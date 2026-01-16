Acasă » Știri » Ce salariu are o bonă asiatică în România, în 2026. Câți bani primește lunar, pe lângă cazare și mâncare

De: Denisa Iordache 16/01/2026 | 11:36
Bonele asiatice sunt din ce în ce mai întâlnite în familiile românilor înstăriți. Acestea nu doar că sunt angajate, dar reușesc în cele mai multe cazuri să intre în familie, pentru că petrec foarte mult timp alături de aceasta și sunt cazate, de obicei, chiar în casele angajatorilor. Cât câștigă acestea, pe lângă cazare și mâncare?

Nu doar bonele asiatice sunt într-un număr tot mai mare în România. Românii apelează la șoferi, asistenți personali sau bucătari, care ajung să își petreacă non-stop timpul cu angajatorii lor. Tocmai din această cauză, Guvernul a decis să scadă eliberarea permiselor de muncă pentru muncitorii străini cu 10%. Acest lucru se întâmplă pentru ca locurile de muncă să ajungă la românii care își caută de lucru.

De-a lungul timpului, mai multe bone asiatice și-au împărtășit experiențele trăite în familiile românilor. Majoritatea sunt mulțumite și sunt tratate corespunzător. Femeila ajung să fie bone, menajere și un ajutor important în casă. Printre acestea se numără și o bonă din Capitală, care a vorbit despre viața ei ca angajată pentru români:

„Am grijă de copilul de 3 ani, în același timp gătesc și fac curățenie, și mă ocup de toate în jur. Se poartă bine cu mine, sunt angajatori foarte buni. Rămân cât timp pot aici. Prima mea experiență a fost foarte dificilă pentru mine din cauza vremii diferite; mi-a fost greu, dar acum este deja bine.”

Salariile pentru o bonă asiatică sunt între 3.700 de lei și 5.000 de lei, în funcție de experiență și de disponibilitate.

În majoritatea cazurilor, lucrătorii asiatici sunt aduși prin firme specializate și locuiesc în casa angajatorului, fiind astfel disponibili non-stop. În atribuțiile acestora intră toate activitățile din viața de zi cu zi, precum dusul copiilor la școală, gătitul, animalele de companie sau cumpărăturile.

Alina Ceușan, gest de milioane pentru bona sa filipineză! Ce a decis să facă pentru familia acesteia, rămasă în Filipine: „Așa o simt”

Cât a costat-o bona filipineză pe Alina Ceușan. Influencerița le oferă ajutor și rudelor femeii din Filipine

