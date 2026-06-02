Ce a făcut adolescentul de 15 ani din Cicârlău, județul Maramureș, cu 3 zile înainte să-și ia viața, de Ziua Copilului

Trupul unui adolescent de 15 ani a fost descoperit pe un teren din afara localității Cicârlău, județul Maramureș. Poliția a deschis o anchetă și, potrivit primelor informații, acesta și-ar fi luat viața chiar de Ziua Copilului. Acum, anchetatorii au mai aflat un detaliu sinistru.

Adolescentul de 15 ani din Cicârlău s-a sinucis

Potrivit Gândul.ro, localnicii le-au mărturisit anchetatorilor că adolescentul ar mai fi încercat să-și ia viața cu 3 zile înainte de tragedie, pe 29 mai.

„Poliţiştii din cadrul Poliţiei Oraşului Tăuţii-Măgherăuş efectuează cercetări, sub supravegherea procurorului de caz, în cadrul unui dosar penal privind săvârşirea infracţiunii de ucidere din culpă după ce, în cursul zilei de ieri, 1 iunie a.c., au fost sesizaţi cu privire la faptul că, pe un teren extravilan de pe raza localităţii Cicârlău, a fost găsit trupul unui tânăr, care nu prezenta semne vitale”, a transmis, marţi, IPJ Maramureş.

Trupul nu prezintă semne de violență

Potrivit polițiștilor din cadrul Poliției Orașului Tăuții-Măgherăuș, pe trupul neînsuflețit al băiatului nu au fost găsite urme de violență. Persoana a fost identificată și trupul a fost dus la Serviciul Judeţean de Medicină Legală Maramureş pentru efectuarea necropsiei.

„În urma examinării vizuale, nu au fost identificate urme de violenţă”, a precizat Poliţia.

De ce s-ar fi sinucis adolescentul din Cicârlău

Potrivit localnicilor din Cicârlău, județul Maramureș, tânărul suferea din dragoste. Se pare că ar fi trăit o poveste de iubire cu o tânără dintr-un sat învecinat. Ancheta poliției este în desfășurare și urmează să stabilească motivele care l-au determinat pe copil să își ia viața chiar de 1 Iunie.

Conducerea liceului și-a luat „adio” de la elev

Adolescentul învăța în clasa a noua la Liceul Tehnologic Anghel Saligni din Baia Mare. Instituția a publicat un mesaj trist prin care a informat colectivul despre moartea băiatului.

„Liceul Tehnologic Anghel Saligny Baia Mare anunţă cu deosebit regret încetarea din viață a elevului M.N. din clasa a 9-a C, învăţământ profesional. Moartea l-a revendicat mult prea devreme, la vârsta marilor speranţe şi a celor mai frumoase provocări. Deplângem nespus trecerea la cele veşnice a elevului nostru și transmitem întreaga noastră compasiune familiei greu încercate! Dumnezeu să aşeze sufletul lui în odihna cea veşnică! Să îl ierte și Să îl primească în Împărăţia Sa! Corpul profesoral al Liceului Tehnologic Anghel Saligny”, este mesajul publicat de instituția de învățământ.

Tânărul practica box-ul la un club din zonă

Se pare că adolescentul de 15 ani era și practicant de box. Antrenorul lui, devastat de vestea tragediei, a publicat în mediul online câteva cuvinte despre N.M. Tânărul este descris ca un copil bun, cu suflet mare, cuminte și inteligent. Îi respecta și îi ajuta pe cei din jur, fără să aștepte ceva la schimb. Iubea boxul și abia aștepta să revină în ring, după operație.

Potrivit antrenorului, suferise o accidentare la genunchi și urma să fie operat. Cu toate acestea, tânărul a ales să își pună capăt zilelor chiar de Ziua Copilului. Antrenorul său a publicat un mesaj prin care încurajează toate persoanele care au probleme să caute ajutor, să vorbească deschis cu cei din jur și să nu uite că nu sunt singuri.

”Doliu în clubul nostru. Cu multă durere în suflet, vă anunț că sportivul nostru, N.M., nu mai este astăzi printre noi. Un copil tânăr, frumos și plin de viață, care avea tot viitorul înainte. Ce pot sa spun despre Nicu e ca a fost, înainte de toate, un copil bun. Un copil cu suflet mare, cuminte, inteligent și respectuos. Saluta mereu, era întotdeauna gata să sară în ajutor și nu aștepta niciodată nimic în schimb. A fost și un sportiv talentat, muncitor și ambițios. Îmi amintesc că îmi spunea cât de mult mă apreciază și cât de mult își dorește să devină luptător profesionist, așa cum sunt și eu. A avut trei meciuri la activ. În urma unei accidentări la genunchi, a fost nevoit să ia o pauză și să se opereze (Pentru a nu crea confuzie, nu asta a fost cauza decesului). Chiar recent îmi spunea cât de nerăbdător este să treacă prin operație și să revină în sală, acolo unde îi era locul, pentru a continua să muncească și să mă facă mândru. Dar nu trebuia să lupte pentru asta. Eu eram deja mândru de el. Pentru un antrenor, o astfel de pierdere este o durere greu de descris în cuvinte și nu doresc nimănui să treacă prin așa ceva. Din păcate, aceasta este realitatea și nu putem da timpul înapoi. Tocmai de aceea vreau să transmit un mesaj important tuturor copiilor, tinerilor și adulților: Dacă aveți probleme acasă, în familie, în relație sau orice altă dificultate care vă apasă, vă rog să cereți ajutor. Vorbiți cu un antrenor, cu un prieten, cu un profesor, cu un părinte sau cu orice persoană în care aveți încredere. Mulți aleg să păstreze totul în interior, iar uneori acest lucru poate avea consecințe tragice. Nu sunteți singuri și nu trebuie să treceți prin greutăți fără sprijin. Nu vă fie rușine să cereți ajutor. Chiar și eu cer ajutor atunci când simt că mă aflu într-o situație dificilă. Dumnezeu să-l odihnească în pace! Sincere condoleanțe familiei și tuturor celor care l-au cunoscut și l-au iubit. Nu te vom uita niciodată”, este mesajul postat de antrenorul clubului de box.

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