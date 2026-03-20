Ce nume poartă fiul cel mic al lui Enrique Iglesias. Anna Kournikova a postat imagini rare cu cei patru copii ai cuplului

Enrique Iglesias și partenera sa, Anna Kournikova, au devenit părinți pentru a patra oară în luna decembrie, dar nu au spus până acum care este numele pe care l-au ales pentru cel mai mic copil al lor.

Acum, fosta jucătoare de tenis, în vârstă de 44 de ani, a dezvăluit în sfârșit numele fiului ei, postând joi pe Instagram o fotografie rară cu copiii ei și ai lui Enrique, în vârstă de 50 de ani, scrie Daily Mail.

Fotografia îl arată pe bebelușul de trei luni stând în poala surorii sale Mary, în vârstă de șase ani, în timp ce gemenii Lucy și Nicholas, în vârstă de opt ani, pozau alături de ei pe ceea ce părea a fi o barcă în Miami, Florida, scrie sursa citată.

View this post on Instagram A post shared by Anna Kournikova Iglesias (@annakournikova)

Postarea a venit la scurt timp după ce partenerul ei, Enrique Iglesias, și-a surprins fanii cu o imagine rară de familie. De această dată, însă, Anna a ales să ofere un detaliu în plus și a menționat numele tuturor celor patru copii ai lor. „Lucy, Nicolas, Mary și Romeo”, a scris ea, dezvăluind astfel că mezinul familiei este băiețel și poartă numele Romeo. De asemenea, textul ei a fost însoțit și de patru emoji-uri sub formă de inimioară, câte una pentru fiecare copil.

„Ce nume minunat ați ales!”, „Un nume superb pentru un bebeluș adorabil!”, „Sunteți o familie atât de frumoasă, Dumnezeu să vă binecuvânteze!”, „Romeo Iglesias – un nume deosebit!”, „Felicitări pentru familia voastră minunată și vă mulțumim că ne permiteți să-i vedem pe cei mici!”, sunt doar câteva dintre comentariile lăsate de fani la postarea fostei jucătoare de tenis.

Anna Kournikova și Enrique Iglesias au patru copii împreună

Cei doi s-au cunoscut în anul 2001, pe platourile de filmare ale videoclipului pentru piesa „Escape” a lui Enrique Iglesias. Chimia dintre ei a fost evidentă încă de atunci, iar relația lor a început la scurt timp după colaborare. Deși au fost constant în atenția publicului, au ales să își păstreze viața personală cât mai privată, evitând aparițiile excesive și declarațiile detaliate despre relația lor.

În ciuda faptului că sunt împreună de peste două decenii, Enrique Iglesias și Anna Kournikova nu au confirmat oficial dacă sunt căsătoriți, ceea ce a alimentat numeroase speculații de-a lungul anilor.

Cei doi au împreună patru copii. În decembrie 2017, au devenit părinții unor gemeni, un băiat și o fată, pe nume Nicholas și Lucy. Ulterior, în ianuarie 2020, au avut o a treia fiică, pe nume Mary. Romeo a venit pe lume pe 17 decembrie 2025. Enrique a vorbit ocazional despre viața de familie, spunând că își dedică mult timp copiilor și că rolul de tată este cea mai importantă parte a vieții sale.

