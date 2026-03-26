Ce nu îi dă pace lui Radu Vâlcan în Thailanda? Prezentatorul face dezvăluiri despre noul sezon Insula iubirii

Filmările pentru noul sezon al emisiunii Insula Iubirii sunt în plină desfășurare. De când este acolo, ceva nu îi dă pace lui Radu Vâlcan, prezentatorul emisiunii. Acesta arată întregii lumi prin ce experiențe trece în Thailanda.

Radu Vâlcan este unul dintre cei mai apreciați prezentatori din România, mai ales datorită sincerității de care dă dovadă de fiecare dată. Acesta se află la cârma show-ului Insula Iubirii încă de la primul sezon, iar de atunci arată fanilor prin ce situații trece în timpul filmărilor. Vedeta a făcut dezvăluiri incredibile pe rețelele de socializare. El a explicat că nu are liniște din cauza zgomotului provocat de cicade.

Ce îl deranjează pe Radu Vâlcan la filmările pentru Insula Iubirii

Insula Iubirii este un reality show foarte așteptat de public. Fiecare sezon aduce noi cupluri care își testează limitele și relația. Ca de fiecare dată, Radu Vâlcan este cel care prezintă într-un mod excepțional poveștile de iubire care trec prin testul suprem. Încă de la primul sezon, Vâlcan arată pe rețelele de socializare cum este viața în Thailanda, în timpul filmărilor. De data aceasta, celebrul prezentator a povestit în mediul online ce nu îi dă pace.

Prin intermediul unui videoclip postat pe social media, Radu Vâlcan a făcut o dezvăluire incredibilă. El a explicat că zgomotul făcut de cicade nu îi dă iniște în Thailanda. Acesta a spus că nu mai suportă sunetul care este foarte puternic.

M-au rupt cicadele astea, a mărturisit Radu Vâlcan pe Instagram.

Cicadele sunt prezente în Thailanda, mai ales în timpul verii. Ele sunt cunoscute pentru zumzetul puternic pe care îl produc.

De ce nu îl vizitează Adela Popescu pe Radu Vâlcan

În fiecare an, Adela Popescu, soția prezentatorului a mers să îl viziteze atunci când aveau loc filmările pentru emisiune. De această dată, însă, vedeta nu a ajuns în țara exotică. Radu Vâlcan a explicat că motivul pentru care au luat decizia de a nu merge este din cauza conflictului care are loc în acest moment în Orientul Mijlociu.

În acest an am hotrărât să nu vină, o să stea alături de copii, având în vedere situațua actuală. Ne-am fi dorit enorm să petrecem timp împreună, dar din păcate asta este situația și din fericire ea este acolo, a spus prezentatorul.

