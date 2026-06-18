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Ce face acum Larissa Riquelme, tânăra virală de la Campionatului Mondial din 2010. E schimbată radical și o poți vedea la CM 2026

De: Irina Maria Daniela 18/06/2026 | 07:30
Ce face acum Larissa Riquelme, tânăra virală de la Campionatului Mondial din 2010. Sursa foto: Profimedia
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Larissa Riquelme este tânăra care a devenit cunoscută la Campionatul Mondial de Fotbal din Africa de Sud 2010. Modelul, care s-a făcut remarcat în urmă cu 16 ani pe stadion, a devenit muza evenimentului și a primit titlul neoficial de „Miss Campionatul Mondial”. Dar cum arată și cu ce se ocupă în prezent?

Cine este Larissa Riquelme de la CM 2010

De profesie model la vremea respectivă, bruneta focoasă a reușit să atragă privirile în timpul Campionatului Mondial din 2010. Frumusețea ei a atras atenția cameramanilor și a fotografilor, care au profitat de fiecare ocazie pentru a o surprinde în tribune. Bruneta se afla pe stadion pentru a susține echipa oficială a țării natale, Paraguay.

Larissa a devenit, practic, muza turneului din Africa de Sud. Larissa Mabel Riquelme Frutos, pe numele său complet, a atras atenția bărbaților și a reușit, de atunci și până acum, să adune un număr impresionant de urmăritori pe Instagram: 2,2 milioane de followers.

Cu ce se ocupă Larissa Riquelme

În vârstă de 41 de ani, a fost unul dintre cele mai bine plătite modele din Paraguay. În ultimii ani și-a încercat norocul și în actorie, după ce titlul neoficial de „Miss Campionatul Mondial” a ajutat-o să ajungă în anumite cercuri sociale.

După ce a devenit virală, Larissa Riquelme a început să fie tot mai activă pe rețelele sociale. A suferit câteva schimbări fizice de-a lungul anilor, dar nu a renunțat la trăsăturile sale naturale. Are diverse colaborări cu branduri din țara sa, dar și internaționale.

Potrivit contului de Instagram, se recomandă „Mireasa Campionatului Mondial”, de profesie jurnalistă, artistă internațională și influencer de stil. Datorită numărului impresionant de urmăritori, are diverse colaborări cu branduri de modă, cosmetice sau suplimente.

Apariția la CM 2010 a fost un pas bun în carieră

După momentul care a făcut-o virală la nivel global, Larissa Riquelme și-a valorificat la maximum atenția primită. Aceasta a realizat mai multe ședințe foto pentru reviste de top. Apoi s-a înscris în cadrul emisiunii „Dansez pentru tine”, din Argentina, și a colaborat cu Fox Sports Mexico.

În ciuda faptului că are 41 de ani, Larissa are un fizic de invidiat și încă primește propuneri pentru colaborări foto. În urmă cu câteva luni anunța că lucrează la postul de radio La Tribu. Și, pentru că este un suporter înfocat al fotbalului, această pasiune i-a adus și un debut în televiziune.

Larissa Riquelme, jurnalist la CM 2026

Notorietatea ei și iubirea pentru fotbal i-au adus un job în televiziune. Aceasta este un jurnalist acreditat la Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Astfel că fanii o vor putea vedea live în SUA, Canada și Mexic.

„Astăzi am avut privilegiul de a participa la inaugurarea Casei Albirroja, trăind o experiență pe care o voi păstra pentru totdeauna în inima mea. De la un fan pasionat la jurnalistă acreditată la o Cupă Mondială. Fiecare pas, fiecare sacrificiu și fiecare provocare au meritat pe deplin. Continuăm să scriem o nouă poveste, purtând cu mândrie numele Paraguayului în lume”, a scris Larissa pe Instagram, pe 12 iunie.

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