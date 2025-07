Ce făcea Sali Levent în timp ce filma în Pariu cu Viața: ”Ce consumam… Toată lumea știe!” Replica părinților când le-a cerut ajutorul: ”Punea mama cureaua pe mine”

În cel mai recent interviu CANCAN EXCLUSIV, Sali Levent explică ce s-a întâmplat în noaptea în care și-ar fi bătut fosta iubită, care a ajuns ulterior și în spital, și povestește cum a căzut în capcana substanțelor interzise. Fostul membru LaLa Band dezvăluie cum a scăpat de vicii și cine i-a fost alături în acest proces care a durat mai mult de un deceniu. În plus, actorul spune de ce a fost scos din proiectul Te Cunosc de Undeva.

Sali Levent vorbește sincer despre problemele sale legate de consumul de substanțe interzise și explică, fără perdea, cum a reușit să iasă din această capcană. În cel mai recent interviu CANCAN EXCLUSIV, actorul din Pariu cu Viața recunoaște că s-a luptat cu viciile mai bine de 12 ani și că, deși la un moment dat a reușit să facă o pauză de șase luni, ulterior a revenit la obiceiurile proaste.

Acesta susține că problemele au debutat încă de pe vremea când cânta în LaLa Band, alături de Dorian Popa, Alina Eremia, Sore, Liviu Teodorescu și mulți alții. La acea vreme însă, familia lui nu a bănuit nimic. Deși se distra prea tare, cei dragi nu suspectau nimic, spune actorul.

”Problemele au început la 17, 18 ani. Mă distram prea des. Ajungeam fresh la filmări, pentru că, atunci când filmam, nu făceam asta, dar în weekend da, din păcate! Da, din păcate! Mi-a luat 12 ani să înțeleg asta! Ce consumam… Toată lumea știe! Distracția albă”, a recunoscut actorul din Pariu cu Viața.

Sali Levent a cerut ajutorul familiei pentru a scăpa de vicii

Acum însă, artistul de la Te Cunosc de Undeva susține că s-a lepădat în totalitate de activitățile nepotrivite și că, datorită părinților și a iubitei, duce acum un stil de viață mult mai sănătos.

”Părinții nu au remarcat schimbarea atunci, acasă eram fresh tot timpul. Punea mama cureaua pe mine, mă spărgea dacă afla. Când apărea în presă ceva legat de asta, îi ziceam că sunt prostii. Nu am recunoscut. Abia acum, când am crescut și am picat în ele, le-am zis să mă ajute. Da, avem nevoie de ajutor. E cel mai important să recunoști că ai nevoie de ajutor. Le-am zis că am o problemă, că vreau să mă distrez nonstop, iar ei m-au ajutat, am stat cu ei…”, a spus Sali Levent.

Ba mai mult, după scandalul în care și-ar fi agresat fosta parteneră, cântărețul iubește din nou și se declară extrem de încântat de noua sa relație, alături de o creatoare de modă din Capitală.

