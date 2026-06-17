Dieta lui Dan Alexa după retragerea din fotbal. Ce mănâncă pentru a se păstra în formă maximă

Dan Alexa și Gabi Tamaș au câștigat Asia Express 2025, competiție care a venit la pachet cu noi conștientizăi, ambiții și obiective pe măsură. Fostul fotbalist a trecut printr-o schimbarea fizică remarcabilă. În urma experienței de la Antea 1 s-a întors în România cu 13 kilograme în minus. Deși au trecut câteva luni bune de atunci, câștigătorul Asia Express reușește să se mențină la același număr de kilograme. Care este secretul?

Fostul internațional, Dan Alexa (46 de ani) a reușit să revină la forma fizică din tinerețe. După ce a petrecut săptămâni bune în Asia Express 2025, el s-a întors acasă mai slab cu 13 kilograme, transformare ca i-a schuimbat viaț la 180 de grade.

Care este dieta lui Dan Alexa

După întoarcerea din Asia Express, Dan Alexa recunoaștea că are un stil de viață ușor „dezordonat”, motiv pentru care s-a mobilizat și și-a propus să își schimbe radical dieta alimentară. De data aceasta, obiectivele sale au fost să își implementeze o disciplină alimentară, să renunțe la o parte din vicii și să se mențină la kilogramele dorite.

Înainte să plece la Asia Express, Dan Alexa avea 92 de kilograme, a slăbit 13 kilograme, iar acum a ajuns la performanța de a avea 79 de kilograme. Dacă mulți se întreabă care este secretul, fostul fotbalist a mărturisit că mănâncă o dată la 20 de ore, bea multă cafea cu lapte, făcând astfel un fel de fasting reinventat.

El a mărturisit că singura masă din zi este seara, atunci când consumă orice își dorește și în ce cantiate vrea. Pe parcursul orelor de post, își potolește foamea consumând multă cafea cu lapte și fumând.

„Am slăbit pentru că așa am vrut eu. Am fost la Asia Express. Am slăbit foarte multe kilograme. Când m-am întors acasă, a mai urmat un Asia Express x2. Acum mă stabilizez. Nu mai vreau să mă îngraș. Aveam 92 de kilograme când am plecat la Asia Express, iar acum am 79.13 kilograme. Mănânc o dată pe zi, seara. Fac fasting 20 de ore. Dar nu simt nevoia să mănânc.. Beau cafea și o beau cu lapte și seara mănânc cât vreau”, a spus Dan Alexa în urmă cu ceva timp.

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