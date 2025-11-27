Ce probleme are Cuza de când face fasting. Are deja 2 zile de post: „Mi-a fost rău, rău”

Cuza a decis să intre în rândul celor care încearcă să facă fasting. Acesta a început deja procesul și de 56 de ore nu a mai mâncat nimic. Se află la prima încercare de acest fel și a împărtășit tot cu fanii din mediul online. Drumul nu este ușor, dar nici Cuza nu se lasă.

În ultima perioadă, Cuza a hotărât să fie ceva mai atent la corpul și la sănătatea sa, așa că a decis să încerce să facă fasting. Planul este unul ambițios, căci acesta are de gând să nu mănânce nimic timp de 72 de ore.

„Încerc 72 h sau 3 zile pentru cine a jucat fotbal la matematică”, a transmis Cuza cu entuziasm.

Cuza vrea să facă un fasting de 3 zile

Primele 48 de ore fără mâncare nu i-au pus mari probleme lui Cuza. Chiar dacă a fost înconjurat numai de preparate delicioase, el a reușit să se abțină fără probleme. Mai mult, a observat că se simte mult mai bine și are și multă energie.

„Aproape 48 de ore de fasting! Mai greu cu mintea… corpul e ok. În ultimele șase ore, am început să poftesc și la ce mâncam în copilărie. Gol în stomac aproape permanent, dar energia e la alt nivel. Nu există oboseală, uneori mă concentrez foarte greu, dar revin rapid la normal! Ce să mai, ca greutate 5/10, ca gânduri la pofte 8/10… sper ca mâine să fie și mai bine! P.S: Astăzi, ca niciodată, toată ziua am fost înconjurat de mâncare… greu cu mâncarea în față!”, a spus Cuza, în mediul online.

Ce probleme are Cuza de când face fasting

Dacă primele 48 de ore au fost relativ ușoare, Cuza a ajuns acum la 56 de ore de fasting și a mărturisit că nu se simte prea bine. Acesta s-a confruntat cu stări de rău toată noaptea. Însă, încă nu a renunțat și încearcă să își atingă obiectivul.

„Update din jurnalul meu de fastinger. Am ajuns la 56 sau 58 de ore. 56 sau 58 zic pentru că ultima masă a fost acum două zile la 10 seara și ultimul pahar de vin a fost la 12 și calculez cum vreau eu. Azi noapte mi-a fost rău, mi-a fost rău, rău. De trei ori m-am trezit cu greață, cu stări de amețeală, cu stări de vomă, cu aciditate. Adică atât de rău mi-a fost încât am fost pe punctul… în timp ce m-am trezit ultima dată, am zis că dacă mă mai trezesc odată renunț, mă duc repede și mănânc ceva, iau niște electroliți și gata, renunț la tot. Norocul e că am adormit și m-a trezit alarma de dimineață. E mai dificil astăzi față de dimineața de ieri, energia e mai bună, în schimb starea e mai dubioasă, mă deranjează stomacul, un pic de amețeală. Am luat niște apă cu sare. Dar continuăm. Continuăm cât se poate. Dacă o să mă simt rău, mă opresc. Oricum am reușit mai mult decât am reușit până acum”, a transmis Cuza, joi dimineață.

Ce gustări „vinovate” pot fi introduse în dietă, potrivit dr. nutritionist Mihaela Bilic: „Consumul trebuie să fie făcut conștient”

Dieta ”minune” a Elenei Cârstea! Cum a slăbit miraculos, până a ajuns la 50 kg