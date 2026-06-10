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Cazul morții anestezistului din București se complică. Au fost identificați 2 suspecți + au apărut noi imagini

De: Andreea Stăncescu 10/06/2026 | 12:38
Ce descoperiri au făcut anchetatorii / Sursa foto: Social media
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Ancheta în cazul medicului anestezist din București care și-a pierdut viața în luna martie continuă să scoată la iveală informații importante. Potrivit datelor obținute de anchetatori, bărbatul, în vârstă de 72 de ani, ar fi fost jefuit de numeroase bunuri de valoare înainte ca locuința sa să fie incendiată. Printre obiectele dispărute se aflat zeci de ceasuri de lux, bijuterii și telefonul mobil al victimei.

Tragedia a avut loc într-un apartament din cartierul Vitan, unde medicul a fost găsit în stare gravă de echipele de intervenție. Investigațiile au arătat că acesta suferise mai multe răni provocate prin înjunghiere și prezenta arsuri pe o mare parte a corpului. Deși a fost transportat de urgență la spital, medicii nu au mai reușit să îi salveze viața.

Sursa foto: Social media

Anchetatorii au găsit mai multe bunuri ce au aparținut medicului

Încă de la început, anchetatorii au luat în calcul varianta unei crime urmate de incendierea locuinței pentru distrugerea probelor. Pe măsură ce cercetările au avansat, au fost identificate persoane care ar fi avut legătură atât cu omorul, cât și cu dispariția bunurilor victimei.

O femeie în vârstă de 39 de ani, care ar fi fost menajera și apropiata medicului, a fost arestată preventiv. Ulterior, ancheta s-a extins și către alte persoane despre care procurorii suspectează că ar fi contribuit la ascunderea și valorificarea obiectelor sustrase.

Imaginile surprinse de camerele de supraveghere au jucat un rol esențial în desfășurarea investigației. Acestea ar indica faptul că suspecta nu ar fi acționat singură, ci ar fi fost ajutată de un bărbat cu care ar fi transportat mai multe bagaje din locuința victimei. În urma perchezițiilor efectuate, anchetatorii au descoperit 16 ceasuri de valoare, documente care indică amanetarea unor bunuri și alte obiecte care ar putea avea legătură cu dosarul.

În prezent, cazul este instrumentat de procurori și de ofițerii Serviciului Omoruri, care încearcă să stabilească exact rolul fiecărei persoane implicate. Un bărbat suspectat de tăinuire a fost arestat preventiv, în timp ce o altă femeie este cercetată sub măsura arestului la domiciliu.

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