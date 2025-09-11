Ce se va întâmpla după ce Adriana Bahmuțeanu se va căsători cu George Restivan: „Va rămâne în cărțile istoriei”

George Restivan a făcut noi declarații despre nunta cu Adriana Bahmuțeanu. Bărbatul a dezvăluit ce urmează să se întâmple după ce jurnalista se va căsători cu el. Află, în articol, toate detaliile!

După decesul lui Silviu Prigoană, Adriana Bahmuțeanu și George Restivan au decis să o ia pe drumuri diferite, însă acum au revenit la sentimente mai bune. Mai mult decât atât, cei doi urmează să se căsătorească. Nunta este deja programată, iar bărbatul a mărturisit că totul va decurge conform planului, în ciuda faptului că mama jurnalistei s-a stins din viață. De asemenea, el a mai dezvăluit un detaliu neștiut.

Ce se va întâmpla cu Adriana Bahmuțeanu după nunta cu George Restivan

George Restivan a declarat că, pe 2 octombrie 2025, este programată cununia civilă, după care urmează și cea religioasă. Deși Adriana Bahmuțeanu trece prin momente grele după moartea mamei sale, cei doi nu vor amâna evenimentul.

De asemenea, bărbatul a dezvăluit și un detaliu neștiut. Jurnalista a decis să renunțe la numele care a consacrat-o și să îl poarte pe al soțului. Așadar, după căsătorie, pe vedetă o va chema „Restivan”.

„Am hotărât cu Adriana, în momentul când vom semna certificatul de căsătorie, pe 2 octombrie la primărie, Adriana își va schimba numele. Numele de Bahmuțeanu va rămâne în cărțile istoriei, undeva într-o bibliotecă. Adriana va lua numele meu, o va chema Restivan”, a declarat George Restivan la Online story.

George Restivan a mai ținut să precizeze că va fi un scaun liber la nuntă, pe care ar fi trebuit să stea mama Adrianei Bahmuțeanu. De asemenea, bărbatul își dorește să țină un moment de reculegere în memoria Petruței Toma.

„Rămâne în picioare planul, asta nu se schimbă. Am vorbit și înainte de toate astea, vreau să țin o secundă de reculegere pentru mama Petruța. Știu că ești alături de noi, știu că te bucuri și pentru mine și Adriana. Vei avea locul tău la nuntă, când o vom face. Avem biletele cumpărate, vin cu mama și cu băiatul, luni ajungeam, s-a întâmplat prea din scurt, nu aveam cum ajunge (…) Am stabilit niște detalii cu Adriana (…) Facem cununia civilă pe 2 octombrie, aia nu se schimbă și avem biletele cumpărate. Facem și nunta (…) Soacra a murit de supărare, nu a apucat să își vadă nepoții (…) Mă doare foarte mult pentru Adriana”, a declarat George Restivan, la Un Show Păcătos, după moartea Petruței Toma.

