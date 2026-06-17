Ce mesaj i-a transmis fosta soție a lui Andrei Aradits fiului ei, Eric, la 3 ani de când s-a mutat în India

Andrei Aradits și Andreea au divorțat după 17 ani de căsnicie. Ea a decis să se mute în India, iar din cauza acestor factori pare că relația cu Eric, fiul său, s-a cam rupt. În ziua în care a împlinit 21 de ani, fosta soție a actorului i-a transmis un mesaj emoționant pe rețelele de socializare.

Căsnicia dintre Andrei Aradits și Andreea a ajuns la final după 17 ani. Aceasta și-a schimbat radical viața, așadar a decis să se mute definitiv în India, acolo unde își urmează pasiunea pentru yoga și spiritualitate. Fiul lor, Eric, a rămas alături de tatăl său, iar plecarea mamei pare să fi afectat relația dintre ei. Cu toate acestea, ea vrea să se asigure că tânărul, acum în vârstă de 21 de ani, simte iubirea ei și de la distanță. Astfel, a transmis un mesaj emoționant în mediul online.

Ce mesaj i-a transmis fosta soție a lui Andrei Aradits fiului ei, Eric

Eric și mama lui, Andreea Aradits, nu au mai păstrat legătura după ce ea a decis să se mute în India. Ruptura dintre ei este una clară, însă, de curând tânărul a împlinit 21 de ani, iar fosta soție a actorului i-a transmis un mesaj impresionant pe rețelele de socializare. Aceasta vrea să îl asigure că este prezentă chiar și de la distanță, că se gândește la el în fiecare zi, dar și că îl iubește condiționat. Mai mult decât atât, este nerăbdătoare să îl revadă.

La mulți ani, iubirea mea!!! Timpul trece atât de repede și parcă te-am văzut ultima dată acum o viață. Te rog să știi că te păstrez în inima mea și mă rog și sper că într-o zi te voi vedea din nou. Știi că o voi face pentru că inima ta este bună și pură și ești o persoană minunată, așa cum ai fost mereu. Aștept cu nerăbdare acea zi și fiecare zi în care voi fi cu tine pe această planetă și în această viață. Te iubesc MEREU! Mama, a fost mesajul în engleză pe care l-a scris fosta soție a lui Andrei Aradits.

Pe de altă parte, Andrei Aradits este foarte mândru de băiatul lui și nu îi vine să creadă că a devenit un adult.

Cred că unul dintre cele mai grele lucruri pentru un părinte este acceptarea faptului că plodul tău crește. Cam toate reproșurile către părinți sunt de tipul: „NU MAI SUNT UN COPIL, TATĂ!!”. Mi se întâmplă să-l visez pe Eric… și e mic în capul meu. Are 9-10 ani și eu trebuie să-l protejez de cine știe ce fantasme proiectează mintea mea îngrijorată cronic. Poate are legătură cu frica de moarte? Dacă fiul meu crește, rezultă implicit că eu îmbătrânesc și mor, nu? Poate asta nu vreau să realizez? Pentru că am momente de epifanie în care mă trezesc că mă uit la el și descopăr un om frumos, cu valori morale juste, cu umor… unu cu care mi-ar fi plăcut să mă împrietenesc în tinerețe. Am avut noroc! Nu cred că e meritul meu, mi-am dat seama pe parcurs că educația e supraestimată… depinde de ce-ți pică la ruleta genetică și de circumstanțele înconjurătoare. Caracterul lui e meritul lui. Baftă, Eric! La mulți ani! (Acu ai voie alcool și-n Norvegia!), a scris el.

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