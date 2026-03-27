Ce spunea Valentin Sanfira despre soția lui, în timpul mariajului. Replica cu care i-a uimit pe toți: „Nu împarte averea”

După ce s-a anunțat divorțul dintre Valentin Sanfira și Codruța Filip, au început să iasă la iveală tot mai multe detalii din culisele relației lor. Deși la momentul respectiv unele declarații au fost tratate ca simple glume, acum mulți se întreabă dacă nu ascundeau, de fapt, un sâmbure de adevăr.

Cu puțin timp înainte ca vestea separării să devină publică, cei doi au fost invitați într-un podcast, unde au vorbit deschis despre viața lor de cuplu și despre lucruri mai puțin cunoscute de fani.

Artistul a pus accent pe relația apropiată pe care o are cu familia sa, în special cu fratele mai mare, de la care obișnuia să ceară sfaturi chiar și în prezent. Indiferent de deciziile pe care trebuia să le ia, acesta simțea nevoia unei confirmări din partea lui.

Ce spunea Valentin Sanfira despre Codruța

Discuția a avut și momente relaxate, în care atmosfera a fost destinsă, iar glumele nu au lipsit. La un moment dat, Valentin Sanfira a făcut o remarcă despre faptul că îi place că partenera sa este singură la părinți, sugerând în mod amuzant că astfel nu ar trebui să împartă averea cu nimeni. Reacția Codruței Filip a fost una de surprindere, urmată de râs, iar momentul a fost perceput atunci ca fiind unul pur amuzant.

Privind însă în urmă, în contextul divorțului, această replică a început să fie interpretată diferit de către cei care au urmărit discuția. Ceea ce părea o simplă glumă ar putea avea o semnificație mai profundă.

„Am trecut prin toate fazele şi ne-am unit. Și acum la ora actuală, fiind adulți cu familii…eu dacă vreau să îmi cumpăr ceva, îl sun pe fratele meu şi îl întreb ce zice. Eu mă sfătuiesc cu el pentru că e fratele meu. El îmi spune că sunt nebun că îl întreb, îmi zice că eu mi-am făcut şi m-am descurcat singur atâția ani. Aşa îmi e felul, nu pot să mă schimb, dar îmi place treaba asta la noi că am rămas uniți. (…) Îmi place de nevasta mea că este singură şi nu împarte averea cu nimeni (râde)… îmi rămâne mie tot de la ei.”, spunea Valentin Sanfira.

CITEȘTE ȘI: Motivul pentru care Valentin Sanfira a vrut să renunțe la Codruța Filip imediat după ce a cunoscut-o: „A fost greu de tot”

Nu-i mai pasă că a fost părăsit! Valentin Sanfira: ”Sunt fericit”