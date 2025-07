Ce se întâmplă în viața Cristinei Bâtlan după logodna de la Veneția: “Am de lucru mult cu mine!”

Cristina Bâtlan este o femeie de afaceri de succes. Fondatoarea Musette a câștigat un capital de imagine și în urma participării la “Imperiul Leilor”, emisiunea de la Pro TV, unde s-a numărat printre investitori. S-a implicat în diverse businessuri ajutând antreprenori, dar și-a extins și aria de lucru investind în linii de cosmetice. Pe plan personal, antreprenoarea a traversat o perioadă grea din cauza problemelor de sănătate cu care fiul ei s-a confruntat. În interviul exclusiv acordat pentru CANCAN.RO, Cristina Bâtlan a făcut o “radiografie” a activității profesionale, iar pe plan personal a dezvăluit că lucrurile stagnează. Afacerista a primit inelul de logodnă la Veneția, chiar de ziua ei, în urmă cu aproximativ 2 ani.

Cristina Bâtlan este divorțată din 2018 și are un fiu din mariajul cu Roberto, despărțirea lor nefiind și pe plan profesional, unde au rămas în continuare parteneri. Între timp, investitoarea de la Imperiul Leilor l-a întâlnit pe Petru, un afacerist care i-a câștigat încrederea și care i-a oferit în 2023 un inel de logodnă, cererea fiind o surpriză de proporții care a avut loc chiar de ziua ei, într-o vacanță la Veneția. Rezervată în ceea ce privește viața personală, afacerista a făcut declarații în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

Cristina Bâtlan: „Însă mai am și acum „traume” după vechiul Imperiu, în sensul că am treabă multă”

CANCAN.RO: Cum merg afacerile?

Cristina Bâtlan: Sunt într-un moment în care pot să spun că am foarte multe proiecte angajate. Știu că în momentele de criză trebuie să angajăm multe proiecte. Nu putem să abandonăm lupta pentru că toate echipele noastre așteaptă ca noi să fim în față.

Și să fim în față în sensul în care venim cu noutăți, cu proiecte noi, cu colaborări din ce în ce mai interesante în afara industriei noastre, dacă s-ar putea. Astfel încât să creăm comunități care de fapt să ne sprijine business-ul și noi să sprijinim business-ul acelei comunități. Și cu asta mă ocup în special. În ultima vreme am fost la foarte multe evenimente. Am făcut lansare cu Cleopatra Stratan, lansare cu Geta Voinea pentru Bridal Shoes și urmează alte lansări interesante.

NU RATA: Oana Zidaru, fosta concurentă de la Imperiul Leilor, a rupt colaborarea cu Cristina Bâtlan. Care este motivul

CANCAN.RO: Vă mai faceți timp pentru Imperiul Leilor?

Crstina Bâtlan: Aveți vreo veste că se face din nou Imperiul Leilor?

CANCAN.RO: Nu știu, întrebam.

Cristina Bâtlan: Că dacă se face, nu știu, nu m-am gândit la asta, însă mai am și acum „traume” după vechiul Imperiu, în sensul că am treabă multă. În business 8 luni este foarte puțin, acum 8 luni, ultimul proiect în care am investit e la break-even. Adică a ajuns să nu mai piardă, ci să ajungă la break-even astfel încât să înceapă să facă și profit.

Cristina Bâtlan: „Am de lucru încă mult cu mine ca să știu ce vreau cu adevărat pentru restul vieții”

CANCAN.RO: În prezent, care afacere este mai profitabilă? Atât din afacerile personale, cât și din afacerile pe care le-ați preluat în urma emisiunii de la ProTV.

Cristina Bâtlan: De obicei îmi place să mă ocup de afaceri care performează. Pentru că dacă nu e așa, chiar nu văd care ar fi rolul meu alături de un antreprenor la început de drum, antreprenor tânăr sau chiar unul matur. Clar, atunci când mă asociez cu cineva, vin să adaug ceva ce lipsește din acea constelație, să creăm valoare. Și asta fac în toate business-urile, deci nu avem niciun business care suferă. Dacă suferă, orice business – și poate să fie așa – trebuie închis.

CANCAN.RO: Ultima întrebare este legată de partea personală a vieții. Care mai sunt noutățile după logodna de la Veneția?

Cristina Bâtlan: Stagnante pot să spun. Nu se întâmplă nimic și deocamdată prioritatea mea e să mă ocup de mine și mai puțin de ceilalți. Așa că am de lucru încă mult cu mine ca să știu ce vreau cu adevărat pentru restul vieții.

Foto: Instagram

( VEZI ȘI: Cristina Bâtlan, investitoarea de la ”Imperiul Leilor”, a pățit-o grav în Grecia! A rămas ”suspendată” șapte zile! ”O meritam!” )

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.