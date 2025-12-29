Câte calorii are o singură felie de cozonac. Câte poți mânca de Revelion fără să te îngrași

Cozonacul este un desert delicios, dar ne poate aduce și kilograme în plus pentru că are multe calorii și poate fi considerat o bombă calorică. Ca să nu ne rotunjim acum, în perioada sărbătorilor, nutriționiștii recomandă ca acesta să fie consumat în prima parte a zilei și nu în cantități mari.

Numărul de calorii pe care o felie de cozonac le conține poate varia însă în funcție de rețetă, ingrediente și grosimea feliei. În general, o felie de cozonac de aproximativ 60-80 de grame are între 250 și 350 de calorii. Totul se poate schimba, însă, dacă savurosul preparat conține mai multe ingrediente, cum ar fi rahat și ciocolată din belșug.

Câte calorii are o singură felie de cozonac

Cozonac cu nucă și cacao: 100 g ≈ 370 kcal → o felie de 70 g ≈ 260 kcal

• Cozonac cu rahat: 100 g ≈ 340 kcal → o felie de 70 g ≈ 240 kcal

• Cozonac cu stafide și portocală confiată: 100 g ≈ 320 kcal → o felie de 70 g ≈ 225 kcal.

„Eu recomand ca, în perioada sărbătorilor, să se mănânce în fiecare zi cate o porție mică din deserturi diferite și o portie mică din fiecare preparat traditional, la masa de prânz și la prima gustare a zilei, iar micul dejun și cina să fie luate după un meniu echilibrat”, susține Cori Grămescu, nutriționist și antrenor de fitness.

Specialiștii susțin că totul ține de moderație. De aceea e important să te limitezi la o felie pe zi, să nu îl combini cu alte dulciuri și să ai activitate după ce l-ai savurat. O plimbare de 30 de minute poate fi ideală în aceste vremuri, o urcare pe munte sau poate o mică ședință de HIIT.

Dacă suferi de diabet sau vrei să slăbești, e de preferat să alegi acele exemplare fără zahăr.

Cum faci rapid un cozonac pufos cu nucă

Dacă vrei să iei pe toată lumea prin surprindere la masa de sărbători, pregătește rapid un cozonac pufos cu nucă. Ai nevoie de câteva ingrediente și de multă imaginație.

Ingrediente cozonac pufos cu nucă

Pentru aluat:

5 gălbenușuri

1 kg de făină

250 de grame de zahăr

500 de mililitri de lapte cu 3,5% grăsime

50 de grame de drojdie

1 lingură de untură

15 grame de sare (mai puțin de o linguriță)

coaja de la o lămâie

coajă rasă de portocală și esență de vanilie

Pentru umplutură:

o jumătate de kg de miez de nucă

200 de mililitri de lapte

50 de grame de cacao

esență de rom și esență de vanilie.

Vezi aici modul de preparare!

