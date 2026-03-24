Câți bani cash poți avea la tine în avion. Regulile sunt clare, iar sancțiunile pentru încălcarea lor pot fi mari

De: Daniel Matei 24/03/2026 | 22:50
Transportul de bani cash în avion este perfect legal, însă vine cu reguli stricte pe care pasagerii trebuie să le respecte, mai ales atunci când călătoresc în afara țării. Mulți români nu știu că există un prag peste care sunt obligați să declare suma transportată.

În Uniunea Europeană, orice persoană care intră sau iese din Uniunea Europeană și are asupra sa 10.000 de euro sau mai mult (sau echivalentul în altă valută) trebuie să declare suma la autorități, arată regulamentele europene.

Această regulă se aplică indiferent dacă banii sunt în numerar, în cecuri, ordine de plată sau alte instrumente financiare ușor de convertit.

Ce se întâmplă dacă nu declari banii

Dacă nu respecți obligația de declarare, riști sancțiuni serioase. Autoritățile pot confisca suma nedeclarată (total sau parțial), pot aplica amenzi semnificative sau chiar pot deschide investigații privind proveniența banilor.

Dacă zbori în interiorul Uniunea Europeană, nu există o limită strictă pentru suma de bani pe care o poți avea asupra ta. Totuși, autoritățile îți pot cere să dovedești proveniența banilor dacă suma este mare. În schimb, pentru zborurile către sau din afara UE, regula celor 10.000 de euro este obligatorie.

Conform normelor UE, „numerarul” include:

  • Bancnote și monede, chiar și cele care nu mai sunt în circulație, dar pe care băncile le acceptă la schimb.
  • Instrumente negociabile la purtător, cum ar fi cecuri de călătorie, cecuri, bilete la ordin sau mandate poștale semnate fără beneficiar numit.
  • Monede din aur cu cel puțin 90% puritate.
  • Lingouri și alte forme de aur (bare, pepite, aglomerări) cu puritate de cel puțin 99,5%.

Regulile nu se aplică pentru sumele de pe card

Regula celor 10.000 de euro impusă în Uniunea Europeană vizează numerarul și instrumentele fizice ușor de transferat, nu banii aflați în conturi bancare.

Nu trebuie să declari:

  • banii de pe carduri bancare (debit sau credit)
  • fondurile din conturi curente sau de economii
  • aplicațiile bancare sau portofelele digitale

Practic, dacă ai 50.000 de euro în cont și călătorești doar cu cardul, nu ai nicio obligație de declarare la vamă.

Trebuie să declari dacă ai peste 10.000 de euro în:

  • numerar (bancnote și monede)
  • cecuri la purtător
  • instrumente similare care pot fi folosite ca bani cash

Totuși, chiar dacă banii sunt pe card, autoritățile pot pune întrebări dacă există suspiciuni, iar în cazuri rare ți se poate cere să justifici proveniența fondurilor (mai ales în contexte legate de investigații financiare).

