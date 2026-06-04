Ce a pățit o clientă după ce a refuzat să dea bacșiș. Gest revoltător al șoferului

O cursă aparent obișnuită s-a transformat într-o situație tensionată după ce o pasageră susține că a fost ținută în mașină de șofer. Femeia a înregistrat întreaga scenă. Conflictul ar fi pornit în momentul în care a refuzat să ofere bacșiș la finalul călătoriei.

Reacția unui șofer după ce pasagera sa a refuzat să îi ofere bacșiș a stârnit numeroase reacții și controverse în mediul online. Conform imaginilor apărute pe internet, conducătorul auto ar fi blocat ușile autoturismului. Mai mult decât atât, acesta nu i-ar fi permis clientei să coboare imediat după încheierea cursei.

Șoferul a blocat ușile

Un incident surprinzător a avut loc într-un oraș din Marea Britanie. O femeie a rămas blocată în taxiul cu care călătorise. După ce a ajuns la destinație, pasagera susține că șoferul a refuzat să îi permită să coboare din autoturism, motivul fiind faptul că nu i-a oferit bacșiș la finalul cursei.

Totodată, șoferul i-ar fi explicat pasagerei că oferirea unui bacșiș este o practică obișnuită. Clienta nu a fost însă de acord cu argumentul invocat. Astfel, i-a transmis ferm că nu dorește să lase niciun bacșiș la finalul cursei.

„Doar deschide ușa, te rog”, a spus clienta. „Nu, bacșiș, te rog”, a răspuns șoferul. „Nu. Nu vreau să las bacșiș. Doar deschide ușa”, a spus clienta. „De ce? Asta e regula în această țară. Trebuie să-mi lași bacșiș”, a mai spus șoferul.

Clienta a fost amenințată de către șoferul

Situația a escaladat rapid, iar șoferul și-ar fi pierdut cumpătul în timpul disputei. Potrivit relatărilor, acesta ar fi amenințat-o pe pasageră că va chema poliția dacă nu îi va oferi bacșișul pe care îl solicita.

În plus, șoferul s-a arătat convins că autoritățile îi vor da dreptate în această situație. În același timp, pasagera susține că a fost împiedicată să părăsească autoturismul în timpul conflictului dintre cele doi.

„Voi suna la poliție. Nu se poate (…) Poliția nu te va sprijini, mă va sprijini pe mine”, a mai spus șoferul.

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