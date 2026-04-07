Acasă » Știri » Cătălin Rizea a trecut printr-un moment de panică. Soția sa, Adda a făcut anunțul

Cătălin Rizea a trecut printr-un moment de panică. Soția sa, Adda a făcut anunțul

De: Denisa Crăciun 07/04/2026 | 14:09
Cătălin Rizea a trecut printr-un moment de panică. Soția sa, Adda a făcut anunțul
Prin ce a trecut Cătălin Rizea. Adda a făcut anunțul. Foto: Instagram

Cătălin Rizea a trecut prin clipe grele zilele trecute. Soția sa a vorbit pe rețelele de socializare despre situația lui, dar a ținut să menționeze că totul s-a terminat cu bine, însă urmează o serie de analize care vor confirma că nu va avea repercusiuni.

Adda și Cătălin formează unul dintre cele mai iubite cupluri din România. Cei doi au demonstrat de-a lungul timpului că încercările i-au făcut să se iubească din ce în ce mai mult. De curând, Adda a mărturisit pe pagina sa de TikTok că soțul ei a trecut prin momente cumplite și că va fi nevoit să își facă analize amănunțite. De asemenea, a mai precizat că ceea ce a făcut ea pentru a-l salva pe Cătălin nu este cel mai bun mod și nu recomandă nimănui să facă la fel.

Ce a pățit Cătălin Rizea

Recent, Adda a postat pe rețelele de socializare că soțul ei a trecut printr-un moment îngrijorător. Acesta se afla la duș, atunci când a simțit o căpușă. Imediat i-a cerut ajutorul Addei care este foarte bine informată pe acest subiect și asta pentru că a avut o experiență similară în trecut, dar care pentru ea s-a transformat într-o boală autoimună. Ea a explicat că a încercat să scoată insecta întreagă, iar pentru asta s-a folosit de o metodă nu tocmai potrivită.

Adda a pus pe căpușă și în jurul ei ulei esențial de mentă pentru că astfel de paraziți fug de miros. Vedeta a reușit să o extragă întreagă și să o pună într-un loc steril. Totul s-a întâmplat contra timp și asta pentru că el trebuia să ajungă la Neatza cu Răzvan și Dani. De asemenea, căpușa a fost trimisă la laborator pentru a-i face analizele specifice.

Am dus-o la centru. Am făcut teste ADN, au venit rezultatele, au ieșit negative toate bolile posibile. Pe lângă asta, Cătălin și-a făcut analiză și împotriva virusului care provoacă encefalită și cel mai periculos dintre patogenii pe care îi transmite căpușa. A ieșit negativ, însă va fi repetată peste câteva zile, iar la trei săptămâni de la mușcătură își va face toate analizele, suflăm și în iaurt, a transmis ea pe TikTok.

Tags:

Urmărește Cancan.ro pe Google News
