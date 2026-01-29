Acasă » Știri » Ce drepturi au cei care lucrează de acasă, de fapt. Ar trebui să primească tichete de masă?

Ce drepturi au cei care lucrează de acasă, de fapt. Ar trebui să primească tichete de masă?

De: Denisa Iordache 29/01/2026 | 22:06
Trăim vremuri în care munca de acasă a devenit ceva absolut normal și este foarte des întâlnită. Angajații care își desfășoară activitatea în acest mod trebuie să știe aceste lucruri legate de tichetele de masă. Toate detaliile în articol. 

Cei care aleg să muncească de acasă nu își pierd automat dreptul la primirea tichetelor de masă. Potrivit Legii nr.81/2018, telesalariații trebuie să aibă aceleași drepturi ca și salarații care lucrează la sediul firmei. 

Astfel, dacă un angajator oferă tichete de masă, faptul că există angajați care muncesc de acasă nu constituie un motiv legal pentru ca aceștia să nu primească tichete. 

Codul fiscal prevede însă că plata simultană nu este permisă. Astfel, tichetele de masă și hrana furnizată direct de către angajator nu pot fi realizate în aceeași zi. Mai exact, un angajat nu va primi tichete de masă pentru o zi în care a primit masa la locul de muncă. 

Un aspect important de precizat este acela că angajatorii nu sunt obligați legal să ofere tichete de masă. Această practică rămâne un beneficiu negociat sau decis în mod intern. 

Salariile nu vor mai fi secrete din iunie 2026

Din iunie 2026, angajatorii din toate statele Uniunii Europene, inclusiv din România, vor fi obligați să afișeze intervalele salariale în anunțurile de angajare. Măsura vine ca urmare a aplicării Directivei UE 2023/970 privind transparența salarială.

Directiva europeană privind transparența salarială are ca scop principal reducerea diferențelor de plată dintre femei și bărbați, dar și creșterea echității în companiile europene. Directiva Uniunii Europene 2023/970 privind transparența salarială trebuie transpusă în legislația națională până la 7 iunie 2026, însă va produce efecte începând cu 1 ianuarie 2026 (VEZI MAI MULT AICI).

Schimbare majoră la tichetele de masă din noiembrie 2025. Legea nr. 201/2025 a fost publicată în Monitorul Oficial

Ce job-uri poți avea în România fără 12 clase terminate. Ce salarii primești pentru ele, în 2026

