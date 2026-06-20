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Ce este obiectul folosit de Ismaël Koné după accidentarea horror de la Mondial. Nu este oxigen și acționează în câteva minute

De: Paul Hangerli 20/06/2026 | 08:30
Ce este obiectul folosit de Ismaël Koné după accidentarea horror de la Mondial. Nu este oxigen și acționează în câteva minute
Ce este ciudatul obiect verde care calmează durerea, sursa-colaj CANCAN.RO
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Accidentarea teribilă suferită de Ismaël Koné în meciul Canada – Qatar de la Campionatul Mondial 2026 a șocat lumea fotbalului. În timp ce era transportat pe targă, mijlocașul canadian ținea în mână un dispozitiv verde pe care îl ducea constant la gură, iar mulți spectatori au crezut că primește oxigen. În realitate, era vorba despre Penthrox, un analgezic cu efect rapid folosit în situații de urgență pentru calmarea durerilor severe.

Accidentarea care a îngrozit stadionul

Momente dramatice s-au petrecut în minutul 54 al partidei dintre Canada și Qatar, când Ismaël Koné a fost victima unei intrări extrem de dure a lui Assim Madibo. Faultul i-a provocat canadianului o fractură gravă, iar arbitrul a schimbat cartonașul galben inițial în eliminare directă după consultarea arbitrajului video.

Gravitatea accidentării a fost evidentă imediat. Jucători, membri ai staffului și spectatori au rămas șocați, în timp ce medicii au intervenit timp de mai multe minute pe gazon.

Selecționerul Canadei, Jesse Marsch, a dezvăluit ulterior că impactul a fost atât de puternic încât cei aflați pe bancă au auzit zgomotul osului rupt.

„Am putut auzi cu toții. Mi-am dat seama imediat că era ceva asemănător cu momentul în care Tajon s-a accidentat la antrenament. Toată lumea a putut auzi cum s-a rupt osul”, a declarat tehnicianul canadian.

Ce era dispozitivul verde din mâna lui Koné

În timp ce era scos de pe teren, Koné ținea în mână un dispozitiv verde care a stârnit imediat curiozitatea fanilor. Mulți au presupus că este vorba despre un aparat pentru administrarea oxigenului, însă explicația este cu totul alta.

Potrivit publicației Marca și mai multor specialiști citați de presa internațională, dispozitivul era un inhalator Penthrox, un analgezic utilizat frecvent în medicina de urgență pentru traumatisme și accidentări severe.

Medicamentul este administrat prin inhalare și permite pacientului să controleze singur cantitatea utilizată prin ritmul respirației, oferind o ameliorare rapidă a durerii.

Cum funcționează Penthrox

Penthrox este folosit în ambulanțe, unități de primiri urgențe și la competiții sportive importante pentru gestionarea durerilor acute provocate de fracturi, luxații sau alte traumatisme majore.

Jurnalistul ESPN Luiz Carlos Largo a explicat rolul dispozitivului într-o postare publicată pe rețeaua X:

„Obiectul se numește Penthrox, un analgezic cu acțiune rapidă, folosit frecvent de echipele medicale în cazuri de traumatisme și accidentări grave. Medicamentul este administrat prin inhalare și ajută la reducerea durerii în timp ce sportivul primește îngrijiri medicale și este transportat la spital.”

Specialiștii explică faptul că principalul avantaj al inhalatorului este viteza cu care își face efectul, oferind pacientului un control mai bun al durerii până la efectuarea investigațiilor și a tratamentului de specialitate.

De ce părea atât de calm după o accidentare atât de gravă

Deși imaginile accidentării au fost greu de privit, Koné a surprins prin calmul de care a dat dovadă în momentele imediat următoare.

După administrarea analgezicului, fotbalistul canadian a reușit chiar să ridice mâna către suporteri în timp ce era transportat spre ambulanță, gest care a fost întâmpinat cu aplauze de întreg stadionul.

Eficiența inhalatorului Penthrox a contribuit semnificativ la reducerea durerii și la stabilizarea sportivului înainte de transferul către spital.

Operat de urgență după meci

După ce a părăsit stadionul, Ismaël Koné a fost transportat la spital, unde a fost supus unei intervenții chirurgicale.

Cazul său readuce în atenție importanța protocoalelor medicale moderne din sportul de performanță. În situații critice precum fracturile severe, dispozitive precum Penthrox pot face diferența între o durere insuportabilă și un transport medical realizat în condiții mult mai sigure pentru pacient.

În cazul mijlocașului canadian, inhalatorul verde care a atras atenția întregii lumi a reprezentat primul pas în gestionarea uneia dintre cele mai grave accidentări văzute la Campionatul Mondial din 2026.

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