Deși, încă din vară, Ferma Dacilor a început să funcționeze parțial, de sărbători totul a fost închis. Având în vedere tragedia din a doua zi de Crăciun a anului 2023, patronul Cornel Dinicu a decis să nu deschidă porțile fermei. Restaurantul de odinioară a fost complet distrus în incendiu, dar acum oaspeții sunt primiți pe terasa care funcționa ca un spațiu secundar. CANCAN.RO a aflat ce planuri are proprietarul cu Ferma Dacilor, care el însuși și-a pierdut fiul în tragedia de pe domeniul din localitatea Tohani.

În anul 2023, un incendiu puternic a devastat pensiunea Ferma Dacilor, din localitatea Tohani, județul Prahova. S-a întâmplat chiar în doua zi de Crăciun, iar incendiul a făcut mai multe victime. Este vorba despre persoane apropiate familiei lui Cornel Dinicu, proprietarul fermei. Acesta le invitase la Ferma Dacilor să petreacă sărbătorile de iarnă împreună.

În acea zi tragică, și-au pierdut viața opt persoane, dintre care și trei copii, inclusiv fiul de 11 ani al lui Cornel Dinicu. Tatăl celorlalți doi copii, de 11 și 16 ani, a murit și el, încercând să-i salveze. Pe lista îndoliată se mai regăsesc o tânără handbalistă de 20 de ani și fiul generalului Petru Băiceanu, şef al Direcţiei Generale de Informaţii a Armatei. Vlad Băiceanu avea 21 de ani și era student.

La aproape șapte luni de la tragedie, în iulie, patronul Cornel Dinicu a încercat să repună pe picioare Ferma Dacilor. La acea vreme, spațiul de pregătire a bucatelor era improvizat în aer liber: la grătar, la proțap sau în rulote mobile.

De atunci, însă, lucrurile s-au schimbat, iar încet, încet activitatea reintră în normal.

Restaurantul de odinioară nu mai există, fiind distrus în totalitate în incendiu. Mesele și evenimentele se organizează, însă, pe o terasă, care, pe vremuri, funcționa ca un corp secundar. Patronul Cornel Dinicu are, însă, planuri mari cu Ferma Dacilor.

”Restaurantul care era nu mai există. Aveam o terasă în partea de sus, practic, al doilea restaurant, care este, de fapt, o terasă și cu aceea funcționăm. La cazare încă nu am dat drumul, că așteptăm să mai iasă două, trei hârtii. Teoretic, putem să funcționăm oricând, am avut inspecție și de la ISU. Am putea să funcționăm oricând, dar mai așteptăm niște avize și o să dăm drumul. Nu avem nicio restricție”, a spus, pentru CANCAN.RO , Cornel Dinicu.

Chiar dacă sărbătorile de iarnă ar fi putut să-i aducă profituri bunicele, patronul a preferat să țină Ferma Dacilor închisă.

”Nu am deschis, pentru că evident are legătură cu tragedia, este normal. Și că muncesc acolo îmi este foarte greu, dar trebuie să trăim și noi din ceva, trebuie să muncim. Mai am patru copii pe care trebuie să-i cresc. Am responsabilități și facturi de plătit, nu mi le plătește nimeni. Că-mi face plăcere, că nu-mi face plăcere, trebuie să muncesc, pur și simplu”, a mai adăugat Cornel Dinicu.