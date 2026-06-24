Ce mai face Aurel Boată, celebrul „Dorel” din reclamele care au făcut România să râdă. De la faimă națională la cai, festivaluri medievale și bucuria de a-și vedea fiica măritată

Puțini sunt românii care nu își amintesc replicile intrate în folclor precum „Dorele, ne mișcăm și noi mai cu talent?” sau „Era mare șobolanul ăla?”. Personajul „Dorel” a devenit un fenomen cultural, iar actorul care l-a interpretat, Aurel Boată, a cunoscut o popularitate uriașă. La mai bine de două decenii de la reclamele care l-au făcut celebru, viața sa arată complet diferit. Astăzi, fostul „Dorel” este instructor de echitație, cascador, participant la festivaluri medievale și un tată mândru care tocmai și-a văzut fiica căsătorită.

Omul din spatele lui „Dorel”

Deși întreaga țară îl cunoaște drept „Dorel”, numele său real este Aurel Boată. Născut în 1973, în satul Fărcaș din județul Dolj, acesta a ajuns încă din copilărie în apropierea Bucureștiului, la Voluntari. Viața lui nu a fost legată inițial de actorie, ci de cai. În adolescență a descoperit pasiunea pentru echitație și cascadoriile ecvestre, domeniu care avea să îi definească întreaga carieră.

De-a lungul anilor a lucrat ca instructor de călărie, cascador și figurant special în numeroase producții cinematografice, acumulând apariții în peste 30 de filme.

Reclama care l-a transformat într-un fenomen național

Celebritatea a venit odată cu seria de reclame pentru coniacul Unirea. Personajul „Dorel”, muncitorul bine intenționat, dar ghinionist și naiv, a devenit rapid unul dintre cele mai cunoscute personaje din publicitatea românească.

Replicile sale au intrat în limbajul de zi cu zi al românilor, iar numele „Dorel” a ajuns să fie asociat cu muncitorul care face greșeli sau lucrează de mântuială.

Succesul campaniei publicitare a fost uriaș, contribuind semnificativ la creșterea vânzărilor produsului și câștigând numeroase premii în industria publicității.

Momentul în care a vrut să lase totul în urmă

În urmă cu mai bine de un deceniu, Aurel Boată mărturisea că își dorește să fie văzut dincolo de personajul care l-a făcut celebru.

În 2013 declara că este șomer și că se gândește chiar să plece în străinătate pentru a munci și a învăța lucruri noi despre domeniul care îl pasiona cel mai mult: echitația.

La acea vreme spunea că obosise să fie identificat exclusiv cu „Dorel”.

„Am obosit să fiu asociat cu acel personaj, eu sunt cu totul altfel”, declara atunci actorul.

Deși popularitatea personajului nu s-a stins niciodată, Aurel Boată a ales să își concentreze energia asupra familiei și a pasiunii sale pentru cai.

Instructor de echitație și mentor pentru noile generații

În 2026, viața lui Aurel Boată este strâns legată de lumea ecvestră. Fostul actor și cascador continuă să fie instructor de echitație, iar mulți dintre elevii săi participă cu succes la competiții naționale.

Pentru el, caii au rămas centrul universului profesional, iar experiența acumulată în decenii de muncă este transmisă acum tinerilor care își doresc să urmeze acest drum. Cei care îl cunosc spun că este la fel de pasionat de acest domeniu ca în urmă cu zeci de ani, atunci când a urcat pentru prima dată în șa.

De la „Dorel” la cavaleri medievali

O altă pasiune importantă din viața lui Aurel Boată este reenactment-ul istoric. Acesta s-a alăturat Asociației „Lupii Albi”, un grup cunoscut pentru promovarea istoriei prin spectacole medievale, demonstrații ecvestre și reconstituiri istorice.

În ultimii ani a participat la numeroase festivaluri medievale din țară, unde publicul l-a putut vedea în armuri de cavaler, în demonstrații de luptă și cascadorii călare. Experiența acumulată ca instructor și cascador îl transformă într-un participant valoros la astfel de evenimente culturale.

Prietenia specială cu celebrul cascador Mohammed Jbara

Un rol important în activitatea sa actuală îl are și prietenia cu Mohammed Jbara, unul dintre cei mai cunoscuți cascadori din România.

Originar din Siria, Jbara este proprietarul unei herghelii de cai și fondatorul Asociației Culturale Valahii, organizație implicată în numeroase proiecte istorice și culturale.

Cei doi împărtășesc aceeași pasiune pentru cai, cascadorii și promovarea tradițiilor istorice, colaborând frecvent la evenimente și festivaluri.

Bucuria cea mai mare: familia

Dincolo de activitatea profesională, anul 2026 a adus și un moment extrem de emoționant în viața lui Aurel Boată.

Pe 20 iunie, acesta a sărbătorit căsătoria fiicei sale cu alesul inimii ei, unul dintre cele mai importante momente pentru orice părinte.

De asemenea, Aurel continuă să fie căsătorit cu Elena, femeia pe care o consideră marea dragoste a vieții sale și alături de care a construit o familie solidă.

„Dorel” rămâne în memoria românilor

Chiar dacă a încercat ani la rând să se desprindă de personajul care l-a făcut celebru, Aurel Boată știe că „Dorel” va rămâne mereu parte din identitatea sa publică.

Pentru milioane de români, el este omul care a dat viață unuia dintre cele mai memorabile personaje din publicitatea autohtonă.

Astăzi însă, la 53 de ani, Aurel Boată este mult mai mult decât „Dorel”: instructor de echitație, cascador, promotor al istoriei și un familist convins care și-a găsit echilibrul departe de lumina reflectoarelor.

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