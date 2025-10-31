Acasă » Știri » Câți bani câștigă Rahman din Bangladesh, după ce și-a părăsit familia pentru a munci în România: „Copilul mă întreabă mereu când mă întorc acasă”

De: Anca Chihaie 31/10/2025 | 09:56
În orașele din România, unde traficul este adesea aglomerat și comenzile online cresc pe zi ce trece, există un sector de muncă în care contribuția lucrătorilor străini este esențială. Aceștia acoperă un deficit cronic de forță de muncă, ocupând poziții în livrări, restaurante, construcții sau producție, domenii în care locurile de muncă sunt adesea solicitante și prost plătite, iar românii aleg să le evite.

Muncitorii provin din țări precum Pakistan, Bangladesh sau alte state non-UE, și vin în România atrași de salariile mai mari și de posibilitatea de a-și asigura stabilitatea financiară pentru familiile rămase acasă. În lipsa unor oportunități similare în țările de origine, acești imigranți acceptă condiții de muncă solicitante și sacrificii personale, inclusiv distanța față de cei dragi, pentru a-și asigura un trai mai bun.

Cât câștigă pe lună un muncitor din Bangladesh

În prezent, România se confruntă cu un deficit de sute de mii de locuri de muncă, iar procesul de recrutare a străinilor este unul complex și reglementat strict. Angajatorii trebuie să demonstreze mai întâi că nu există candidați disponibili pe piața internă sau europeană, înainte de a putea recruta lucrători din țări non-UE. Această procedură poate dura luni sau chiar ani, iar Inspectoratul General pentru Imigrări înregistrează în prezent peste 133.000 de cetățeni străini veniți pentru muncă.

Salariile din România reprezintă un factor decisiv pentru mulți lucrători străini, oferindu-le posibilitatea de a obține peste 600 de euro pe lună și de a-și asigura o stabilitate financiară pe termen mediu. Deși acest lucru implică sacrificii personale și distanțarea de familie, oportunitatea de a construi un viitor mai sigur și mai previzibil face ca efortul să fie justificat.

„Copilul mă întreabă mereu când mă întorc acasă. Este greu să fiu departe, dar fac acest sacrificiu pentru ca familia mea să aibă o viață mai bună. În Bangladesh, salariile sunt extrem de mici și locurile de muncă bune sunt rare. Aici pot câștiga peste 600 de euro pe lună și să îmi asigur o stabilitate pe termen mediu. E un sacrificiu, dar unul necesar pentru viitorul nostru.

Încă învățăm limba română. Uneori oamenii nu vor să vorbească sau răspund sec. Mi-aș dori ca toți să fie mai prietenoși, indiferent de țara de origine”, a spus bărbatul.

Integrarea într-un mediu nou nu este însă lipsită de provocări. Limba română reprezintă un obstacol major pentru mulți lucrători străini, afectând comunicarea cu localnicii și accesul la anumite servicii. Totodată, adaptarea la cultura locală și gestionarea dorului de familie sunt aspecte care fac ca experiența să fie complexă, chiar dacă beneficiile financiare sunt substanțiale.

