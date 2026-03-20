Ce nume poartă fiul cel mic al lui Enrique Iglesias. Anna Kournikova a postat imagini rare cu cei patru copii ai cuplului

De: Daniel Matei 20/03/2026 | 22:50
Enrique Iglesias și partenera sa, Anna Kournikova, au devenit părinți pentru a patra oară în luna decembrie, dar nu au spus până acum care este numele pe care l-au ales pentru cel mai mic copil al lor.

Acum, fosta jucătoare de tenis, în vârstă de 44 de ani, a dezvăluit în sfârșit numele fiului ei, postând joi pe Instagram o fotografie rară cu copiii ei și ai lui Enrique, în vârstă de 50 de ani, scrie Daily Mail.

Fotografia îl arată pe bebelușul de trei luni stând în poala surorii sale Mary, în vârstă de șase ani, în timp ce gemenii Lucy și Nicholas, în vârstă de opt ani, pozau alături de ei pe ceea ce părea a fi o barcă în Miami, Florida, scrie sursa citată.

Postarea a venit la scurt timp după ce partenerul ei, Enrique Iglesias, și-a surprins fanii cu o imagine rară de familie. De această dată, însă, Anna a ales să ofere un detaliu în plus și a menționat numele tuturor celor patru copii ai lor. „Lucy, Nicolas, Mary și Romeo”, a scris ea, dezvăluind astfel că mezinul familiei este băiețel și poartă numele Romeo. De asemenea, textul ei a fost însoțit și de patru emoji-uri sub formă de inimioară, câte una pentru fiecare copil.

„Ce nume minunat ați ales!”, „Un nume superb pentru un bebeluș adorabil!”, „Sunteți o familie atât de frumoasă, Dumnezeu să vă binecuvânteze!”, „Romeo Iglesias – un nume deosebit!”, „Felicitări pentru familia voastră minunată și vă mulțumim că ne permiteți să-i vedem pe cei mici!”, sunt doar câteva dintre comentariile lăsate de fani la postarea fostei jucătoare de tenis.

Anna Kournikova și Enrique Iglesias au patru copii împreună

Cei doi s-au cunoscut în anul 2001, pe platourile de filmare ale videoclipului pentru piesa „Escape” a lui Enrique Iglesias. Chimia dintre ei a fost evidentă încă de atunci, iar relația lor a început la scurt timp după colaborare. Deși au fost constant în atenția publicului, au ales să își păstreze viața personală cât mai privată, evitând aparițiile excesive și declarațiile detaliate despre relația lor.

În ciuda faptului că sunt împreună de peste două decenii, Enrique Iglesias și Anna Kournikova nu au confirmat oficial dacă sunt căsătoriți, ceea ce a alimentat numeroase speculații de-a lungul anilor.

Cei doi au împreună patru copii. În decembrie 2017, au devenit părinții unor gemeni, un băiat și o fată, pe nume Nicholas și Lucy. Ulterior, în ianuarie 2020, au avut o a treia fiică, pe nume Mary. Romeo a venit pe lume pe 17 decembrie 2025. Enrique a vorbit ocazional despre viața de familie, spunând că își dedică mult timp copiilor și că rolul de tată este cea mai importantă parte a vieții sale.

CITEȘTE ȘI:

Enrique Iglesias, tată pentru a patra oară! Anna Kournikova a născut: „Soarele meu”

