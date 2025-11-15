Acasă » Știri » Ce a apărut în memoria lui Octav Stroici la Roma, Italia. Cum arată acum ruinele turnului medieval Torre dei Conti

De: Andreea Stăncescu 15/11/2025 | 15:01
Ce se află în locul unde a murit Octavian Stroici
Tragedia petrecută la Roma, unde muncitorul Octavian Stroici și-a găsit sfârșitul sub dărâmăturile unui turn medieval aflat în restaurare, a lăsat în urmă nu doar durere, ci și un loc încărcat de simbolism. În locul unde românul și-a găsit sfârșitul, iar zona a devenit acum un punct de reculegere.

Reamintim că Octavian Stroici și-a pierdut viața în urma prăbușirii unei porțiuni din Torre dei Conti, un turn medieval aflat în plin proces de restaurare. Bărbatul lucra împreună cu alți colegi când structura interioară a cedat, surprinzând mai mulți muncitori sub dărâmături. Pompierii au reușit să salveze trei dintre ei, însă operațiunea de extragere a românului originar din Suceava a fost îngreunată de noi prăbușiri.

Rănit grav, acesta a fost scos în viață, dar a murit la scurt timp la spital, în ciuda eforturilor medicilor. Salvatorii italieni au fost prinși într-o intervenție care a durat aproape 11 ore, însă pentru Octavian Stroici nu s-a mai putut face nimic.

Loc de comemorare pentru Octavin Stroici

Zona din jurul turnului medieval aflat în apropiere de Coloseum, a fost complet împrejmuită, iar accesul publicului a fost restricționat pentru a preveni orice alt incident. În fața locului tragediei a fost amplasat un mesaj emoționant în memoria lui Octav Stroici, românul originar din Suceava care și-a pierdut viața acolo. Alături de mesaj, câteva buchete de flori depuse de apropiați amintesc constant de drama petrecută și de respectul celor care au dorit să îi aducă un ultim omagiu.

„În memoria lui Octav Stroici

Astăzi îl comemorăm pe Octav Stroici, un muncitor în vârstă de 66 de ani care și-a pierdut viața în timp ce lucra la restaurarea Turnului dei Conti, din inima Romei.

Octav a fost un om simplu și neobosit. A venit în Italia pentru a construi un viitor mai bun și în fiecare zi și-a depus eforturile într-o muncă care prea adesea nu primește recunoașterea pe care o merită.

După ore întregi de speranță și luptă, inima i s-a oprit.

Dar povestea lui nu trebuie să treacă neobservată.

În spatele fiecărui șantier există oameni, nu cifre.

În spatele fiecărei căști galbene se află o viață, o familie, un vis.

Nu ar trebui să mori de la muncă”, este mesajul scris în memoria lui Octav Stroici.

