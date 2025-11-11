Ce a făcut Emily Burghelea cu 4 ore înainte de accident. Unde s-a dus după aceea?

Emily Burghelea a fost implicată din nou într-un un accident rutier. De data aceasta, a fost în mașina care a intrat într-o coliziune pe străzile din Hong Kong, alături de familia sa, fix în drum spre locația unde trebuia să își serbeze ziua de naștere. Ce a făcut, de fapt, cu 4 ore înainte de accident?

Cu ocazia zilei sale de naștere, Emily Burghelea a dat o mică petrecere în camera clinicii din Hong Kong în care s-a cazat după a treia nașter. Influencerița s-a aflat alături de soț și cei trei copiii ai lor, precum și de unele angajate. Pentru a fi toată ziua în centrul atenției, influencerița a început să se sărbătorească încă de la primele ore ale dimineții. A purtat o rochie de prințesă adusă de angajați și a avut la dispoziție mâncare bună, precum și două torturi.

Ce a făcut Emily Burghelea înainte de accidentul din Hong Kong

În camera clinicii unde a fost cazată în ultimele săptămâni, Emily și soțul ei au pus de o petrecere cu ținute festive, rochii de prințese, baloane, tort, confetti, șampanie și nu avea cum să lipsească o ședință foto – vezi AICI fotografii. Nimeni nu avea să se gândească la ce urma să se întâmple peste patru ore…

De la petrecerea din camera de hotel, Emily și familia ei s-au îndreptat către Disneyland din Hong Kong, locul unde ar fi trebuit să continue festivitățile. Ei bine, pe drum, mașina în care se aflau toți 5 (Emily, soțul, cei trei copii și doula mezinei) a fost implicată într-un accident rutier, întâmplare de care vedeta nu este deloc străină.

Din fericire, în incident nu au fost victime, însă a coliziunea a fost suficient de puternică încât să-i provoace influenceriței (și familiei sale) o sperietură soră cu moartea. Singura persoană care a avut nevoie de îngrijiri medicale a fost doula celui de-al treilea copil pe care Emily l-a născut de curând. Aceasta a fost transportată la spital pentru un control amănunțit.

Deși părea o zi pierdută, Emily nu s-a lăsat până nu și-a îndeplinit dorința. După ce și-a revenit din sperietură, influencerița și familia ei și-au continuat drumul spre Disneyland. Imediat cum au ajuns acolo, necazurile au fost date uitării, ziua continuând în același ritm festiv în care a început – vezi AICI imagini.

