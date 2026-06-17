Acasă » Știri » Dieta lui Dan Alexa după retragerea din fotbal. Ce mănâncă pentru a se păstra în formă maximă

Dieta lui Dan Alexa după retragerea din fotbal. Ce mănâncă pentru a se păstra în formă maximă

De: Irina Vlad 17/06/2026 | 06:20
Dieta lui Dan Alexa după retragerea din fotbal. Ce mănâncă pentru a se păstra în formă maximă
Dan Alexa
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Dan Alexa și Gabi Tamaș au câștigat Asia Express 2025, competiție care a venit la pachet cu noi conștientizăi, ambiții și obiective pe măsură. Fostul fotbalist a trecut printr-o schimbarea fizică remarcabilă. În urma experienței de la Antea 1 s-a întors în România cu 13 kilograme în minus. Deși au trecut câteva luni bune de atunci, câștigătorul Asia Express reușește să se mențină la același număr de kilograme. Care este secretul? 

Fostul internațional, Dan Alexa (46 de ani) a reușit să revină la forma fizică din tinerețe. După ce a petrecut săptămâni bune în Asia Express 2025, el s-a întors acasă mai slab cu 13 kilograme, transformare ca i-a schuimbat viaț la 180 de grade.

Dan Alexa și Gabi Tamaș, câștigătorii Asia Express 2025/ Sursa foto: Antena 1

Care este dieta lui Dan Alexa

După întoarcerea din Asia Express, Dan Alexa recunoaștea că are un stil de viață ușor „dezordonat”, motiv pentru care s-a mobilizat și și-a propus să își schimbe radical dieta alimentară. De data aceasta, obiectivele sale au fost să își implementeze o disciplină alimentară, să renunțe la o parte din vicii și să se mențină la kilogramele dorite.

Înainte să plece la Asia Express, Dan Alexa avea 92 de kilograme, a slăbit 13 kilograme, iar acum a ajuns la performanța de a avea 79 de kilograme. Dacă mulți se întreabă care este secretul, fostul fotbalist a mărturisit că mănâncă o dată la 20 de ore, bea multă cafea cu lapte, făcând astfel un fel de fasting reinventat.

El a mărturisit că singura masă din zi este seara, atunci când consumă orice își dorește și în ce cantiate vrea. Pe parcursul orelor de post, își potolește foamea consumând multă cafea cu lapte și fumând.

„Am slăbit pentru că așa am vrut eu. Am fost la Asia Express. Am slăbit foarte multe kilograme. Când m-am întors acasă, a mai urmat un Asia Express x2. Acum mă stabilizez. Nu mai vreau să mă îngraș. Aveam 92 de kilograme când am plecat la Asia Express, iar acum am 79.13 kilograme. Mănânc o dată pe zi, seara. Fac fasting 20 de ore. Dar nu simt nevoia să mănânc.. Beau cafea și o beau cu lapte și seara mănânc cât vreau”, a spus Dan Alexa în urmă cu ceva timp.

Andreea Popescu l-a implorat, Dan Alexa s-a eschivat și tot n-a scăpat! Hotărâtă să-l mai aibă o dată, bruneta l-a urmărit pe antrenor prin cluburi

Andreea Popescu nu renunță la Dan Alexa! Cum încearcă antrenorul să iasă din schemă

