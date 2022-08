Ce a fost nevoit să facă BRomania când a venit din America. Celebrul vlogger face dezvăluiri de dinainte de faimă

BRomania (35 de ani) a mărturisit ce a fost nevoit să facă pentru bani, când s-a întors în România. Primul „om viral” din țară a vorbit despre perioada în care nu avea succes și nici veniturile considerabile de acum.

Matei Dima, cunoscut de fanii săi ca BRomania, nu a pornit niciodată „de sus”. După ce a ajuns în România, a venit cu un plan pe cinci ani prin care să ajungă faimos, dar lucrurile n-au mers așa cum se gândise.

Începuse să facă sketch-uri online săptămânal, dar acestea nu îi asigurau traiul. Așadar, vloggeru a fost nevoit să facă show-uri de stand-up pentru a putea câștiga bani. Norocul său s-a schimbat abia târziu, când a început să apară în reclame.

„Când m-am apucat să fac show-urile live de stand up aveam nevoie de bani. Încă nu existau reclamele astea și toate cele atât de mult. Acolo (în reclame, n.r.) am fost primul care a făcut contractele mari pe care le văd și oamenii pe TV”, a dezvăluit BRomania în cadrul podcastului Fain & Simplu, cu Mihai Morar. (CITEȘTE ȘI: BRomania, dezvăluiri despre oamenii care nu i-au dat nicio șansă: „Cred că am avut un noroc să nu mă ia nimeni”)

BRomania: „Au fost multe chestii care nu mi-au ieșit, doar că am revenit și nu m-am lăsat”

După cum a recunoscut că a fost refuzat de producătorii de televiziune, BRomania nu s-a descurajat și a încercat alte metode. De la stand-up la momente amuzante pe internet, până chiar la filme, creatorul de conținut a reușit să atingă, într-un final, succesul.

„Au fost multe chestii care nu mi-au ieșit, doar că am revenit și nu m-am lăsat. Voi, oamenii, vedeți doar ce a ieșit, doar că au fost multe care nu mi-au ieșit și ați văzut că niciodată nu m-am lăsat. Am revenit, am văzut că nu merge aia, am zis să o facem pe cealaltă. Oamenii au văzut că am succes, până la urmă, datorită felului meu de a fi”, a adăugat BRomania. (CITEȘTE ȘI: BRomania s-a făcut golan? Deși are iubită, vloggerul vrea să recupereze anii în care n-a ”lovit” nimic)