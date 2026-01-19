Acasă » Știri » Ce a făcut Dorian Popa înainte să ajungă la tribunal, de fapt. De unde are bandajul la nas?

De: Alina Drăgan 19/01/2026 | 15:09
Zi importantă astăzi, 19 ianuarie 2026, pentru Dorian Popa! Vloggerul a venit, luni, la Curtea de Apel București, unde este judecat apelul în procesul care îl vizează de conducerea sub influența drogurilor. Ce a făcut Dorian Popa înainte să ajungă la tribunal, de fapt? Nu s-a abătut de la programul lui.

Recent, magistrații Curții de Apel București au decis rejudecarea dosarului în care Dorian Popa a fost prins pe picior greșit, în conformitate cu noua lege. Astfel, astăzi, 19 ianuarie 2026, artistul s-a prezentat la Curtea de Apel București, unde este judecat apelul în procesul care îl vizează.

Dorian Popa și-a făcut apariția înconjurat de bodyguarzi și însoțit de mâna lui dreaptă, Cori. Cu o atitudine relaxată și nasul bandajat, acesta a intrat în sala de judecată și așteaptă acum verdictul.

Înainte de a ajunge la tribunal, Dorian Popa probabil că a fost încercat de câteva emoții, însă asta nu l-a abătut de la programul normal. S-a trezit de dimineață și chiar dacă astăzi este o zi importantă pentru el, vloggerul nu a uitat nici de fanii săi.

Înainte de a ajunge la tribunal, Dorian Pop a avut grijă să posteze un nou material pe YouTube pentru fanii săi. Acesta a continuat seria de vloguri „Dulapul vedetelor”, iar episodul recent postat îl are ca protagonist pe TheRealRed, unul dintre cei mai longevi youtuberi din România.

Însă, deși volgul a fost postat în urmă cu doar câteva ore, fanii au observat imediat un detaliul interesant. În imagini, Dorian Popa apare fără nasul bandajat, semn că totul a fost filmat înainte ca acesta să se lese pe mâna medicului.

Ce a făcut Dorian Popa înainte să ajungă la tribunal /Foto: Captură YouTube

De unde are Dorian Popa bandajul la nas?

Recent, Dorian Popa a trecut printr-o intervenție chirurgicală complexă la nivelul nasului, care a durat mai bine de 6 ore. Artistul a explicat pe rețelele de socializare ce problemă gravă au descoperit medicii şi de ce operația nu mai putea fi amânată.

„Frații mei, ieri am avut operația menită să îmi facă și mie faceliftul. Și visul pe care nu aveam curaj să îl accesez. A zis că ce a găsit era jale. Îmi lipsea un os care se numește spină și care susține septul. Abia aștept să învăț mai multe, să mă documentez.

A fost reconstruit într-un final din coasta mea, deci nu vă vine să credeți, da, am o coastă în nas, cum s-ar spune. Și uite că Dumnezeu m-a dus acolo, incredibil, pentru că habar nu aveam. Dintr-una în alta, mânca-i-aș gurița lui de nas, dacă o prindeam mai indirect, cădea nasul de tot, ca la Michael Jackson, așa că mulțumim lui Dumnezeu că ne-a ajutat. Și să fie bine, cu sănătate. Doamne-ajută! Vă pup, tată!”, a spus Dorian Popa, pe TikTok.