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Ce conține berea fără alcool, de fapt. Rezultatele surprinzătoare ale unui studiu recent
Știri
Ce conține berea fără alcool, de fapt. Rezultatele surprinzătoare ale unui studiu recent
Câtă înghețată putem mânca, potrivit nutriționistei Mihaela Bilic: „Să nu vă fie teamă pentru siluetă, e cel mai dietetic desert”
Știri
Câtă înghețată putem mânca, potrivit nutriționistei Mihaela Bilic: „Să nu vă fie teamă pentru siluetă, e cel mai…
Avem IMAGINILE momentului! Apropiații lui Bolojan fac strategii într-un restaurant discret din București, în toiul crizei politice
Mediafax
Avem IMAGINILE momentului! Apropiații lui Bolojan fac strategii într-un restaurant discret din București,...
Este Adrian Veștea o soluție pentru criza politică? Ce au răspuns românii întrebați de Gândul
Gandul.ro
Este Adrian Veștea o soluție pentru criza politică? Ce au răspuns românii întrebați...
FOTO. Mădălina Ghenea, apariție incendiară! Costumul de baie i-a scos în evidență formele generoase
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea, apariție incendiară! Costumul de baie i-a scos în evidență formele...
Tânăra de 28 de ani care a câștigat peste 680.000 de euro la Joker și-a ridicat premiul: „Pentru mine este un nou început”
Adevarul
Tânăra de 28 de ani care a câștigat peste 680.000 de euro la...
„Benzinăria Moscovei” este în flăcări. Ucraina a atacat una dintre cele mai mari rafinării din Rusia. Mesajul lui Zelenski
Digi24
„Benzinăria Moscovei” este în flăcări. Ucraina a atacat una dintre cele mai mari...
Surpriză în clasament! Acesta este cel mai infestat oraș cu PLOȘNIȚE din Europa
Mediafax
Surpriză în clasament! Acesta este cel mai infestat oraș cu PLOȘNIȚE din Europa
Parteneri
O mai ții minte pe Magda Ciumac? Cum arată astăzi, la aproape 42 de ani și ce viață duce acum
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
O mai ții minte pe Magda Ciumac? Cum arată astăzi, la aproape 42 de ani...
Cristi Chivu și Adelina Chivu, iubire pe plaja din Mykonos! Imaginile anului: se sărută pe șezlong!
Prosport.ro
Cristi Chivu și Adelina Chivu, iubire pe plaja din Mykonos! Imaginile anului: se sărută pe...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Andreea Aradits, mesaj sfâșietor pentru fiul său, Eric: „Sper că într-o zi te voi vedea din nou”
Click.ro
Andreea Aradits, mesaj sfâșietor pentru fiul său, Eric: „Sper că într-o zi te voi vedea...
„Green Boots” ar putea ajunge acasă. Plan pentru recuperarea celei mai macabre „borne” de pe Everest: un alpinist mort acum 30 de ani
Digi 24
„Green Boots” ar putea ajunge acasă. Plan pentru recuperarea celei mai macabre „borne” de pe...
Armele secrete ale Ucrainei: Tancurile vechi devin letale cu „creier” UE
Promotor.ro
Armele secrete ale Ucrainei: Tancurile vechi devin letale cu „creier” UE
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Domnule doctor, eu tot văd capre negre!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Domnule doctor, eu tot văd capre negre!
Un continent se rupe mai repede decât se știa. Un nou ocean apare
go4it.ro
Un continent se rupe mai repede decât se știa. Un nou ocean apare
O planetă potențial locuibilă la doar 10 ani-lumină de Pământ!
Descopera.ro
O planetă potențial locuibilă la doar 10 ani-lumină de Pământ!
După 12 ani de absență, seria se întoarce
Go4Games
După 12 ani de absență, seria se întoarce
Este Adrian Veștea o soluție pentru criza politică? Ce au răspuns românii întrebați de Gândul
Gandul.ro
Este Adrian Veștea o soluție pentru criza politică? Ce au răspuns românii întrebați de Gândul
ULTIMA ORĂ
Performantul de slackline al Madonnei, Andy Lewis, a murit într-un accident de BASE jumping
Performantul de slackline al Madonnei, Andy Lewis, a murit într-un accident de BASE jumping
Ce conține berea fără alcool, de fapt. Rezultatele surprinzătoare ale unui studiu recent
Ce conține berea fără alcool, de fapt. Rezultatele surprinzătoare ale unui studiu recent
Horoscop chinezesc azi, 17 iunie 2026. Zodia care trebuie neapărat să facă mișcare începând de ...
Horoscop chinezesc azi, 17 iunie 2026. Zodia care trebuie neapărat să facă mișcare începând de miercuri. Sănătatea are nevoie de ea!
Noi detalii din dosarul lui Adrian Kreiner! Femeia care poate da peste cap ancheta face dezvăluiri uluitoare: ...
Noi detalii din dosarul lui Adrian Kreiner! Femeia care poate da peste cap ancheta face dezvăluiri uluitoare: ”A deranjat în mod special o anumită persoană”
Câtă înghețată putem mânca, potrivit nutriționistei Mihaela Bilic: „Să nu vă fie teamă pentru ...
Câtă înghețată putem mânca, potrivit nutriționistei Mihaela Bilic: „Să nu vă fie teamă pentru siluetă, e cel mai dietetic desert”
Prognoza meteo azi, 17 iunie 2026. Zonele care nu scapă de vijelii, grindină mare și descărcări ...
Prognoza meteo azi, 17 iunie 2026. Zonele care nu scapă de vijelii, grindină mare și descărcări electrice
Vezi toate știrile