze. Mai mult, Măruță dă de înțeles că el ar fi luat decizia închiderii emisiunii, și nu conducerea PRO TV, așa cum s-a vehiculat până acum.

„Vă mulțumesc tuturor celor care mi-ați dat mesaje de susținere și mi-ați transmis gânduri bune… E o alegere făcută cu inima, la timpul ei. Vă mulțumesc și celor care astăzi mi-ați făcut oferte de job. vă sunt recunoscător și mă simt, evident, bine să văd și să simt dragostea voastră. Dar vreau să vă spun tuturor că nu e nimic dramatic sau scandalos în spatele informației că emisiunea de la tv se oprește într-o lună. E o decizie la care mă gândesc de niște ani deja (bine, am zis și in 2015 într-un interviu, pentru “Revista OK!” că la 40 de ani vreau să mă pensionez și, sincer, nici acum nu îmi fac calcule concrete pentru asta ). Dar îmi doresc pentru mine și pentru fiecare dintre voi, bucurii, timp cu familia, evoluție emoțională și profesională. Mă emoționează grija pe care mi-o purtați și atenția pe care mi-o acordați și vă mulțumesc încă o dată pentru tot. Pana pe 6 februarie ne vedem la emisiune!”, a scris Cătălin Măruță pe rețelele de socializare.

