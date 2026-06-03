Ce ritual are Alina Sorescu pentru a se menține în formă? Nu e adepta dietelor

După divorțul de Alexandru Ciucu, Alina Sorescu (39 de ani) a revenit în atenția publicului într-o formă de zile mari. Pe lângă rutina zilnică de la care nu se abate sub nicio formă, artista a dezvăluit secretul din spatele unei siluete fără cusur.

Alina Dorescu a devenit mamă pentru prima dată în anul 2014, când a născut o fetiță, iar a doua oară în 2016, când a născut a doua oară. De atunci, Alina Sorescu a trecut prin mai multe transformări fizice, însă, de-a lungul timpului, a reușit să nu se abată de la regulile stricte care i-au dictat programul și să își mențină o viață disciplinată.

Alina Sorescu: „Încerc să mă îngrijesc, să mă mențin”

Alina Sorescu reușește să își mențină greutatea dorită datorită rutinei sale zilnice. Ea a mărturisit că încearcă, pe cât posibil, să evite excesele alimentare și să facă mișcare fizică ori de câte ori îi permite programul. Mai mult de atât, artista a precizat că nu a ținut niciodată diete sau cure de slăbire severe, preferând să își asculte nevoile corpului și să adopte un stil de viață echilibrat.

Alina Sorescu a mărturisit că începe micul dejun cu o cafea, iar în restul zilei apelează la o firmă de catering care îi pregătește meniul pe o zi întreagă, adaptat inclusiv nevoilor calorice. Printre slăbiciunile la care nu poate renunța se numără mâncărurile gătite de mama sa, precum salata de vinete și tocăniță de cartofi

Încerc să nu fac excese de niciun fel. Nu am vreun secret. Încerc să am grijă! Am ținut și diete dar nu diete foarte drastice. Am în general grijă la ceea ce mănânc, să nu fac excese de niciun fel. Cred că asta este cheia! Să ai un stil de viață mai sănătos, în general. Cred că dietele foarte drastice nu duc la nimic bun pe termen lung mai ales că slăbești rapid și poți pune la loc imediat. Nu a fost nevoie să țin astfel de diete drastice ci mai degrabă să învăț să îmi creez un regim echilibrat. Încerc să fac și mișcare, nu atât de multă pe cât mi-aș dori, asta ar fi pe lista mea de priorități în viitorul foarte apropiat. Încerc să mă îngrijesc, să mă mențin. Și ceea ce fac, fiind mereu înconjurată de copii, probabil că și asta mă ajută să am mereu un tonus, o stare bună și să am ceva fresh care să simt că vine din tot ce mă înconjoară.”, a spus Alina Sorescu pentru Click!.

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