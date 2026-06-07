Acasă » Știri » Câți iubiți a avut, de fapt, Ramona Olaru. Vedeta de la Neatza a spus adevărul despre relațiile ei

Câți iubiți a avut, de fapt, Ramona Olaru. Vedeta de la Neatza a spus adevărul despre relațiile ei

De: Emanuela Cristescu 07/06/2026 | 19:09
Câți iubiți a avut, de fapt, Ramona Olaru. Vedeta de la Neatza a spus adevărul despre relațiile ei
Ramona Olaru. Sursa foto Social media
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Ramona Olaru (36 de ani) a dat tot din casă și a spus câți iubiți a avut până acum. Asistenta TV a lămurit și scandalul aparițiilor ei prin oraș cu diverși domni. Se pare că șatena e mult mai cuminte decât și-au imaginat mulți.

Ramona Olaru a fost întrebată direct câți iubiți a avut până acum, iar răspunsul ei a venit fără menajamente. Asistenta TV a spus că în jurul ei s-au făcut multe presupuneri de-a lungul timpului, dar realitatea e alta.

Câți iubiți a avut, de fapt, Ramona Olaru

Șatena a declarat că a avut patru relații importante, toate de durată, întinse pe ani buni, nu povești scurte sau „apariții” de moment cum se tot speculează. Ramona a spus și că una dintre cele mai mari greșeli de percepție este ideea că orice ieșire în oraș cu un bărbat înseamnă automat relație.

„4 iubiți. Ăla 4 ani, ăla 5 ani, ăla 5 ani, ăla 7 șapte. Ăsta este un mit (…) Toată lumea are impresia că dacă scrie presa sau (…), dacă vorbești cu cineva, dacă ieși la masă cu un bărbat, dacă ieși o săptămână-două, o lună, nu înseamnă că ai avut un milion de bărbați.

Ramona Olaru
Ramona Olaru. Sursa foto Captură video

Nu înseamnă. Înseamnă că te-ai dus să cunoști oameni. Dacă voi vreți să trăiți așa, fără să cunoașteți un om, să îl luați acasă, e treaba voastră, eu nu”, a declarat vedeta.

Gentilomii își pot încerca norocul

Ramona a declarat că este singură în prezent și că nu o deranjează deloc această perioadă din viața ei. Ea a spus că îi este bine așa momentan.

„Sunt foarte bine, sunt singură. Într-adevăr, eu nu zic că trebuie să stai singură toată viața, e mișto să ai un om pe care să te bazezi, după care să te ghidezi, care să îți să fie lider și de la care să înveți lucruri”, a declarat Ramona.

Chiar dacă nu are o relație în prezent, asistenta de la Antena 1 a spus că nu exclude viitorul, dar nu se mai aruncă în povești doar de dragul aparențelor. Ea a declarat că a învățat să fie mult mai selectivă și să nu mai accepte lipsa de respect. Rămâne de văzut dacă va apărea prințul pe cal alb sau nu. Cert e că nu oricine îi intră pe radar.

VEZI ȘI: Ramona Olaru, declarație de dragoste de la un bărbat celebru din România. Mesajul a fost făcut public!

Ramona Olaru revine cu o declarație controversată despre viitorul iubit: ”Nu o să iau eu unul sărac, să-i dau bani de țigări”

