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Ce a apărut la locul accidentului provocat de Vlad Pascu, în care Sebi și Roberta și-au pierdut viața. Îți dau lacrimile!

De: Emanuela Cristescu 16/06/2026 | 18:19
Ce a apărut la locul accidentului provocat de Vlad Pascu, în care Sebi și Roberta și-au pierdut viața. Îți dau lacrimile!
Ireal! Ce a apărut la locul accidentului provocat de Vlad Pascu. Trecătorii au rămas mască
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La aproape trei ani de la cumplitul accident provocat de Vlad Pascu, un detaliu tulburător a apărut chiar în punctul blestemat în care Sebi și Roberta și-au dat ultima suflare. Șoferii și turiștii care trec prin zonă izbucnesc instantaneu în plâns.

În luna august a anului 2023, Vlad Pascu, tânărul care s-a urcat la volan drogat, a provocat un accident în urma căruia tineri au murit. Nimic nu poate alina chinul prin care trec apropiații celor doi tineri care aveau doar 20 și 21 de ani. Aveau un viitor strălucit în față, însă teribilismul adolescentului de bani gata le-a adus sfârșitul într-o secundă.

Ce a apărut la locul accidentului provocat de Vlad Pascu

Pentru ca amintirea lor să rămână vie pentru eternitate, o superbă structură sacră veghează acum marginea șoselei de la mare. Valentin Olariu, tatăl lui Sebi și bărbatul care duce o luptă titanică pentru dreptate încă din clipa în care și-a pierdut fiul, a postat fotografiile cu monumentul proaspăt sfințit.

„Proiectul a ajuns la final. Troiță ridicată în memoria copiilor noștri, Sebi și Roberta”, a scris acesta în descrierea imaginilor.

Ireal! Ce a apărut la locul accidentului provocat de Vlad Pascu. Trecătorii au rămas mască
Ireal! Ce a apărut la locul accidentului provocat de Vlad Pascu. Trecătorii au rămas mască

Slujba religioasă a avut loc la sfârșitul săptămânii trecute, pe data de 14 iunie, într-o atmosferă extrem de încărcată de suferință. Rudele și prietenii au vărsat râuri de lacrimi, în timp ce preoții au înălțat rugi pentru sufletele nevinovate ale celor doi tineri.

Cum a tremurat Vlad Pascu în fața tatălui pe care l-a nenorocit pe viață

Și războiul din instanță a lăsat urme adânci. Valentin Olariu nu va uita niciodată secunda în care a fost nevoit să respire același aer cu cel care i-a trimis băiatul în mormânt. În primăvara anului 2024, tatăl lui Sebi a dat ochii cu Pascu la tribunal. El a spus că tânărul care i-a ucis fiul joacă teatru și că nu are are niciun fel de empatie.

„Credeți-mă că am vrut să-i prind privirea, să mă uit ochi în ochi și s-a uitat numai cu capul în jos. Chiar mi-a venit să plâng, am avut o emoție în corp, mi-au trecut tot felul de gânduri în cap. Cum l-am văzut? A fost tot acel Vlad Pascu, dar un pic mai speriat. Nu cred că se poate schimba un asemenea om. Este teatral și tot ce face el, face doar cu ajutorul avocaților și îi ascultă de fiecare dată.

Ireal! Ce a apărut la locul accidentului provocat de Vlad Pascu. Trecătorii au rămas mască
Ireal! Ce a apărut la locul accidentului provocat de Vlad Pascu. Trecătorii au rămas mască

Sper ca doamna judecător, cred că am cea mai mare încredere în dânsa, că o să ia decizia cea mai bună. Ce așteptări? Ce așteptări am de la primul termen! Să se facă dreptate și Vlad Pascu să-și primească pedeapsa pe care o merită”, a declarat Valentin Olariu, tatăl lui Sebastian, la acel moment.

VEZI ȘI: Dosarul lui Vlad Pascu se complică tot mai mult! Rebecca Lăzărescu cere daune și face acuzații grave: „Am intrat în depresie, am primit amenințări din partea doamnei Miruna”

Cum arată viața lui Vlad Pascu în spatele gratiilor. Noi detalii despre tânărul care a provocat tragedia de la 2 Mai: “Îl bate toată lumea, îl umilește”

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