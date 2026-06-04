Acasă » Știri » Ce a pățit o clientă după ce a refuzat să dea bacșiș. Gest revoltător al șoferului

Ce a pățit o clientă după ce a refuzat să dea bacșiș. Gest revoltător al șoferului

De: Elisa Tîrgovățu 04/06/2026 | 15:09
Ce a pățit o clientă după ce a refuzat să dea bacșiș. Gest revoltător al șoferului
Ce a pățit o clientă după ce a refuzat să dea bacșiș. Gest revoltător al șoferului / Sursa foto: Pexels
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

O cursă aparent obișnuită s-a transformat într-o situație tensionată după ce o pasageră susține că a fost ținută în mașină de șofer. Femeia a înregistrat întreaga scenă. Conflictul ar fi pornit în momentul în care a refuzat să ofere bacșiș la finalul călătoriei.

Reacția unui șofer după ce pasagera sa a refuzat să îi ofere bacșiș a stârnit numeroase reacții și controverse în mediul online. Conform imaginilor apărute pe internet, conducătorul auto ar fi blocat ușile autoturismului. Mai mult decât atât, acesta nu i-ar fi permis clientei să coboare imediat după încheierea cursei.

Șoferul a blocat ușile

Un incident surprinzător a avut loc într-un oraș din Marea Britanie. O femeie a rămas blocată în taxiul cu care călătorise. După ce a ajuns la destinație, pasagera susține că șoferul a refuzat să îi permită să coboare din autoturism, motivul fiind faptul că nu i-a oferit bacșiș la finalul cursei.

Totodată, șoferul i-ar fi explicat pasagerei că oferirea unui bacșiș este o practică obișnuită. Clienta nu a fost însă de acord cu argumentul invocat. Astfel, i-a transmis ferm că nu dorește să lase niciun bacșiș la finalul cursei.

„Doar deschide ușa, te rog”, a spus clienta.

„Nu, bacșiș, te rog”, a răspuns șoferul.

„Nu. Nu vreau să las bacșiș. Doar deschide ușa”, a spus clienta.

„De ce? Asta e regula în această țară. Trebuie să-mi lași bacșiș”, a mai spus șoferul.

Sursa foto: Pexels

Clienta a fost amenințată de către șoferul

Situația a escaladat rapid, iar șoferul și-ar fi pierdut cumpătul în timpul disputei. Potrivit relatărilor, acesta ar fi amenințat-o pe pasageră că va chema poliția dacă nu îi va oferi bacșișul pe care îl solicita.

În plus, șoferul s-a arătat convins că autoritățile îi vor da dreptate în această situație. În același timp, pasagera susține că a fost împiedicată să părăsească autoturismul în timpul conflictului dintre cele doi.

„Voi suna la poliție. Nu se poate (…) Poliția nu te va sprijini, mă va sprijini pe mine”, a mai spus șoferul.

CITEȘTE ȘI: Ce bacșiș a primit un șofer Uber, de la un client străin, pentru o cursă de 17 lei în București

Cât a putut plăti un client, pentru o cursă Uber de 3 ore și 1 minut, din București până în stațiunea Bran

