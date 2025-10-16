Ce decizie a luat Stelian Bujduveanu, după accidentul mortal din Berceni: „Tragedie care putea fi preîntâmpinată”

Accidentul mortal din Berceni a stârnit revoltă printre oameni și l-a determinat pe primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, să ia o decizie importantă. Ce se va întâmpla în zona unde a avut loc tragedia? Află în articol!

Pe data de 13 octombrie 2025, o femeie era lovită pe trecerea de pietoni de un tânăr în vârstă de 20 de ani. Mai mult, aceasta se afla alături de copilul ei în vârstă de aproape 2 ani;ori. Din păcate, victima nu a mai avut nicio șansă să scape. Copilul se află în prezent în afara oricărui pericol, dar trece printr-o durere profundă cauzată de pierderea mamei.

Ce decizie a luat Stelian Bujduveanu, după accidentul din Berceni

Această tragedie a cutremurat întreaga țară și a stârnit un val de reacții printre oameni. Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a anunțat că va verifica solicitarea poliției privind montarea unui semafor în zonă, pentru a facilita traficul. Cu toate astea, oficialul a subliniat că aceste schimbări nu se pot face peste noapte, astfel că va mai dura până vor fi implementate.

De asemenea, edilul a menționat că această tragedie ar fi putut fi evitată dacă ambele persoane implicate ar fi fost mai atente.

„A fost o tragedie care putea fi preîntâmpinată printr-o atenție mai mare la drum din partea participanților. (…) Cred că ar trebui să punem mai mult accent pe informare. Mă refer la cei care conduc autovehicule, să nu stea pe telefoane sau distrași de la trafic, pentru că de aici apar cele mai multe incidente.”, a spus primarul interimar al Capitalei pentru Digi24.

Pe imaginile surprinse de camera de bord a mașinii șoferului se poate observa foarte clar momentul în care femeia se strecoară printre mașinile oprite și se grăbește pe trecerea de pietoni. Acest lucru a împărțit lumea în două tabere: cea care consideră că femeia nu ar fi trebuit să procedeze așa și cea care învinovățește șoferul pentru lipsa de atenție, dar și pentru viteză.

