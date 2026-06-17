Acasă » Știri » Ce mesaj i-a transmis fosta soție a lui Andrei Aradits fiului ei, Eric, la 3 ani de când s-a mutat în India

Ce mesaj i-a transmis fosta soție a lui Andrei Aradits fiului ei, Eric, la 3 ani de când s-a mutat în India

De: Denisa Crăciun 17/06/2026 | 23:18
Ce mesaj i-a transmis fosta soție a lui Andrei Aradits fiului ei, Eric, la 3 ani de când s-a mutat în India
Andreea Aradits, mesaj pentru fiul său/ sursa foto: social media
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Andrei Aradits și Andreea au divorțat după 17 ani de căsnicie. Ea a decis să se mute în India, iar din cauza acestor factori pare că relația cu Eric, fiul său, s-a cam rupt. În ziua în care a împlinit 21 de ani, fosta soție a actorului i-a transmis un mesaj emoționant pe rețelele de socializare.

Căsnicia dintre Andrei Aradits și Andreea a ajuns la final după 17 ani. Aceasta și-a schimbat radical viața, așadar a decis să se mute definitiv în India, acolo unde își urmează pasiunea pentru yoga și spiritualitate. Fiul lor, Eric, a rămas alături de tatăl său, iar plecarea mamei pare să fi afectat relația dintre ei. Cu toate acestea, ea vrea să se asigure că tânărul, acum în vârstă de 21 de ani, simte iubirea ei și de la distanță. Astfel, a transmis un mesaj emoționant în mediul online.

Ce mesaj i-a transmis fosta soție a lui Andrei Aradits fiului ei, Eric

Eric și mama lui, Andreea Aradits, nu au mai păstrat legătura după ce ea a decis să se mute în India. Ruptura dintre ei este una clară, însă, de curând tânărul a împlinit 21 de ani, iar fosta soție a actorului i-a transmis un mesaj impresionant pe rețelele de socializare. Aceasta vrea să îl asigure că este prezentă chiar și de la distanță, că se gândește la el în fiecare zi, dar și că îl iubește condiționat. Mai mult decât atât, este nerăbdătoare să îl revadă.

La mulți ani, iubirea mea!!! Timpul trece atât de repede și parcă te-am văzut ultima dată acum o viață. Te rog să știi că te păstrez în inima mea și mă rog și sper că într-o zi te voi vedea din nou.

Știi că o voi face pentru că inima ta este bună și pură și ești o persoană minunată, așa cum ai fost mereu. Aștept cu nerăbdare acea zi și fiecare zi în care voi fi cu tine pe această planetă și în această viață. Te iubesc MEREU! Mama, a fost mesajul în engleză pe care l-a scris fosta soție a lui Andrei Aradits.

Pe de altă parte, Andrei Aradits este foarte mândru de băiatul lui și nu îi vine să creadă că a devenit un adult.

Cred că unul dintre cele mai grele lucruri pentru un părinte este acceptarea faptului că plodul tău crește. Cam toate reproșurile către părinți sunt de tipul: „NU MAI SUNT UN COPIL, TATĂ!!”.

Mi se întâmplă să-l visez pe Eric… și e mic în capul meu. Are 9-10 ani și eu trebuie să-l protejez de cine știe ce fantasme proiectează mintea mea îngrijorată cronic. Poate are legătură cu frica de moarte? Dacă fiul meu crește, rezultă implicit că eu îmbătrânesc și mor, nu? Poate asta nu vreau să realizez?

Pentru că am momente de epifanie în care mă trezesc că mă uit la el și descopăr un om frumos, cu valori morale juste, cu umor… unu cu care mi-ar fi plăcut să mă împrietenesc în tinerețe. Am avut noroc! Nu cred că e meritul meu, mi-am dat seama pe parcurs că educația e supraestimată… depinde de ce-ți pică la ruleta genetică și de circumstanțele înconjurătoare. Caracterul lui e meritul lui.

Baftă, Eric! La mulți ani!

(Acu ai voie alcool și-n Norvegia!), a scris el.

VEZI ȘI: Andrei Aradits iubește din nou, dar… Asta nu ar mai accepta niciodată: „Așa face un bărbat”

Revedere istorică după 30 de ani! Tudor Chirilă, Cove, Medeea Marinescu și Andrei Aradits s-au întors în băncile facultății