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Aniversare în familia Esca! Mama vedetei de la Pro Tv a împlinit 85 de ani: „La mulți ani celei mai șmechere!”
Știri
Aniversare în familia Esca! Mama vedetei de la Pro Tv a împlinit 85 de ani: „La mulți ani…
LIVE VIDEO. Cine a câștigat Survivor 2026. Urmărește AICI marea finală: A început bătălia pentru marele premiu de 100.000 euro
Știri
LIVE VIDEO. Cine a câștigat Survivor 2026. Urmărește AICI marea finală: A început bătălia pentru marele premiu de…
Se oprește apa în București. Lista completă a străzilor afectate
Mediafax
Se oprește apa în București. Lista completă a străzilor afectate
Trump: Pacea dintre SUA și Iran este aproape: „Liderul suprem este grav rănit”. Activele iraniene confiscate ar putea fi folosite pentru despăgubiri
Gandul.ro
Trump: Pacea dintre SUA și Iran este aproape: „Liderul suprem este grav rănit”....
Fosta noră a lui Ion Țiriac e din nou în centrul atenției. Ileana Lazariuc e definită de lux şi a semnat contractul
Prosport.ro
Fosta noră a lui Ion Țiriac e din nou în centrul atenției. Ileana...
De ce apare miriapodul de casă și cât de periculos este „gândacul cu multe picioare”: riscurile mușcăturii și cum scapi de el din locuință
Adevarul
De ce apare miriapodul de casă și cât de periculos este „gândacul cu...
Ucraina a dezvăluit „arma secretă” cu care atacă principala rută terestră ce leagă Rusia de Crimeea. Zeci de ținte au fost distruse
Digi24
Ucraina a dezvăluit „arma secretă” cu care atacă principala rută terestră ce leagă...
O casă curată și ordonată. Tehnica japoneză de curățenie
Mediafax
O casă curată și ordonată. Tehnica japoneză de curățenie
Parteneri
Amalia Năstase, de nerecunoscut după ce a pierdut lupta cu kilogramele! Fosta soție a lui Ilie Năstase arată diferit acum
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Amalia Năstase, de nerecunoscut după ce a pierdut lupta cu kilogramele! Fosta soție a lui...
FOTO. Kim Kardashian, apariție fără inhibiții la Monaco. Și-a arătat bustul generos după ce a venit direct de pe iaht la Marele Premiu de Formula 1
Prosport.ro
FOTO. Kim Kardashian, apariție fără inhibiții la Monaco. Și-a arătat bustul generos după ce a...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Nuntă de lux pentru Simona Trașcă! Cu ce preparate își răsfață invitații și ce vedete din showbiz vor participa la eveniment
Click.ro
Nuntă de lux pentru Simona Trașcă! Cu ce preparate își răsfață invitații și ce vedete...
Trump la 80 de ani: un președinte cu o energie remarcabilă vs. un lider îmbătrânit și o întrebare pe care America nu o mai poate evita
Digi 24
Trump la 80 de ani: un președinte cu o energie remarcabilă vs. un lider îmbătrânit...
Mașini care ar fi perfecte pentru România, dar nu se vând la noi. Cum poți cumpăra o mașină „interzisă”
Promotor.ro
Mașini care ar fi perfecte pentru România, dar nu se vând la noi. Cum poți...
BANCUL ZILEI. Bulă supărat: – Bubulino, am aflat că ai amant!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă supărat: – Bubulino, am aflat că ai amant!
Google face inteligența artificială mai accesibilă și pentru posesorii de telefoane ieftine
go4it.ro
Google face inteligența artificială mai accesibilă și pentru posesorii de telefoane ieftine
Misterul dispariției mayașilor! De ce au fost abandonate marile orașe ale civilizației antice?
Descopera.ro
Misterul dispariției mayașilor! De ce au fost abandonate marile orașe ale civilizației antice?
După 12 ani de absență, seria se întoarce
Go4Games
După 12 ani de absență, seria se întoarce
Trump: Pacea dintre SUA și Iran este aproape: „Liderul suprem este grav rănit”. Activele iraniene confiscate ar putea fi folosite pentru despăgubiri
Gandul.ro
Trump: Pacea dintre SUA și Iran este aproape: „Liderul suprem este grav rănit”. Activele iraniene...
ULTIMA ORĂ
Aniversare în familia Esca! Mama vedetei de la Pro Tv a împlinit 85 de ani: „La mulți ani celei ...
Aniversare în familia Esca! Mama vedetei de la Pro Tv a împlinit 85 de ani: „La mulți ani celei mai șmechere!”
LIVE VIDEO. Cine a câștigat Survivor 2026. Urmărește AICI marea finală: A început bătălia pentru ...
LIVE VIDEO. Cine a câștigat Survivor 2026. Urmărește AICI marea finală: A început bătălia pentru marele premiu de 100.000 euro
Cristian Boureanu, declarații neașteptate despre colegii de la Survivor. Motivul pentru care s-a simțit ...
Cristian Boureanu, declarații neașteptate despre colegii de la Survivor. Motivul pentru care s-a simțit dat la o parte
Bianca Giurcanu, primele declaraţii după eliminarea din semifinala Survivor: „O să-mi lipsească…”
Bianca Giurcanu, primele declaraţii după eliminarea din semifinala Survivor: „O să-mi lipsească…”
Andreea Bostănică explică începuturile scandalului cu Iuliana Beregoi: „Eu o admiram, ea mă vedea ...
Andreea Bostănică explică începuturile scandalului cu Iuliana Beregoi: „Eu o admiram, ea mă vedea ca pe o concurenţă”
Laurette, din nou pe masa de operație. Vedeta trece prin momente grele: „Sper să fie ultima intervenție”
Laurette, din nou pe masa de operație. Vedeta trece prin momente grele: „Sper să fie ultima intervenție”
Vezi toate știrile