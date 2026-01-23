Ce rată plătești la un credit de 5.000 de euro pe 5 ani. Cât plătești în total

Uneori, un credit bancar poate părea o soluție rapidă pentru acoperirea unor cheltuieli urgente sau pentru finanțarea unor proiecte personale, însă costul total depinde în mod direct de dobânda aplicată de bancă.

În prezent, instituțiile financiare practică dobânzi anuale cuprinse, în general, între 6% și 12%, în funcție de profilul clientului, istoricul de creditare și politica internă a fiecărei bănci. Aceste diferențe se reflectă imediat în valoarea ratei lunare și în suma finală de rambursat.

Ce rată plătești la un credit de 5.000 de euro pe 5 ani

Pentru un credit de 5.000 de euro pe 60 de luni, rata lunară se situează, în medie, între 95 și 120 de euro. În cazul unei dobânzi fixe de aproximativ 9% – 10%, considerată o valoare medie pentru piața actuală, rata lunară ajunge la 105 – 110 euro.

Această situație este întâlnită cel mai des în cazul creditelor de nevoi personale fără garanții, unde costurile sunt mai ridicate decât la împrumuturile garantate.

Totodată, diferențele dintre rate sunt generate de modul în care se calculează dobânda, de comisioanele incluse în contract și de eventualele costuri suplimentare, precum asigurările obligatorii.

Chiar dacă unele bănci au eliminat comisioanele de analiză sau administrare, dobânda rămâne elmentul principal care determină suma totală de plată. De asemenea, un client cu un scor de credit mai bun poate obține o dobândă mai mică, ceea ce reduce semnificativ costul final al împrumutului.

Cât plătești în total

În ceea ce privește suma totală de rambursat, pentru un credit de 5.000 de euro pe 5 ani, costul final se situează, în majoritatea cazurilor, între 6.400 și 6.600 de euro. Această valoare include atât principalul, cât și dobânzile acumulate pe parcursul celor 60 de luni. Practic, costul real al creditului este de aproximativ 1.400 – 1.600 de euro, în funcție de dobânda exactă și de comisioanele aplicate.

Mai mult, chiar și o diferență de câteva procente în dobândă poate modifica semnificativ suma totală de plată, motiv pentru care este esențial ca solicitantul să compare ofertele mai multor bănci înainte de a lua o decizie.

Pentru cei care analizează oportunitatea unui astfel de împrumut, este important de reținut că rata lunară trebuie să fie sustenabilă pe termen lung, iar costurile totale trebuie înțelese încă din momentul semnării contractului.