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Anghel Damian, contactat de o victimă după serialul-documentar ”Cămătarii”: ”Apelul nostru rămâne deschis și pentru alte persoane care vor să își spună povestea”
Știri
Anghel Damian, contactat de o victimă după serialul-documentar ”Cămătarii”: ”Apelul nostru rămâne deschis și pentru alte persoane care…
De ce a plâns Leo Messi la meciul de la Cupa Mondială 2026, de fapt. Drama prin care trece fotbalistul
Știri
De ce a plâns Leo Messi la meciul de la Cupa Mondială 2026, de fapt. Drama prin care…
UIMITOR! Un sat minuscul din Europa „fură” gloria Veneției și devine noua senzație turistică
Mediafax
UIMITOR! Un sat minuscul din Europa „fură” gloria Veneției și devine noua senzație...
Calendarul Guvernului Veștea. Azi se definitivează lista miniștrilor și programul de guvernare, joi ar avea loc audierile în comisii și votul în plen – SURSE
Gandul.ro
Calendarul Guvernului Veștea. Azi se definitivează lista miniștrilor și programul de guvernare, joi...
Cristi Chivu și Adelina Chivu, iubire pe plaja din Mykonos! Imaginile anului: se sărută pe șezlong!
Prosport.ro
Cristi Chivu și Adelina Chivu, iubire pe plaja din Mykonos! Imaginile anului: se...
Cum să eviți să aduci ploșnițe acasă din metrou și transportul public: ghid de prevenție pentru navetiști
Adevarul
Cum să eviți să aduci ploșnițe acasă din metrou și transportul public: ghid...
„Eu sunt șeful”, le-a transmis Donald Trump liderilor adunați la summitul G7. Cum au reacționat cei din sală
Digi24
„Eu sunt șeful”, le-a transmis Donald Trump liderilor adunați la summitul G7. Cum...
Majorare spectaculoasă de salarii! Lanțul uriaș care operează și în România dă bani mai mulți angajaților
Mediafax
Majorare spectaculoasă de salarii! Lanțul uriaș care operează și în România dă bani...
Parteneri
Și-a surprins fanii cu o fotografie din copilărie. Imaginea care a stârnit valuri de reacții în mediul online. Nimeni nu l-a recunoscut. Tu știi cine este?
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Și-a surprins fanii cu o fotografie din copilărie. Imaginea care a stârnit valuri de reacții...
FOTO. Maria Sharapova, apariție rară în costum de baie. Cum arată rusoaica la 39 de ani
Prosport.ro
FOTO. Maria Sharapova, apariție rară în costum de baie. Cum arată rusoaica la 39 de...
Daniel Buzdugan, de urgență la spital! Era dezbrăcat și aproape inconștient
Ciao.ro
Daniel Buzdugan, de urgență la spital! Era dezbrăcat și aproape inconștient
Zina Dumitrescu ar fi împlinit 90 de ani. Amintirile Marinei Almășan: „Era ca o vulpe bătrână, trecuse prin viață.” Ultimele fotografii din azil cu „Mama Zina”
Click.ro
Zina Dumitrescu ar fi împlinit 90 de ani. Amintirile Marinei Almășan: „Era ca o vulpe...
„Green Boots” ar putea ajunge acasă. Plan pentru recuperarea celei mai macabre „borne” de pe Everest: un alpinist mort acum 30 de ani
Digi 24
„Green Boots” ar putea ajunge acasă. Plan pentru recuperarea celei mai macabre „borne” de pe...
Este polițistul de vină? Două tramvaie s-au izbit după ce agentul a făcut semn vatmanului să treacă
Promotor.ro
Este polițistul de vină? Două tramvaie s-au izbit după ce agentul a făcut semn vatmanului...
BANCUL ZILEI. MARIA: – Bă Ioane, dacă îți bag un piranha în chiloți, știi ce face?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. MARIA: – Bă Ioane, dacă îți bag un piranha în chiloți, știi ce...
Reduceri la Lidl: produse Parkside pentru grădină și un gadget pentru grătar atrag atenția în oferta săptămânii
go4it.ro
Reduceri la Lidl: produse Parkside pentru grădină și un gadget pentru grătar atrag atenția în...
Ce s-a aflat despre lemnul viorilor lui Stradivari?
Descopera.ro
Ce s-a aflat despre lemnul viorilor lui Stradivari?
După 12 ani de absență, seria se întoarce
Go4Games
După 12 ani de absență, seria se întoarce
Calendarul Guvernului Veștea. Azi se definitivează lista miniștrilor și programul de guvernare, joi ar avea loc audierile în comisii și votul în plen – SURSE
Gandul.ro
Calendarul Guvernului Veștea. Azi se definitivează lista miniștrilor și programul de guvernare, joi ar avea...
Tags:
ULTIMA ORĂ
Daveigh Chase a murit la 35 de ani. Care este cauza decesului actriței din „The Ring” și „Donnie ...
Daveigh Chase a murit la 35 de ani. Care este cauza decesului actriței din „The Ring” și „Donnie Darko”
Anghel Damian, contactat de o victimă după serialul-documentar ”Cămătarii”: ”Apelul nostru ...
Anghel Damian, contactat de o victimă după serialul-documentar ”Cămătarii”: ”Apelul nostru rămâne deschis și pentru alte persoane care vor să își spună povestea”
De ce a plâns Leo Messi la meciul de la Cupa Mondială 2026, de fapt. Drama prin care trece fotbalistul
De ce a plâns Leo Messi la meciul de la Cupa Mondială 2026, de fapt. Drama prin care trece fotbalistul
Ultima postare a lui Lucian Isar. Fostul concurent de la Românii au talent a murit la 44 de ani
Ultima postare a lui Lucian Isar. Fostul concurent de la Românii au talent a murit la 44 de ani
El Nino ar putea provoca fenomene meteo extreme în întreaga lume. Avertismentul îngrijorător al oamenilor ...
El Nino ar putea provoca fenomene meteo extreme în întreaga lume. Avertismentul îngrijorător al oamenilor de știință
De ce nu este bine să setezi aerul condiționat la 16°C. Mulți români fac această greșeală
De ce nu este bine să setezi aerul condiționat la 16°C. Mulți români fac această greșeală
Vezi toate știrile