Cum arată acum Radu Constantin, fostul iubit al Otnielei Sandu, și cu ce se ocupă. Se bucură de un real succes în online

O poveste de dragoste uitată de mulți i-a avut ca protagoniști pe celebra Otniela Sandu, fosta iubită a lui Sebastian Dobrincu, și influencerul Radu Constantin. Cei doi s-au cunoscut întâmplător la o plantare de copaci, unde s-au privit câteva secunde, dar nu și-au vorbit. Soarta a făcut ca, la scurt timp după aceea, să colaboreze pentru un serial.

Cine este Radu Constantin

Tânărul este un actor, regizor și influencer în vârstă de 31 de ani, originar din orașul Vaslui. Este zodia Pești, a cochetat puțin și cu cântatul, iar în copilărie obișnuia să le spună musafirilor poezii pe mașina de cusut, apoi le cerea bani.

A absolvit Liceul Teoretic ,,Mihail Kogălniceanu” din orașul natal și, în clasa a XI-a, și-a deschis o firmă care organiza petreceri pentru copii. Aici și-a putut etala puțin din talentul actoricesc, începând ca un clovn la evenimente. Colegii râdeau de el după ce s-a aflat că vrea să fie actor, mulți spunându-i remarca celebră „actorii mor de foame”.

„Mi-a plăcut de mic copil (n.r. actoria), dar primul contact l-am avut când am început să lucrez ca magician pentru copii, iar apoi mentalist pentru adulți. După liceu, am dat la Facultatea de Construcții, dar am rezistat vreo doi ani până să-mi iau tălpășița”, mărturisea Radu în urmă cu câțiva ani.

Ce studii are Radu Constantin

A studiat doi ani la Facultatea de Construcții Civile, Industriale și Agricole, apoi la Facultatea de Marketing din cadrul Academiei de Studii Economice din București, unde a rezistat un semestru. Pentru că nu se regăsea, Radu Constantin a abandonat aceste domenii pentru o carieră artistică. Cel mai mare regret al său este că nu a dat la UNATC și că a pierdut doi ani din viață. Pentru a-și urma visul, a fost autodidact.

„Pentru că era frumos ca băiatul mamei să fie inginer și nu actor, pentru că vorba aia, actorii mor de foame. Sunt preconcepții de provincie și nu dau vina pe ei, nu m-au forțat, mi-au zis să fac ce vreau, dar să mă gândesc bine, toate pe un ton de „ar fi bine să mergi acolo”. Eu cred că dacă vrei ceva, nu trebuie să mergi pe două cărți, dar ei îmi spuneau „du-te la Construcții că sunt foarte mulți care au terminat o facultate și-au făcut și actorie”, a mărturisit tânărul în cadrul unui interviu.

Ce meserii a avut Radu Constantin

În liceu a fost clovn la petrecerile pentru copii, apoi magician și mentalist, meserie pe care a practicat-o timp de 7 ani. A devenit tot mai interesat de actorie, regie, teatru si film, motiv pentru care a urmat o școală privată de actorie. Ulterior, s-a angajat în cadrul ei și a predat cursuri copiilor.

„Am făcut o școală privată de actorie, am urmat niște cursuri, m-am uitat la multe master class-uri din America, mi-am luat cărți din afară de regie și screenwriting. Am fost destul de autodidact”, a mărturisit tânărul în 2019.

Cum a început Radu Constantin în online

Primele lui materiale postate pe Facebook au fost sketch-uri amuzante. În tot acest timp, studia să se perfecționeze și urmărea mereu tot ce era în Trending. Apoi în 2018 a realizat primul serial de pe CV-ul său, pe care l-a intitulat „Școala invers”. Producția s-a bucurat de un real succes în rândul tinerilor din România, așa că Radu a decis să mai producă alt serial. Este vorba despre „DM”, cu care a dat marea lovitură.

