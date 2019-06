Ce i-a făcut un șofer de autobuz. Anda Adam a spus tot: “Mi-a spus dacă nu-mi convine, să cobor”

Anda Adam a trăit o experiență neplăcută în timpul unei călătorii cu autobuzul. Cunoscuta cântăreață a spus tot ce i s-a întâmplat în cadrul unui interviu în care a vorbit despre vacanța superbă petrecută în Mexic. Ea a recomandat câteva locuri pe care ar fi bine să le vezi măcar o dată în viață.

Anda Adam, incident neplăcut cu un șofer de autobuz

În vârstă de 39 de ani, Anda Adam a petrecut o lună întreagă într-un complex de lux din Cancun, Mexic. Vacanța a fost la începutul acestui an, însă, amintirile frumoase făcute pe acel tărâm sunt foarte proaspete în memoria artistei. Din nefericire însă, ea a experimentat un episod total neplăcut, după ce s-a urcat într-unul dintre celebrele autobuze de acolo. Ea a plătit 13 dolari pentru o cursă de nici 2 dolari, iar discuția cu șoferul mastodontului a înfuriat-o.

“Dacă ajungeți în Cancun, mergeți cu autobuzul lor, vă recomand să-l luați, pentru că este foarte cool. Au niște autobuze în care se stă mereu cu toate geamurile și ușile deschise, e muzica la maximum, șoferii cântă, dansează în timp ce conduc și merg ca nebunii. Sunt pline cu turiști, toată lumea e veselă, se dansează, e pe fericire. Noi ne-am întors de la club, de la CocoBongo, cu autobuzul la ora 3 dimineața. Omul avea și lumină de discotecă în autobuz! Ne-a stins lumina aia albă și avea neoane albastre. La un moment, dat s-a urcat și un tip care cânta de zor. A fost supertare. N-aș fi dat niciodată banii pe un taxi, în locul acestui autobuz.

Ce este foarte important e să schimbați bani în banii lor, în pesos, pentru că altfel o să fiți păcăliți. Șoferii de autobuz te taxează la urcare. Noi am dat 20 de dolari, pentru că nu aveam mărunt, nu m-am gândit la detaliul ăsta, că s-ar putea să nu aibă să ne dea rest, că ne dă în pesos și ne dă la ce curs vrea el. Ideea este că la cât ne-a dat rest, am plătit mai mult decât dacă am fi luat un taxi. Ne-a păcălit. Eu mi-am dat seama, m-am dus și i-am pus, dar nu am avut de ales, pentru că mi-a răspuns să-i dau pesos, dacă nu-mi convine sau să cobor. Deci nu aveam alternativă. Este 18 pesos de persoană, iar un dolar înseamnă în jur de 40 de pesos. Și un dolar dacă dai, tot te păcălești, deci cel mai bine e să plătești direct în banii lor. Noi eram trei persoane, ar fi trebuit să plătim 54 de pesos, să zicem doi dolari, rotunjit. Și ne-au dat rest 7 dolari, din 20. Ne-a oprit 13 dolari pentru un drum cu autobuzul. Nu ne-am uitat neapărat la diferența aia de bani, dar ne-am simțit păcăliți. Cu banii ăia ne-am fi plimbat de șapte ori”, a povestit Anda Adam în cadrul emisiunii “Star Trips&Tricks”, relatează libertatea.ro.