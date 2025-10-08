Ce echipă a fost eliminată de la Asia Express 2025 în ediția de astăzi, 8 octombrie. Nimeni nu se aștepta la asta!

O nouă eliminare are loc în această seară la Asia Express. „Zeul Soarelui” va fi roșu, iar pentru una dintre echipe acest moment marchează finalul aventurii lor în competiția care i-a scos din zona de confort și i-a făcut să trăiască emoții intense.

Aventura Marei Bănică și a lui Serghei Mizil în competiția Asia Express urmează să se încheie în această seară, când Zeul Soarelui va arăta culoarea roșie. Cei doi urmează să părăsească show-ul și să-și ia „adio” de la experiența pe care au trăit-o în Asia timp de câteva săptămâni.

Mara Bănică și Serghei Mizil părăsesc Asia Express

Nu este pentru prima dată când echipa a trecut printr-o astfel de situație. Săptămâna trecută, Mara și Serghei au ajuns pe ultimul loc la „Cursa pentru ultima șansă”, însă atunci au fost salvați de culoarea verde a Zeului Soarelui, ceea ce le-a mai oferit o șansă de a-și continua drumul prin Vietnam și a demonstra ce echipă puternică formează.

De data aceasta, însă, norocul nu le mai surâde și cei doi vor părăsi competiția, în urma rezultatului de la careu. Informația a fost dezvăluită înainte de terminarea ediției din această seară, 8 octombrie 2025, chiar de pagina Viperele Vesele, care a scris pe Instagram.

„În avans şi în exclusivitate pentru urmăritorii paginii de nstagram Viperele Vesele, vă anunțăm că, în această seară, echipa Mara Bănică – Serghei Mizil va fi eliminată din competiţia Asia Express. Antena 1 ne iubeste!”, este mesajul publicat de Viperele Vesele.

Mara Bănică și Serghei Mizil au intrat în aventura Asia Express cu dorința de a se distra și de a trăi o experiență diferită, departe de România. Pentru ei, competiția a fost mai mult o joacă, dar chiar și așa au reușit să facă față unor probe dificile, arătând multă determinare. Omul de afaceri, ajuns la vârsta de 72 de ani, a demonstrat că vârsta este doar un număr și că voința a fost extrem de puternică.

