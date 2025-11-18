Acasă » Știri » Ce este Cloudflare, serviciul care a picat marți și te-a împiedicat să accesezi mai multe siteuri

Ce este Cloudflare, serviciul care a picat marți și te-a împiedicat să accesezi mai multe siteuri

18/11/2025
Astăzi, serviciile Cloudflare au picat, iar acest lucru a dus la blocarea accesului la numeroase site-uri importante, inclusiv platforme de socializare și pagini folosite zilnic de milioane de oameni. Pentru o perioadă, internetul a părut „încetinit”, iar multe servicii online au devenit imposibil de accesat, arătând cât de dependentă este lumea digitală de această infrastructură.

Mai multe site-uri importante, inclusiv platforma de socializare X, au avut probleme marți după-amiază din cauza unei defecțiuni la serviciile Cloudflare, o companie care stă la baza funcționării unei mari părți din internet. După ora 13:30, Downdetector a raportat mii de notificări de erori, semn că afectarea a fost extinsă.

Pentru mulți utilizatori, situația a fost surprinzătoare, deoarece Cloudflare este recunoscută tocmai pentru faptul că face site-urile mai rapide, mai sigure și mai stabile. Totuși, chiar și un astfel de gigant poate avea momente de instabilitate, iar acest lucru ne arată cât de mult depindem de infrastructura invizibilă a internetului.

Pe înțelesul tuturor, este o rețea globală de servere care acționează ca un intermediar între tine și site-urile pe care le accesezi. Practic, atunci când intri pe o pagină web, datele nu vin direct din locația în care este găzduit site-ul, ci dintr-un server Cloudflare aflat cât mai aproape de tine. Această tehnologie reduce timpul de așteptare, face paginile să se încarce mai repede și previne blocarea site-urilor în momentele de trafic intens.

În plus, Cloudflare filtrează atacurile informatice, blochează tentativele de suprasolicitare (DDoS) și oprește roboții care încearcă să afecteze funcționarea unui site.

Pentru a face toate acestea, Cloudflare folosește principiile unui CDN, adică o rețea de distribuție de conținut. Pe scurt, conținutul unui site – cum ar fi pozele, fișierele, scripturile – sunt copiate și stocate în mai multe locuri din lume. Pe lângă viteza crescută, CDN-urile oferă și un plus de securitate, protejând site-urile împotriva atacurilor și menținându-le funcționale chiar și în situații dificile.

