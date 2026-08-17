Cauza morții lui Marius Tatolici. De ce s-a stins din viață nepotul lui Mircea Rednic, de fapt

S-a aflat de ce a murit Mircea Marius Totolici, nepotul lui Mircea Rednic, la doar 37 de ani. Autopsia a scos la iveală ce s-a întâmplat cu Mircea Marius Tatolici, care s-a stins din viață chiar înainte de ziua în care trebuia să se căsătorească cu marea lui iubire.

Mircea Marius Tatolici s-a stins în noaptea de vineri spre sâmbătă, iar vestea a căzut ca un trăsnet peste familie și apropiați. Avea doar 37 de ani și, cu puțin timp înainte, făcuse cununia civilă cu Petronela. Cei doi urmau să-și unească destinele și religios duminică, 16 august. Planurile pentru cea mai importantă zi din viața lor erau deja făcute, însă destinul a schimbat totul într-o singură noapte.

De ce a murit, de fapt, nepotul lui Mircea Rednic

În urma autopsiei a fost stabilită cauza decesului: un infarct miocardic sever, urmat de un stop cardiorespirator. Potrivit informațiilor prezentate în cazul său, una dintre arterele coronare din partea posterioară a inimii era blocată de depuneri de grăsime. Astfel, tragedia s-a produs în somn, fără ca familia să mai poată interveni.

Cu doar câteva zile înainte de moarte, Mircea Marius Tatolici trăia momente care ar fi trebuit să fie printre cele mai fericite din viața lui. Cununia civilă cu Petronela fusese deja făcută, iar următorul pas era nunta religioasă. În locul fotografiilor de la altar și al petrecerii, familia se pregătește acum pentru despărțirea definitivă. Durerea este cu atât mai mare cu cât nimeni nu anticipa un asemenea deznodământ.

Era implicat în fotbal și îi sprijinea pe cei mici

Pasiunea pentru fotbal era una dintre constantele vieții lui Mircea Marius Tatolici. Asemenea unchiului său, Mircea Rednic, acesta a rămas apropiat de sport și s-a implicat în proiectele dedicate copiilor și juniorilor. Reprezentanții ACS LSS Voința Sibiu au transmis un mesaj un mesaj emoționant după moartea lui în care au povestit despre sprijinul pe care acesta l-a oferit clubului.

„Cu profundă tristețe, familia Voința Sibiu a aflat vestea trecerii la cele veșnice a lui Totolici Mircea Marius, un prieten și susținător al clubului nostru, care ne-a fost alături și ne-a sprijinit în activitatea grupelor de copii și juniori. Gesturile sale și sprijinul oferit pentru micii noștri fotbaliști vor rămâne în amintirea noastră și ne bucurăm că l-am avut alături! În aceste momente grele, transmitem sincere condoleanțe familiei, apropiaților și tuturor celor care l-au cunoscut”, a transmis ACS LSS Voința Sibiu.

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Soția nepotului lui Mircea Rednic, mesaj sfâșietor după ce Marius Tatolici a murit la doar 37 de ani. Petronela e devastată de durere!