„A fost o continuare pentru că eu am făcut un serial înainte, „Școala Inversă” se numea și am zis „trebuie să mai fac încă un serial pentru că îmi place cumva aici, mă simt ca peștele în apă”. E vorba despre o grămadă de probleme adolescentine și, cumva, am vrut să punctăm inclusiv treaba de substanțe interzise, inclusiv băutura, dragoste, relații”, spunea regizorul în luna martie 2022.

A cunoscut succesul pe YouTube

Dar Radu Constantin s-a făcut remarcat în mediul online după lansarea serialului pentru adolescenți ”DM”, distribuit pe YouTube și inspirat din povestea vieții sale. Din distribuția producției a făcut parte și Otniela Sandu, cea care i-a fost iubită, dar și el, ca regizor și actor.

„N-am fost un elev tocmai cuminte, mai pe scurt le-am încercat pe toate și am zis: „bă, dacă mie mi s-au întâmplat lucrurile astea, cu siguranță există foarte mulți oameni care au exact aceleași probleme și cum ar fi să existe o învățătură dată într-un mod mai ușor, de divertisment””, mărturisea acesta în urmă cu câțiva ani, la „Vorbește Lumea”.

A mai făcut parte și din cadrul serialului online „Viața Bate Vlogul” realizat de PRO TV. În cadrul acestui proiect a fost cooptat în noiembrie 2018, dar producția nu a durat mai mult de doi ani.

Cum s-au cunoscut Radu Constantin și Otniela Sandu

Radu Constantin și Otniela Sandu s-au cunoscut întâmplător la o plantare de copaci, în jurul anului 2019. S-au salutat prin prisma prietenilor comuni, dar nu s-a întâmplat nimic mai mult.

„Prima dată ne-am întâlnit la o plantare de copaci acum un an şi jumătate, când doar am trecut unul pe lângă altul. Ne-am salutat, pentru că aveam prieteni, dar nimic mai mult. Cred că ne-am privit aşa, pe furiş, câteva secunde, după care am plecat”, a recunoscut Radu. „Mi s-a părut cam distant. A fost unul dintre puţinii bărbaţi care efectiv m-a ignorat. Mi se părea interesant, l-am salutat când am ajuns, el mi-a făcut cu mâna discret, dar n-a venit să vorbim. Da, deci a fost foarte distant. Oricum, modul de abordare şi felul cum am început relaţia a fost foarte diferit faţă de tot ceea ce am experimentat până acum.”, a completat și Otniela.

Cei doi și-au dat follow abia la 1 an după ce s-au întâlnit la plantare.

„Nu, nimic, abia după un an. Am întrebat atunci cum îl cheamă, dar n-am apucat să intru pe Instagram și să mă uit la profilul lui”, a spus Otniela Sandu.

Au colaborat pentru serialul DM

În momentul în care Radu Constantin a demarat filmările pentru serialul care l-a făcut celebru în online, a rămas fără un personaj feminin cu care colabora. În acel moment s-a gândit că Otniela ar putea fi o înlocuitoare bună, motiv pentru care a căutat-o.

„Am început filmările la serialul meu, DM, şi am avut o mică nepotrivire de program cu unul dintre personajele feminine şi m-am gândit la domnişoara. A acceptat, ne-am întâlnit, iar pe timpul filmărilor n-am avut nicio treabă unul cu altul. Asta se întâmpla prin luna august a anului trecut (n.r. 2020). Dar ca să fiu sincer, eu sunt un tip foarte spiritual, iar când ne-am văzut la plantarea de copaci, crezând foarte mult în legea atracţiei, am trecut pe lângă ea, convins fiind că, la un moment dat în viaţa asta, ne vom reîntâlni într-o altă conjunctură. Aşa am simţit. Dar nu de asta am chemat-o la serial, ci pentru că eu credeam că se potriveşte cu personajul acela”, a mai spus Radu Constantin.

Radu și Otniela au format un cuplu târziu

Cu toate că s-au cunoscut și au colaborat, relația celor doi a început la o lună și jumătate după terminarea filmărilor. Ea a postat pe Instagram o imagine cu bomboanele pe care le-a gătit, Radu i-a lăsat un comentariu în care i-a spus că arată bine, iar Otniela l-a întrebat dacă vrea să îi facă și lui. Evident că el a spus da, iar a doua zi s-au întâlnit pentru a face schimbul.

