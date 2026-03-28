Ce au pus la cale Cuza și iubita, în parcare? Matinalul de la Neatza face tot posibilul să-și mulțumească partenera

Cuza și iubita lui, Alexandra Ciocan au fost surprinși în ipostaze ceva mai inedite. CANCAN.RO i-a prins pe cei doi porumbei în parcarea sălii de fitness, acolo unde merg regulat să își pregătească corpurile pentru sezonul estival. Până aici, nimic nu iese în evidență. Ei bine, înainte de un antrenament pe măsură, artistul i-a făcut o ședință foto frumoasei sale iubite în timp ce aceasta prezenta un pahar cu cafea. 3, 2, 1 și acțiune printre mașini. Nu contează locul, ci rezultatele fotografiilor, iar Cuza părea că își dă interesul pentru a o mulțumi pe partenera sa.

După mai multe relații publice cu diferite vedete din showbiz-ul românesc, Cuza, fostul membru al trupei „Noaptea Târziu” pare că și-a găsit liniștea în brațele frumoasei Alexandra Ciocan. Atunci când ajungi într-o relație sănătoasă, apar și obiceiuri bune, iar artistul a fost surprins în fața sălii de fitness alături de iubita lui înainte de un antrenament numai bun pentru arderea caloriilor. Până la urmă, vine vara, iar condiția fizică trebuie să fie pusă la punct.

Cu bolidul de lux direct la sală

Cuza nu sare peste mersul la sală. În ultima perioadă pune tot mai mult accent pe fizicul său, iar CANCAN.RO l-a surprins și la alergat pe stadion alături de cântăreața JO. (VEZI AICI MAI MULTE)

Ajuns la sala de fitness, artistul a parcat bolidul de lux și a coborât primul. Foarte hotărât, vedeta Antenei 1 s-a dus direct la portbagaj de unde și-a scos rucsacul cu echipamentul pentru antrenament. Cuza și-a pregătit intens și garderoba și mereu ne surprinde cu outfit-uri sport, dar cool. De data aceasta, vedeta TV a ales să poarte o geacă de fâș de la Nike, așa mai colorată. Ne-a sărit în ochi imediat roșul țipător. Pe sub jachetă nu aveam cum să nu observăm un tricou galben neon. Cum vă spuneam, o paletă inedită de culori, dar de gusturile omului nu te poți lega. Pe cap, influencerul și-a pus repede o șapcă crem, iar ca pantaloni a ales ceva lejer, doar mergea să facă sport, nu altceva.

Alexandra, frumoasa lui iubită și-a făcut și ea apariția, iar Cuza, ca un gentleman ce îl știm noi nu s-a dus să o ajute să coboare din mașină, mai ales că iubita lui avea în mână și cafeaua. Partenera artistului purta o pereche de colanți care îi scoteau în evidență silueta și formele bine conturate. Alexandra a optat și pentru o jachetă de piele, ușor oversize, mai vintage, iar ca ținuta să fie sportish a ales niște șosete lungi de la brand-ul Alo Yoga.

Reclamă la cafea chiar în parcarea sălii de sport

Frumoasa make-up artistă a dobândit imediat câteva obiceiuri de la iubitul său care se ocupă și de „influencerie”. Noi am surprins-o pe Alexandra Ciocan în timp ce mergea foarte hotărâtă către cuza cu telefonul mobil. I-a pasat artistului Iphone-ul, iar ea s-a pregătit pentru o ședință foto incendiară cu cafeaua în mână. Cuza nu i-a făcut doar fotografii, mai mult decât atât a și filmat-o. Se vedea pe chipul vedetei TV cât de implicat este în procesul artistic și era atent la orice unghi, să prindă cum trebuie paharul ăla de cafea. Nu știm încă dacă cei doi pregătesc o reclamă sau o simplă colaborare.

Imediat după ce au încheiat cu filmările și fotografiile, îndrăgostiții au mers la pas spre sala de fitness, acolo unde îi aștepta un antrenament lung.