Enrique Iglesias, tată pentru a patra oară! Anna Kournikova este însărcinată

Recomandarea video

Iți recomandăm
Bruce Willis a împlinit 71 de ani. Imagini de colecție publicate de Demi Moore cu actorul și nepoata sa
Showbiz internațional
Bruce Willis a împlinit 71 de ani. Imagini de colecție publicate de Demi Moore cu actorul și nepoata…
Cillian Murphy, interviu despre „Peaky Blinders”. Ce spune actorul despre noul proiect din celebra serie
Showbiz internațional
Cillian Murphy, interviu despre „Peaky Blinders”. Ce spune actorul despre noul proiect din celebra serie
NYT: Donald Trump a pus ochii pe Transilvania, dar proiectul vizează un teren lângă groapa de gunoi
Mediafax
NYT: Donald Trump a pus ochii pe Transilvania, dar proiectul vizează un teren...
Cele mai tari glume și meme-uri cu Chuck Norris, celebrul actor care ne-a părăsit la 86 de ani
Gandul.ro
Cele mai tari glume și meme-uri cu Chuck Norris, celebrul actor care ne-a...
FOTO. Imagini hot cu soția lui Gabi Tamaș! Ioana arată spectaculos
Prosport.ro
FOTO. Imagini hot cu soția lui Gabi Tamaș! Ioana arată spectaculos
Destinația surpriză unde poți face o vacanță de o săptămână cu mai puțin de 300 de euro: atrage tot mai mulți turiști
Adevarul
Destinația surpriză unde poți face o vacanță de o săptămână cu mai puțin...
Misterul dinților de om de pe un trotuar din Germania
Digi24
Misterul dinților de om de pe un trotuar din Germania
Un băiat de 10 ani a murit în urma unui accident între o mașină și un TIR plin cu paleți
Mediafax
Un băiat de 10 ani a murit în urma unui accident între o...
Parteneri
Dieta Dianei Munteanu la 45 de ani. Ce mănâncă prezentatoarea pentru a se menține în formă! Imagini incendiare cu blondina
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Dieta Dianei Munteanu la 45 de ani. Ce mănâncă prezentatoarea pentru a se menține în...
Simona Halep s-a săturat să fie bârfită după divorț şi a răbufnit: „Trăiesc din poveştile altora!”
Prosport.ro
Simona Halep s-a săturat să fie bârfită după divorț şi a răbufnit: „Trăiesc din poveştile...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Horoscop săptămâna 21-27 martie. Patru zodii sunt protejate de Dumnezeu, după echinocțiul de primăvară 2026
Click.ro
Horoscop săptămâna 21-27 martie. Patru zodii sunt protejate de Dumnezeu, după echinocțiul de primăvară 2026
Fantoma anului 1988. Misiunea riscantă a lui Trump pentru Strâmtoarea Ormuz și riscul repetării unui incident de acum patru decenii
Digi 24
Fantoma anului 1988. Misiunea riscantă a lui Trump pentru Strâmtoarea Ormuz și riscul repetării unui...
Chuck Norris, moartea unui mit cultural global: „Îngrijorarea e ca un balansoar: te ține ocupat, dar nu te duce nicăieri”
Digi24
Chuck Norris, moartea unui mit cultural global: „Îngrijorarea e ca un balansoar: te ține ocupat,...
Situația ciudată din noul Cod Rutier 2026: Poți circula cu o căruță pe drumul public, dar nu cu motocultorul. De ce?
Promotor.ro
Situația ciudată din noul Cod Rutier 2026: Poți circula cu o căruță pe drumul public,...
BANCUL ZILEI. Profa: – Bulă, ce îmi oferi să fac dragoste cu tine?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Profa: – Bulă, ce îmi oferi să fac dragoste cu tine?
Cel mai nemeritat Oscar din toate timpurile în opinia actriței Glenn Close: „Nu are sens”
go4it.ro
Cel mai nemeritat Oscar din toate timpurile în opinia actriței Glenn Close: „Nu are sens”
Rădăcina care te vindecă peste noapte! O poți pune în orice!
Descopera.ro
Rădăcina care te vindecă peste noapte! O poți pune în orice!
Unul dintre cel dorite jocuri de Xbox va fi lansat și pe PlayStation
Go4Games
Unul dintre cel dorite jocuri de Xbox va fi lansat și pe PlayStation
Cele mai tari glume și meme-uri cu Chuck Norris, celebrul actor care ne-a părăsit la 86 de ani
Gandul.ro
Cele mai tari glume și meme-uri cu Chuck Norris, celebrul actor care ne-a părăsit la...
Două țări europene oferă mii de locuri de muncă în sezonul estival. Ce salarii se oferă
Două țări europene oferă mii de locuri de muncă în sezonul estival. Ce salarii se oferă
Filmul care a cucerit telespectatorii la nivel internațional. Îl poți vedea pe Netflix
Filmul care a cucerit telespectatorii la nivel internațional. Îl poți vedea pe Netflix
Nu mai e cale de întoarcere! Toto Dumitrescu, la un pas de închisoare! Ce a stabilit instanța după ...
Nu mai e cale de întoarcere! Toto Dumitrescu, la un pas de închisoare! Ce a stabilit instanța după ce actorul a fugit de la locul accidentului
Adevăratul motiv pentru care Jador a divorțat de Oana Ciocan: „Sunt conștient că este greu”
Adevăratul motiv pentru care Jador a divorțat de Oana Ciocan: „Sunt conștient că este greu”
Bruce Willis a împlinit 71 de ani. Imagini de colecție publicate de Demi Moore cu actorul și nepoata ...
Bruce Willis a împlinit 71 de ani. Imagini de colecție publicate de Demi Moore cu actorul și nepoata sa
Ruxandra Luca și Andreea Popescu se consolează reciproc la Brasserie. Duo-ul la care nu te așteptai! ...
Ruxandra Luca și Andreea Popescu se consolează reciproc la Brasserie. Duo-ul la care nu te așteptai! Divorțatele anului și-au unit forțele
Vezi toate știrile