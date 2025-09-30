Ce pensie are Dorin Cocoș după 44 de ani de muncă. Motivul pentru care nu îi intră toți banii pe card: ”Pot să arăt fluturașul”

Dorin Cocoș, fostul soț al Elenei Udrea, a dezvăluit ce pensie încasează lunar de la statul român. După 44 de ani în câmpul muncii, comparativ cu oamenii de rând din România, politicianul obține o pensie destul de mare, însă nici de aceștia nu se poate bucura în totalitate. Care este, de fapt, motivul pentru care nu primește toți banii pe card?

Recent, invitat în emisiunea lui Dan Diaconescu, Dorin Cocoș a vorbit public despre o parte din scandalurile în care a fost implicat de-a lungul carierei sale. Fostul soț al Elenei Udrea a adus în discuție unul dintre cele mai răsunătoare cazuri de corupție din România: Dosarul ANRP. În urma anchetelor, printre persoanele implicate în schema de corupție au fost și Dorin Cocoș și Gheorghe Stelian, zis Stelu de la ANRP, oameni de afaceri și angajați ANRP – vezi AICI detalii.

Ce pensie primește Dorin Cocoș de la statul român

În primă instanță, Dorin Cocoș a primit o condamnare de trei ani de închisoare pentru trafic de influență într-un dosar privind retrocedări ilegale de la ANRP, însă, în urma aplicării deciziilor Curții Constituționale privind prescripția faptelor, procesul penal a fost încheiat, iar pedepsele au fost anulate. Cu toate acestea, fostul soț al Elenei Udrea a fost obligat să plătească suma de 10 milioane de euro, bani obținuți ilegal în acest dosar.

După 44 de ani petrecuți în câmpul muncii, Dorin Cocoș încasează de la statul român o pensie de 4.500 de lei/lună, însă o parte din bani îi sunt opriți de ANAF. Acesta a dezvăluit că primește lunar 2.000 de lei pe card, pentru că restul de 33% din pensie sunt reținuți din cauza datoriilor ANRP.

„Am copii, sunt bine, mi-e bine. Am și pensie acuma, sunt pensionar, dar din cauza lui Stelu, 33% din pensie îmi ia ANAF, că mai am datorii la ANRP. Am 4.500 de lei pensie, dar nu iau decât 2.000. Pot să arăt fluturașul. După 44 de ani de muncă poate statul să îmi dea mai mult?”, a declarat Dorin Cocoș la Dan Diaconescu Direct.

Elena Udrea și Dorin Cocoș au fost căsătoriți timp de 10 ani și au divorțat oficial în anul 2013. Cei doi și-au refăcut viața și au decis să rămână în relații bune. Relația dintre ei se bazează pe înțelegere și respect reciproc.

Cum a fost păcălit Dorin Cocoș de „Stelu-ANRP” să cumpere un teren de 3 milioane de euro, pe care nu se putea construi nimic: ”Am vrut să-l dau înapoi”

Dorin Cocoș, scandal de proporții la vila lui Stelu-ANRP! Fostul soț al Elenei Udrea a răbufnit: ”Dă, bă, banii!”