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
(P) Cine sunt cei mai bine plătiți sportivi din lume în 2026: topul Forbes
Știri
(P) Cine sunt cei mai bine plătiți sportivi din lume în 2026: topul Forbes
Accident grav în București! Două mașini s-au ciocnit, iar una dintre ele a fost proiectată în tramvai
Știri
Accident grav în București! Două mașini s-au ciocnit, iar una dintre ele a fost proiectată în tramvai
Cea mai nebună stradă! Oamenii se leagă de stâlpi să nu cadă
Mediafax
Cea mai nebună stradă! Oamenii se leagă de stâlpi să nu cadă
CCR a hotărât că Legea SAFE este constituțională. OUG-ul semnat de Ilie Bolojan a fost atacat de AUR, SOS și PACE
Gandul.ro
CCR a hotărât că Legea SAFE este constituțională. OUG-ul semnat de Ilie Bolojan...
FOTO. Ce imagini! Ioana Tamaș și Adelina Pestrițu s-au dezlănțuit la Istanbul
Prosport.ro
FOTO. Ce imagini! Ioana Tamaș și Adelina Pestrițu s-au dezlănțuit la Istanbul
Dincolo de mituri și dacopatie. Cine au fost dacii reali: Arheologul Cătălin Borangic demontează clișeele din mentalul colectiv
Adevarul
Dincolo de mituri și dacopatie. Cine au fost dacii reali: Arheologul Cătălin Borangic...
Lovitură pentru Donald Trump în Congres. Puterile sale au fost limitate prin vot
Digi24
Lovitură pentru Donald Trump în Congres. Puterile sale au fost limitate prin vot
Și-a zidit mama în pivniță ca să-i încaseze pensia. Detaliile cazului care a surprins Austria
Mediafax
Și-a zidit mama în pivniță ca să-i încaseze pensia. Detaliile cazului care a...
Parteneri
Cum arată Andreea Marin în costum de baie din două piese. Vedeta a slăbit enorm! Fanii nu au văzut-o niciodată așa dezgolită
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată Andreea Marin în costum de baie din două piese. Vedeta a slăbit enorm!...
FOTO, Cum arată manechinul care se mărită cu un milionar cu 23 de ani mai bătrân. Acesta a fost surprins cu alte două femei
Prosport.ro
FOTO, Cum arată manechinul care se mărită cu un milionar cu 23 de ani mai...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Rocsana Marcu și-a luat diplomă în Drept. Câți bani ia pentru cursurile pe care le predă și de ce vedeta este încă singură. „Cu dragostea...nimic!”
Click.ro
Rocsana Marcu și-a luat diplomă în Drept. Câți bani ia pentru cursurile pe care le...
Banii obținuți pe sticlele cu valoare, reciclate, ar putea fi taxați de fisc. Care este explicația
Digi 24
Banii obținuți pe sticlele cu valoare, reciclate, ar putea fi taxați de fisc. Care este...
Există o mașină electrică nouă care nu-și poate urmări utilizatorii – nu are modem
Promotor.ro
Există o mașină electrică nouă care nu-și poate urmări utilizatorii – nu are modem
BANCUL ZILEI. Bulă: – Doamne, dă-mi un motiv pentru care trebuie să mai merg la muncă!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – Doamne, dă-mi un motiv pentru care trebuie să mai merg la...
Secretul din gheață: Ce a ascuns ADN-ul acestui leu de peșteră bine conservat
go4it.ro
Secretul din gheață: Ce a ascuns ADN-ul acestui leu de peșteră bine conservat
Test de cultură generală. Care este diferența dintre alergare și jogging?
Descopera.ro
Test de cultură generală. Care este diferența dintre alergare și jogging?
Cum puteți juca turneul final al Campionatului Mondial de fotbal în EA SPORTS FC 26. România nu lipsește
Go4Games
Cum puteți juca turneul final al Campionatului Mondial de fotbal în EA SPORTS FC 26....
CCR a hotărât că Legea SAFE este constituțională. OUG-ul semnat de Ilie Bolojan a fost atacat de AUR, SOS și PACE
Gandul.ro
CCR a hotărât că Legea SAFE este constituțională. OUG-ul semnat de Ilie Bolojan a fost...
ULTIMA ORĂ
(P) Cine sunt cei mai bine plătiți sportivi din lume în 2026: topul Forbes
(P) Cine sunt cei mai bine plătiți sportivi din lume în 2026: topul Forbes
Accident grav în București! Două mașini s-au ciocnit, iar una dintre ele a fost proiectată în tramvai
Accident grav în București! Două mașini s-au ciocnit, iar una dintre ele a fost proiectată în tramvai
Cine este Rebecca Toma de la Insula Iubirii 2026. Ce intervenții estetice are fosta concurentă descalificată ...
Cine este Rebecca Toma de la Insula Iubirii 2026. Ce intervenții estetice are fosta concurentă descalificată de la „Casa iubirii”
Abush intervine în scandalul dintre Andreea Bostănică și surorile Beregoi. Dezvăluiri despre conflictul ...
Abush intervine în scandalul dintre Andreea Bostănică și surorile Beregoi. Dezvăluiri despre conflictul care a șocat internetul: „Adevărul iese la iveală!”
Test de logică | Găsiți câinele din această cameră plină cu pisici!
Test de logică | Găsiți câinele din această cameră plină cu pisici!
Concurentul de la Asia Express 2026 și-a dat demisia după 20 de ani: ”Am oferit tot ceea ce era mai ...
Concurentul de la Asia Express 2026 și-a dat demisia după 20 de ani: ”Am oferit tot ceea ce era mai bun”
Vezi toate știrile