„A fost un început mai neobişnuit chiar şi pentru mine. A postat pe Instagram că gătise ceva, iar eu, lipsit de interes, vă dau cuvântul meu, i-am comentat. Dar nu mă aşteptam ca ea să-mi răspundă. Şi cum cele mai bune lucruri în viaţă se întâmplă atunci când nu ai aşteptări, mi-a răspuns. Ea făcuse nişte bomboane şi i-am zis că par delicioase şi ea a spus: „Vrei să-ţi fac şi ţie?”. Iar eu îţi dai seama că nu eram aşa de gheaţă şi am zis: „Da, îţi dai seama!””, a mai adăugat acesta.

Au petrecut ore bune în mașină vorbind, iar a doua zi Radu a fost la un pas să se înece cu un sâmbure de curmală găsit în bomboanele de la Otniela. I-a spus ce a pățit, apoi s-au întâlnit pe seară pentru a-i arăta că nu minte. S-a dus la ea cu sâmburele pus într-o cutie pentru inel, lucru care i-a dat emoții Otnielei.

De acolo au tot vorbit, apoi au făcut o pauză, pentru ca pe 1 ianuarie 2021 să își oficializeze relația pe Instagram. La scurt timp după acest pas, au decis să se mute împreună. Și-au făcut chiar și tatuaje comune, ca să își aducă aminte de sentimentele care i-au legat.

De ce s-au despărțit Radu Constantin de Otniela Sandu

Din păcate, relația celor doi nu a durat prea mult. La jumătatea anului 2023, Otniela Sandu a fost prezentă în platoul emisiunii „La Măruță” unde a mărturisit că este singură.

„Cu dragostea nu stau în niciun fel pentru că sunt singură în acest moment. Sunt foarte bine, sunt liniștită… Au trecut câteva luni de când nu mai suntem împreună. A fost o poveste frumoasă, s-a încheiat… Ce ne rezervă viața, nu știm. Nu mi-am pus niciodată problema asta. Știu că atunci când iubesc, iubesc din tot sufletul. Așa că a fost o poveste frumoasă după cum îți spuneam, dar s-a încheiat. Ce se întâmplă nu știu. Doar Dumnezeu știe…”, a declarat Otniela la Măruță.

Cu ce se ocupă Radu Constantin în 2026

În prezent, Radu este fondatorul și moderatorul podcastului de succes „Gândește diferit”, unde are invitați din toate domeniile cu care poartă discuții interesante. Pe contul de Instagram are peste 73.000 de urmăritori, iar producția sa a primit titulatura „Podcastul Educational nr.1 în România”. Pe Youtube are un public de peste 1,3 milioane de abonați, pentru care postează constant producții video educative.

Visul lui Radu Constantin de a fi actor

Ambițios de mic, fostul iubit al Otnielei Sandu a mărturisit pe rețelele sociale că cel mai mult își dorește să obțină un Oscar pentru talentul său. Își dorea mult să ajungă la Hollywood, dar soarta a avut alte planuri pentru el.

”Mereu mi-am dorit să fiu actor, dar am fost refuzat la toate castingurile la care am participat până acum, și credeți-mă nu au fost puține. Mă face asta să renunț? Categoric nu. Sunt sigur că voi ține Oscarul în mână”, a postat acesta pe Instagram.

Look de bad boy, suflet de Eminescu

Este o persoană sensibilă, care iubește să citească multe cărți și ulterior să le recomande și urmăritorilor săi.

„Absolut toate cărțile pe care le recomand le-am citit, poate chiar de două ori. Îmi place să vorbesc și să recomand din propria experiență și îmi place să cred că de mult nu mai fac lucruri doar de dragul de a le face. Cred în absolut tot ce spun și ce fac”, spune el în vara anului 2020.

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