Ce găteau oamenii în epoca de piatră? Descoperirile i-au surprins pe cercetători

De: Diana Cernea 23/03/2026 | 07:50
Omul din epoca de piatră și gătitul, sursa- colaj CANCAN.RO

Noi cercetări sugerează că oamenii din epoca de piatră aveau o alimentație mult mai complexă decât se credea. Analiza urmelor microscopice de mâncare arsă rămase pe vase de lut vechi de mii de ani arată că vânătorii-culegători combinau diferite plante și produse animale pentru a prepara mese elaborate, potrivit CNN.

Urmele de mâncare de pe vasele antice spun o poveste nouă

Studiul, publicat în revista științifică PLOS ONE, oferă noi indicii despre alimentația vânătorilor-culegători care au trăit în Europa cu 5.000-8.000 de ani în urmă.

Savanții au analizat resturile arse de mâncare rămase pe pereții vaselor de lut, numite „foodcrusts”. Aceste depuneri au păstrat fragmente microscopice de plante și alte ingrediente folosite pentru prepararea meselor.

În total, echipa a studiat 85 de fragmente de ceramică provenite din 13 situri arheologice, întinse din zona unde actualmente se află Danemarca până în regiunea Ivanovo din Rusia. Dintre aceste fragmente, 58 conțineau resturi de plante suficient de bine conservate pentru a putea fi identificate la microscop, prin analiza structurii celulare.

Pentru a înțelege mai bine modul în care erau gătite ingredientele, cercetătorii au încercat chiar să recreeze unele dintre combinațiile descoperite. Au gătit, de exemplu, crap împreună cu fructe de călin sau au combinat diferite plante sălbatice cu pește, folosind vase de lut reproduse și punându-le pe foc deschis.

Rezultatele au arătat că oamenii din epoca de piatră nu aruncau pur și simplu ingredientele în foc, așa cum se credea până nu demult.

Regim variat și preferințe regionale

Potrivit cercetătorilor, vânătorii-culegători aveau cunoștințe aprofundate despre plantele accesibile din mediul lor: fructe, rădăcini, tuberculi și fructe de pădure. Cu toate acestea, analiza vaselor de lut arată că nu foloseau toate ingredientele disponibile, ci selectau doar anumite combinații, probabil pentru gust sau pentru felul în care ingredientele se completau între ele.

De asemenea, preferințele culinare diferă de la o regiune la alta. În zonele aflate în apropierea graniței dintre Ucraina și Rusia, de exemplu, cercetătorii au descoperit combinații frecvente de pește de apă dulce cu ierburi sălbatice. În alte regiuni din Rusia centrală, oamenii preferau să combine peștele cu plante de amarant, în timp ce în Scandinavia, inclusiv în Danemarca, vânătorii-culegători foloseau mai ales florile acestei plante.

Unele dintre ingredientele identificate în vasele preistorice sunt folosite și astăzi. Fructele de călin, de exemplu, sunt încă populare în țări precum Polonia, Ucraina sau Rusia.

Descoperirea sugerează că imaginea tradițională a oamenilor din epoca de piatră, care ar fi trăit doar din vânătoare, este incompletă. Cercetările recente arată că aceștia aveau o abordare mult mai complexă a alimentației și cunoșteau foarte bine plantele din mediul în care trăiau.

Dar în ciuda acestei noi revelații, oamenii de știință spun că mai sunt multe lucruri de descoperit despre cum erau combinate ingredientele și despre cum au apărut primele tradiții culinare ale umanității.

Studiul poate fi consultat aici.

