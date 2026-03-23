Ce a pățit o nemțoaică, după ce și-a închiriat apartamentul unui cuplu de români. Ce i-au făcut Ionel și Florentina

Doi români, Ionel și Florentina, au devenit spaima proprietarilor care își închiriază locuințele din vestul Germaniei. Cei doi s-ar muta din casă în casă, lăsând în urma lor datorii uriașe. Se pare că românii acționează după aceeași schemă și au reușit până acum să păgubească o mulțime de germani. Ce a pățit o nemțoaică, după ce și-a închiriat apartamentul românilor?

Cazul românilor a atras atenția după ce mai multe persoane au reclamat un tipar similar. Se pare că Ionel și Florentina acționează de fiecare dată la fel. Contractele cu proprietarii sunt semnate legal, iar primele plăți sunt efectuate la timp, asta pentru a câștiga încrederea proprietarilor. Ulterior, cei doi nu mai plătesc chiria, fac pagube mari și fug chiar înainte ca autoritățile să intervină.

Ce a pățit o nemțoaică, după ce și-a închiriat apartamentul unui cuplu de români

Primul semnal de alarmă în cazul celor doi români a venit din partea unei proprietare care a povestit că, după o perioadă în care chiria a fost plătită, plățile au încetat complet. Deși a cerut banii în repetate rânduri, ar fi primit doar promisiuni și amânări.

Situația s-ar fi întins pe mai multe luni, iar când proprietara a decis să apeleze la justiție, locuința era deja părăsită. În acel moment, datoriile ajunseseră la zeci de mii de euro. Același scenariu ar fi fost reclamat și în alte localități din vestul Germaniei, unde alți proprietari au susținut că au avut pierderi similare, care includ chirie neplătită, costuri de reparații și cheltuieli judiciare.

În unele cazuri, evacuarea ar fi fost realizată oficial, însă prea târziu pentru recuperarea sumelor restante. Potrivit proprietarilor, plecarea românilor a avut loc de fiecare dată înainte de sosirea executorilor, ceea ce a alimentat suspiciunile privind o strategie bine pusă la punct de către români.

Pe măsură ce cazurile s-au acumulat, mai mulți proprietari au început să vorbească despre un model clar de a acționa al românilor. Mai exact, „schema” este simplă: contracte respectate la început, urmate de perioade lungi fără plata chiriei, iar apoi dispariția românilor.

Deși proprietarii au apelat la ajutorul autorităților, ancheta penală deschisă în acest caz a fost închisă din lipsă de dovezi clare, ceea ce a stârnit nemulțumire în rândul celor afectați. Pe de altă parte, procesele civile continuă, iar instanțele urmează să decidă dacă există temei pentru recuperarea sumelor și eventuale despăgubiri.

CITEȘTE ȘI:

