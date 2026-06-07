Câți iubiți a avut, de fapt, Ramona Olaru. Vedeta de la Neatza a spus adevărul despre relațiile ei

Ramona Olaru (36 de ani) a dat tot din casă și a spus câți iubiți a avut până acum. Asistenta TV a lămurit și scandalul aparițiilor ei prin oraș cu diverși domni. Se pare că șatena e mult mai cuminte decât și-au imaginat mulți.

Ramona Olaru a fost întrebată direct câți iubiți a avut până acum, iar răspunsul ei a venit fără menajamente. Asistenta TV a spus că în jurul ei s-au făcut multe presupuneri de-a lungul timpului, dar realitatea e alta.

Câți iubiți a avut, de fapt, Ramona Olaru

Șatena a declarat că a avut patru relații importante, toate de durată, întinse pe ani buni, nu povești scurte sau „apariții” de moment cum se tot speculează. Ramona a spus și că una dintre cele mai mari greșeli de percepție este ideea că orice ieșire în oraș cu un bărbat înseamnă automat relație.

„4 iubiți. Ăla 4 ani, ăla 5 ani, ăla 5 ani, ăla 7 șapte. Ăsta este un mit (…) Toată lumea are impresia că dacă scrie presa sau (…), dacă vorbești cu cineva, dacă ieși la masă cu un bărbat, dacă ieși o săptămână-două, o lună, nu înseamnă că ai avut un milion de bărbați.

Nu înseamnă. Înseamnă că te-ai dus să cunoști oameni. Dacă voi vreți să trăiți așa, fără să cunoașteți un om, să îl luați acasă, e treaba voastră, eu nu”, a declarat vedeta.

Gentilomii își pot încerca norocul

Ramona a declarat că este singură în prezent și că nu o deranjează deloc această perioadă din viața ei. Ea a spus că îi este bine așa momentan.

„Sunt foarte bine, sunt singură. Într-adevăr, eu nu zic că trebuie să stai singură toată viața, e mișto să ai un om pe care să te bazezi, după care să te ghidezi, care să îți să fie lider și de la care să înveți lucruri”, a declarat Ramona.

Chiar dacă nu are o relație în prezent, asistenta de la Antena 1 a spus că nu exclude viitorul, dar nu se mai aruncă în povești doar de dragul aparențelor. Ea a declarat că a învățat să fie mult mai selectivă și să nu mai accepte lipsa de respect. Rămâne de văzut dacă va apărea prințul pe cal alb sau nu. Cert e că nu oricine îi intră pe radar.

VEZI ȘI: Ramona Olaru, declarație de dragoste de la un bărbat celebru din România. Mesajul a fost făcut public!

Ramona Olaru revine cu o declarație controversată despre viitorul iubit: ”Nu o să iau eu unul sărac, să-i dau bani de țigări”